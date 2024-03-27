«Утренний бухгалтер» № 5606. Что изменится по НДС с 1 апреля 2024 года

С 01.04.2024 надо будет считать НДС с межценовой разницы при перепродаже подержанных авто.

Норма заработает с 01.04.2024, пояснял Минфин в письме от 25.12.2023 № 03-07-11/125550.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Из-за цифровых рублей поменяют форму требования об уплате налогов. Новые формы будут применяться с 2025 года.

Реальные доходы населения выросли на 7,8% за 2023 год. На показатель повлияла индексация выплат и других мер социальной поддержки.

Почему компаниям необходимо внедрить КЭДО уже сейчас и как это объяснить директору — подробнее узнаете здесь.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/11209 от 09.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Невыплаченные дивиденды не облагаются НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/4146@ от 19.03.2024

Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Постановление № 16-1267/2020 от 06.08.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/55416 от 25.07.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/56159 от 26.07.2019

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