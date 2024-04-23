Утренний бухгалтер № 5624. ИП на патенте могут уменьшить налог в 2024 году на взносы 1% за 2024 год

В 2024 году налог по ПСН можно уменьшить на взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей, за 2024 год.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минтруд: чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы в СФР.
Организации уже сдали декларацию по УСН за 2023 год, а срок ее сдачи для ИП – на следующей неделе. Не пропустите срок.
Как автоматизировать процессы управления в бухгалтерской компании, узнаете здесь.
В 2024 году Минтруд увеличил квоту на выдачу разрешений на работу и приглашений на въезд в РФ.
Бухгалтеры при сверке НДС находят, что посторонние компании заявляют вычет НДС по покупкам, которые они якобы делали в организации.
ФНС: авансы по всем имущественным налогам за весь год можно включить в одно уведомление.
🔥Госпомощь: субсидии за счет бюджета на приобретение оборудования
Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 24 апреля 2024 г. в 11:00.
Государство предоставляет различные виды поддержки бизнесу, включая субсидии на покупку оборудования. Эта антикризисная мера позволяет предприятиям частично компенсировать расходы на обновление мощностей. Получив субсидию, ее обладатель должен правильно отразить финпомощь в бухгалтерском, налоговом учете и отчетности. Если средства придется вернуть (например, при несоблюдении условий использования субсидии), то снова потребуется знание особых правил учета. На вебинаре рассмотрим эти и другие важные вопросы, связанные с получением и возвратом бюджетных денежных средств
1. Бухучет субсидирования капитальных расходов.
2. Отражение возврата субсидий.
3. Раскрытие информации о госпомощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Налоговый учет бюджетных субсидий при применении ОСНО и УСН.
5. Налоговые последствия субсидий в части НДС
Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KNBX6
Разборы законов
— Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?
— Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам от директора за прошлые годы. Мини-курс
Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?
— Новый порядок назначения пособия по уходу за ребенком в 2024 году. Мини-курс
Как назначается пособие по уходу за ребенком по новым правилам в 2024 году, какие документы нужно предоставить, рассказываем в мини-курсе и приводим форму уведомления о прекращение права сотрудника на получение ежемесячного пособия.
— Новые штрафы в КоАП: за «холодные» звонки могут наказать на миллион, как избежать наказания
17 апреля 2024 года вступили в силу поправки в КоАП. Рассказываем, при каких условиях могут оштрафовать за обзвоны, письма и рассылку смс и как не попасть под санкции.
🔥Акция ко Дню главбуха! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финмоделированию, ФСБУ и зарплате за 3690 рублей!
21 апреля — День главного бухгалтера. Мы поздравляем коллег и делаем скидку на онлайн-курсы, которые помогут вам продолжать профессиональное развитие! До 22 апреля включительно онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ФСБУ, зарплате и финмоделированию за 3690 рублей!
Курсы со скидкой найдете в нашем каталоге!
Новости
1 ЦБ дал прогноз по доле безналичных платежей в России
2 Для льготной ставки по земельному налогу нужно соблюсти 2 условия
3 Кому в первую очередь поможет новый нацпроект «Кадры»
4 Участникам электронной торговли приготовиться к изменениям и возможным сложностям
5 ❗ Авансы по всем имущественным налогам за весь год можно включить в одно уведомление
6 Налог по ПСН в 2024 году можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год
7 Минфин засекретил часть расходов федерального бюджета
8 👀 «Клерк» на YouTube смотрят уже больше 5000 человек!
9 У иностранных инвесторов будет упрощенный порядок оформления виз в РФ
10 День отдыха за работу в выходной оплате не подлежит, но оплатить его надо
11 Бизнес в новых регионах за 2024 год платит два из трех имущественных налогов
12 Расходы на актив, не признанный НМА, учитывают по ПБУ 10/99
13 Так ли страшен налоговый мониторинг? Теперь читатели «Клерка» узнают больше об этом виде контроля
14 Названа самая быстро развивающаяся отрасль российской экономики
15 😷 С 2026 года самозанятые смогут получать больничные пособия. Но могут быть злоупотребления, считает эксперт
16 Иностранные банки закрыли инвесторам из РФ доступ к статусу их ценных бумаг
17 Кабмин может не поддержать законопроект о регулировании маркетплейсов
18 Россияне, живущие за границей, получат полный доступ к Госуслугам: из каких стран
19 Какие будут меры поддержки в новом нацпроекте по экспорту
20 💻Популярные интернет-бухгалтерии: какую выбираете вы? Опрос
21 Стало проще получить усиленную квалифицированную электронную подпись
22 😕 Коллеги не понимают, как собственники бизнеса много лет могут не замечать, что их обманывает бухгалтер
23 Ретейлеры хотят разобраться с мошенниками, которые специально портят технику
24 КС РФ: третейские суды вправе рассматривать споры о недвижимости
25 Как налоговики выбирают компании для проверок
26 За курсом доллара следят только 23% россиян
27 Налоговая бесплатно получает доступ ко всем камерам
28 🙉 Бухгалтеры находят несуществующие счета-фактуры компании в чужих книгах покупок
29 Начинается отбор заявок на субсидии экспортерам
30 Перенос выходных дней не обязывает сотрудника выходить из отпуска раньше
31 Минтруд увеличил квоты для мигрантов
32 Жалобы правообладателей удовлетворены: на маркетплейсах заблокировали больше 2 млн карточек товаров
33 Мошенники берут займы через профиль на Госуслугах: как вернуть доступ
34 ⏰ Приближается срок сдачи декларации по УСН за 2023 год для ИП
35 В 1 квартале 2024 года вдвое больше россиян открыли брокерские счета в Сбере по сравнению с 1 кв. 2023
36 Молодым специалистам стало проще найти работу в оборонке
37 Что делать, если компания попала в реестр выгодоприобретателей
38 Акция ко дню главбуха! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финмоделированию, ФСБУ и зарплате за 3690 рублей!
39 Чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы в СФР
40 ФНС обновила документы для составления мотивированного мнения
41 Таможенная служба рекомендовала развивать внешнеторговые расчеты в рублях
42 💥 Налоговики на всякий случай сравнивают показатели 6-НДФЛ, которые не должны сходиться. В 1 уведомление можно включать много всего. Топ новостей за неделю
43 Сайты с картинками могут воровать telegram-аккаунты
44 Эксперты «Клерка» ответили с начала года более чем на 3000 вопросов бухгалтеров
Мероприятия
Формирование первоначальной стоимости основных средств
Дата проведения: 23 апреля, вторник
Секреты успешных продаж на маркетплейсах. Как выгодно продавать на Мегамаркете в 2024
Дата проведения: 23 апреля, вторник
Как научиться делегировать и вывести бухгалтерский бизнес на новый уровень
Дата проведения: 23 апреля, вторник
Как составить идеальный договор с самозанятым. Готовимся к мониторингу Минтруда
Дата проведения: 23 апреля, вторник
Как обеспечить информационную безопасность бизнеса в 2024 году
Дата проведения: 24 апреля, среда
RPA в бухгалтерии:более 85 миллионов рублей годового эффекта
Дата проведения: 24 апреля, среда
Срочный вебинар! Все компании проверят на работу с самозанятыми. Что вас ждет из-за мониторинга Минтруда
Дата проведения: 24 апреля, среда
Госпомощь: субсидии за счет бюджета на приобретение оборудования
Дата проведения: 24 апреля, среда
К кому придут с налоговой проверкой в 2024 году?
Дата проведения: 24 апреля, среда
Выездная проверка и обжалование решения, уточненки и отражение результатов проверки в учете
Дата проведения: 25 апреля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5623. ФНС разослала компаниям сообщения по имущественным налогам за 2023 год. У вас все сходится?
Завершена рассылка организациям сообщений об исчисленных суммах налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2023 год.
🔒 Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?
— Праздник дня. 🙂День путешествующей улыбки
Этот праздник напоминает нам о том, как улыбка помогает в преодолении трудностей.
— Финансисты нового времени: когда важнее лидерство, а не учет
Основа профессии финансиста — учет и отчетность. Важно уметь анализировать, проверять данные на соответствие законодательству, планировать и оценивать эффективность бизнеса. Такие требования были вчера, есть сегодня и будут завтра, однако только этого уже недостаточно. Чего ждут от современного специалиста — разбираемся в статье.
🔒 Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам от директора за прошлые годы. Мини-курс
Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— Карманные деньги: выдавать ли детям
Как научить детей правильно распоряжаться финансами? В разных культурах по-разному относятся к теме карманных денег у детей. Где-то не принято выдавать деньги на карманные расходы, где-то государство рекомендует родителям, когда и сколько нужно давать детям.
— Три изменения в сдаче отчетности, которые вступят в силу в апреле–мае 2024 года
В этот период вступили в силу новые контрольные соотношения, обновлено уведомление о невозможности подачи документов по запросу ИФНС и изменен порядок подачи банковской гарантии при ускоренном возмещении НДС.
— Что будет, если один супруг купил квартиру, а второй платил за нее ипотеку: новое решение суда
Реалии нашего времени таковы, что не каждый брак способен продержаться дольше, чем будет погашен взятый супругами ипотечный кредит. В связи с этим часто возникают вопросы по поводу раздела кредита и купленной на него квартиры.
— Может ли ФНС начислить налог на всю сумму дохода без учета расходов
Суть дела: организация выполняла подрядные работы в пользу контрагента и не учитывала в составе своих доходов вознаграждение по договору подряда. Налоговики посчитали это необоснованным занижением налогооблагаемой прибыли на величину доходов, которые были получены от заказчика подрядных работ.
🔒 Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?
Блоги компаний
Как организовать работу с локально-нормативными актами
Уголовные риски при исполнении государственных контрактов
Статус бизнеса: влияние на учредительные документы и работу предприятия
Аргументы для повышения стоимости бухгалтерского обслуживания
Переходный период закончился: как платить налоги в 2024 году
Смена профессии: как бухгалтеру перебороть страх перемен
Самозанятый vs ИП. С кем заказчику выгоднее сотрудничать
Что делать с лицензиями при реорганизации в различной форме
Медицинское освидетельствование иностранных граждан в России
🎈Акция ко Дню Главбуха! Топовые онлайн-курсы по маркетплейсам, финмоделированию, зарплате и ФСБУ по 3 690 рублей!
Технологии ДРТ по проверке контрагентов — надежная защита вашего бизнеса от претензий налоговых органов
Искусственный интеллект помогает решать задачи архивного хранения электронных документов
Как уведомить МВД о работе с самозанятым иностранцем: подробная инструкция
Как подписать договор с физическим лицом с помощью простой электронной подписи
Требуйте у работодателя обучение! В каких случаях бухгалтер обязан проходить курсы повышения квалификации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер Зарплата от 180000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 40000 до 60000 ₽, Тверь, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 20000 до 40000 ₽, Тверь, Полный день
— Бухгалтер по расчету заработной платы Зарплата от 75000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Координатор проектов/ Бизнес ассистент Зарплата не указана, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер на услуги Зарплата от 90000 до 90000 ₽, Москва, Полный день
— Специалист казначейства Зарплата от 85000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер, налоговый консультант
— Бухгалтер в единственном числе
Трибуна
Еще немного про CORPORATE TAX. Сроки постановки на налоговый учет
Главный бухгалтeр открыл клинику. Сколько он зарабатывает?
Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год
О защите интересов клиента в споре о нарушении исключительного права на товарный знак
💥Главное к утру пятницы: человечеству опять угрожает пандемия, в Петербурге сугробы, Бакальчук — обедневший миллиардер
Бухгалтеры, на какой стороне кровати вы спите? И что это о вас говорит?
Зачем бенефициара объявляют в международный розыск? Мнение налогового адвоката
Коротко о том, какие бывают формы финансирования?
Могу ли я снизить зарплату сотрудника за его опоздания?
Банкротство иностранцев в России. Трансграничное банкротство в каждый дом!
Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 2
О праве на вычет НДС, уплаченного в качестве налогового агента, в случае расторжения договора
Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
Как перестать испытывать стресс из-за ошибок на работе. Советы психолога
🧠Пятничный мозгонапрягатель. Бухгалтер, отвлекись от работы
Нонкоринг популярнее, чем кажется на первый взгляд. Как он помогает бизнесу экономить время и ресурсы?
Дети должны всего добиваться сами. Или нет?
С прояснениями, без осадков: топ-3 тренда облачного рынка
Первый ход — Е2-Е4, а там… Хаос при формировании уведомления на аванс УСН
Документы
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 14-20/17346 от 16.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как бывшим контрактникам считать стаж для оплаты больничного
Минтруд РФ: Письмо № 21-1/ООГ-3246 от 09.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы в СФР
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/127 от 07.12.2012
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/23563 от 15.03.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 646-P-2024/4 от 05.04.2024
ЦСУ СССР: Приказ № 613 от 24.11.1982
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-1805/23 от 25.04.2023
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС23-16928 от 31.01.2024
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-4723/22 от 08.09.2022
Минсельхоз России: Методические рекомендации № от 22.10.2008
Последние темы форума
— Заполнение строки 70 персонифицированных сведений
— Нужно ли подавать корректировку декларации по УСН при переплате земельного налога?
— Уменьшение на взносы УСН+патент
— ТЭНВЭД при ввозе грузовиков из Турции
— Сумма ежемесячных платежей по налогу на прибыль
— ЕНС, работа со сч. 68.90, с 01.01.2024
— Расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям (Республика беларусь)
— Образец апелляционной жалобы
— Расчет среднего заработка для командировки
— Переезд в льготный регион для оптимизации УСН
— Заблокировали расчетный счет
— Супруга оплатила за супруга юрлицу безналом. Какие письма получить от супругов
— Документы от поставщиков из Турции
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию