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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5624. ИП на патенте могут уменьшить налог в 2024 году на взносы 1% за 2024 год

Порядок уменьшения налога на взносы ИП 1%, который ФНС разъяснила своими письмами, действует не только для УСН, но и для ПСН.

В 2024 году налог по ПСН можно уменьшить на взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей, за 2024 год.

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Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 24 апреля 2024 г. в 11:00.

Государство предоставляет различные виды поддержки бизнесу, включая субсидии на покупку оборудования. Эта антикризисная мера позволяет предприятиям частично компенсировать расходы на обновление мощностей. Получив субсидию, ее обладатель должен правильно отразить финпомощь в бухгалтерском, налоговом учете и отчетности. Если средства придется вернуть (например, при несоблюдении условий использования субсидии), то снова потребуется знание особых правил учета. На вебинаре рассмотрим эти и другие важные вопросы, связанные с получением и возвратом бюджетных денежных средств

Программа:

1.     Бухучет субсидирования капитальных расходов.
2.     Отражение возврата субсидий.
3.     Раскрытие информации о госпомощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4.     Налоговый учет бюджетных субсидий при применении ОСНО и УСН.
5.     Налоговые последствия субсидий в части НДС

Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Резюме

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Документы

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 14-20/17346 от 16.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Как бывшим контрактникам считать стаж для оплаты больничного

Минтруд РФ: Письмо № 21-1/ООГ-3246 от 09.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы в СФР

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/127 от 07.12.2012

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/23563 от 15.03.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 646-P-2024/4 от 05.04.2024

ЦСУ СССР: Приказ № 613 от 24.11.1982

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-1805/23 от 25.04.2023

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС23-16928 от 31.01.2024

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