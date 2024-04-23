Утренний бухгалтер № 5624. ИП на патенте могут уменьшить налог в 2024 году на взносы 1% за 2024 год

В 2024 году налог по ПСН можно уменьшить на взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей, за 2024 год.

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Минтруд: чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы в СФР.

Организации уже сдали декларацию по УСН за 2023 год, а срок ее сдачи для ИП – на следующей неделе. Не пропустите срок.

Как автоматизировать процессы управления в бухгалтерской компании, узнаете здесь.

В 2024 году Минтруд увеличил квоту на выдачу разрешений на работу и приглашений на въезд в РФ.

Бухгалтеры при сверке НДС находят, что посторонние компании заявляют вычет НДС по покупкам, которые они якобы делали в организации.

ФНС: авансы по всем имущественным налогам за весь год можно включить в одно уведомление.