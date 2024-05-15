Утренний бухгалтер № 5635. Минфин отказался отменять фиксированные взносы для ИП-пенсионеров

Минфин: ИП-пенсионеры будут платить фиксированные взносы. Если их отменить, бизнес начнет злоупотреблять льготой.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Отменят старую нормативку по бухгалтерской отчетности: вместо нее будет новый ФСБУ.
Все из-за МЧД: в личном кабинете ИП на сайте налоговой появилась новая функция.
Компании из каких сфер активнее всего инвестируют на бирже: результаты исследования.
ФНС: плательщики налога на профессиональный доход могут выбрать способ уплаты: через ЕНП или приложение «Мой налог».
Первый вице-премьер заявил, что к 2027 году Центробанк снизит ключевую ставку до 6-7%.
📝Тест на совместимость: как выбрать идеальное решение 1С для вашего бизнеса
Если у вас в компании уже есть рабочая конфигурация 1С, но она не закрывает все задачи, то стоит проверить вашу совместимость.
Иногда бизнесу нужно нетипичное решение и надо не мучиться, а просто обратиться к профессионалам RG-Soft, которые проанализируют вашу ситуацию и помогут выбрать подходящий продукт 1С.
Получите бесплатную консультацию!
Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: LjN8KUWdJ
Разборы законов
— Кто подлежит постановке на воинский учет. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, кто обязан вести воинский учет, на какие категории делятся подлежащие воинскому учету граждане и какие документы проверить, при приеме военнообязанного сотрудника на работу.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году
В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций.
— Что будет и что делать, если не подтвердили основной вид деятельности ОКВЭД в СФР
Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.
— Кто будет платить налог с процентов по вкладам за 2023 год. Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, проценты по каким вкладам за 2023 год будут облагаться НДФЛ, какие проценты налогом не облагаются и по какой формуле рассчитать сумму налога.
⚡Последний день акции! Успейте купить онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!
Покупайте практические курсы по зарплате, бухгалтерии маркетплейса, финансовому моделированию, ФСБУ, ВЭД и УСН за 3 690 рублей!
Смотрите все скидки в нашем каталоге курсов.
Новости
1 Бесплатная юридическая помощь станет более доступной и качественной
2 К 2030 году работникам надо будет платить не менее 35 тыс. рублей. И еще они будут меньше болеть
3 Альфа-Банку указали на ненадлежащую рекламу детской карты
4 🔥 Акция «Не МАЙся — заниМАЙся!»: топовые онлайн-курсы по 3 690 рублей
5 Минфин назвал условия учета модернизации НМА через амортизацию
6 Как узнать сальдо ЕНС и провести сверку с налоговой
7 РФ и Абхазия договорились об избежании двойных налогов
8 🏃🏃 Не забудьте сегодня уйти с работы пораньше
9 В связи с новым ФСБУ 4/2023 отменяют старую нормативку по бухотчетности
10 К 2030 году на одного человека должно быть не менее 33 кв. метров жилья
11 Проблема навигации на «Клерке». 20 лет мы искали решение и вот
12 При корректировке таможенной стоимости импортеры должны доплатить НДС и пени
13 Россияне взяли кредиты на рекордные 36 трлн рублей
14 🙅 Минфин отказался отменять фикс. взносы для ИП-пенсионеров. Вообще, на них можно уменьшать налог или стать самозанятым, подсказывает эксперт
15 Через суд с физлиц взыщут не только долг по налогам, но и пени
16 🙉 Налоговики требуют переделать декларацию по УСН с возвратом аванса, чтобы доход нарастающим итогом не уменьшался
17 Перед тем как выдать кредит, банки будут его согласовывать с родственниками клиентов
18 📄 В личном кабинет ИП новая функция. Это очередной шаг перевода всего документооборота в электронный формат, объясняет налоговый юрист
19 Половина инвесторов решила продать заблокированные акции
20 К 2030 году Россия должна выйти на 4-е место в мире по ВВП
21 Компаниям сохранят особые условия для переезда в «русские офшоры»
22 Президент: к 2030 году нужно сортировать 100% отходов
23 Налоговая просит документы. Как ответить на требование
24 Какие цели и задачи Путин поставил до 2030 года по инвестициям
25 Почти 10 тысяч ветеранов получили выплаты ко Дню Победы
26 Власти обсудят с бизнесом изменения в налоговой системе
27 Президент: долю импорта снизить, а экспорт обычных товаров увеличить на 2/3 минимум
28 Как ускорить оборачиваемость активов и помочь бизнесу получать больше прибыли
29 Путин обозначил, как должны расти доходы работников малого и среднего бизнеса
30 Средний размер вкладов вырос до 343 000 рублей
31 Вице-премьер Белоусов: ключевая ставка снизится до 6-7%
32 РФ должна войти в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок
33 Суд признал законными выводы ФАС о дорожном картеле
34 Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» вошел в состав ВТБ
35 На Госуслугах открылась форма для аккредитации IT-компаний
36 Таможня рекомендует участникам ВЭД пополнить лицевой счет перед праздниками
37 Налог на профдоход самозанятых можно платить в виде ЕНП
38 Через 6 лет 99% госуслуг будут предоставлять в электронной форме
39 Малоимущих могут освободить от НДФЛ
40 Что такое оборачиваемость активов и как ее рассчитать бухгалтеру
41 Единственных учредителей ООО не будут освобождать от взносов на ОПС
42 Стало известно, кого будут активно переводить на российское ПО
43 Шохин: повышение налога на прибыль должно затронуть не всю прибыль
44 Болгария не выдает россиянам шенгенские визы
Мероприятия
Мастер-класс "Патентная система налогообложения - теория и практика"
Дата проведения: 13 мая, понедельник
Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
Дата проведения: 14 мая, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5634. Налоговики напомнили, как зачесть переплату на ЕНС
Положительное сальдо ЕНС можно зачесть в счет исполнения будущей обязанности по уплате конкретного налога.
— Электронная подпись физического лица: почему она должна быть у каждого. Личный опыт
Часто для совершения каких-либо сделок, например, продажи квартиры или заключения контракта, нужно личное присутствие. Но есть способ, как вести дела удалённо и не тратить время на поездки и встречи. Разобрались, как такое возможно и что для этого нужно. Вот несколько историй реальных людей, которым применение ЭП решило многие проблемы.
🔒 Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году
В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций.
— Цифра дня. Про зарплаты бухгалтеров
Зарплаты бухгалтеров в Москве и на периферии отличаются в разы. А сколько платят работодатели в вашем регионе?
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Фрилансеры как резервные силы: их роль во время сезонных пиков и неожиданных изменений
Фрилансеры играют важную роль в сглаживании сезонных колебаний и компенсации неожиданных изменений. Эти свободные агенты труда выступают в качестве надежного резервного ресурса, способного быстро реагировать на потребности рынка и обеспечивать стабильность в периоды напряженной активности.
— Что делать, если магазин или маркетплейс отказывается продавать товар по указанной цене
Разбираемся, какое мнение у Роспотребнадзора и судов, когда магазин или маркетплейс отказываются продавать товар по указанному ценнику.
— Выдавать ли выписку из протокола о прохождении обучения по охране труда после увольнения
Требуется ли при увольнении руководителя подразделения по ОТ выдать ему на руки выписку из протокола о прохождении обучения?
— Можно ли привлечь к «дисциплинарке» сотрудника, который поехал отдыхать во время больничного
Может ли работодатель привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, если руководитель узнал, что сотрудник уехал отдыхать во время больничного?
— Лимит расчетов наличными в 2024 году: что нужно знать бизнесу
Предельный размер расчетов наличными денежными средствами установлен для компаний и индивидуальных предпринимателей. Чему он равен и какая ответственность предусмотрена за превышение лимита, расскажем в нашей статье.
🔒 Кто подлежит постановке на воинский учет. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, кто обязан вести воинский учет, на какие категории делятся подлежащие воинскому учету граждане и какие документы проверить, при приеме военнообязанного сотрудника на работу.
— Налоговики требуют переделать декларации по УСН: доходы должны расти. 📉 «Ночной бухгалтер» № 1679
Если в декларации по УСН строка 113 меньше, чем 112, у налоговиков – разрыв шаблонов. Кредиты будут давать с разрешения родственников. Зарплата будет выше, жилплощадь – больше. И другие новости дня.
Блоги компаний
Приняли на работу нового сотрудника: как оформить ЕФС-1 в 2024 году, пример
📕 💪 Акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей!
Таблицы бухгалтерских проводок для начинающих
Как организовать прием оплаты по СБП в сфере услуг: фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах
Виды факторинга: что выбрать бизнесу в 2024 году
Договор ГПХ: на какой срок можно заключить
Можно ли после банкротства открыть ООО
🌴 Как учитывать индексацию зарплаты при расчете отпускных в 2024 году
Использование криптообменников в Москве: простое руководство для каждого
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер во внутреннюю бухгалтерию Зарплата до 80000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 150000 ₽, Буденновск, Полный день
— Ведущий бухгалтер Зарплата от 120000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Преимущества покупки готового бизнеса перед франшизой
Мосбиржа в апреле: начало дивидендного сезона не смогло заманить больше новых клиентов
💥Обзор новостей: банки начнут согласовывать кредиты клиентов с их родственниками, цены на шоколад вырастут, сокращенный рабочий день
Коротко о том, в чём плюсы финансового лизинга
Бухгалтер vs финдир. Какие знания нужны главбуху, который перерос свою должность
Обзор изменений в закон о несостоятельности (банкротстве)
🧠Предпраздничный мозгонапрягатель х3
Сокращаем расходы. Как увеличить прибыль без ущерба для клиента?
Мемы от великих художников. Предпраздничный пост для поднятия настроения
Выпущен новый МСФО (IFRS 18) «Представление и раскрытие в финансовых отчетах»
Какие операции следует отражать в уведомлении о контролируемых сделках
Трудовые лагеря, оценка доходов и расходов, проблемы учета продавцов на маркетплейсах. Обзор для бухгалтера
Что скрывают цифры. Несерьезный пост о том, как мы по-разному видим мир
Как продвигаться юридической компании: алгоритм действий
Нужно ли получать разрешение подкомиссии на ликвидацию российской организации с иностранным участником
У «Клерка» новый телеграм-канал для HR-специалистов. О карьере без купюр
Документы
Центральный банк РФ: Письмо № 6406-U-155-2024/1 от 10.04.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/2527 от 12.04.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-16-11/136@ от 25.04.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5038@ от 26.04.2024
ФНС РФ: Письмо № от 26.04.2024
Президиум ВС РФ: Обзор судебной практики № 4 от 26.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/64028 от 01.11.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/16105 от 21.03.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/5652 от 24.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Единственных учредителей ООО не будут освобождать от взносов на ОПС
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-17173/2022 от 15.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Субсидиарная ответственность директора
Последние темы форума
— Заполнение подраздела 1.2 формы ЕФС-1
— Два юридических лица на одном адресе
— Реквизиты для уплаты страховых взносов ИП
— Смена юр адреса и изменения в устав
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию