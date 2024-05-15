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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5635. Минфин отказался отменять фиксированные взносы для ИП-пенсионеров

По мнению ведомства, если ИП-пенсионеров освободить от уплаты фиксированных страховых взносов, начнется перерегистрация бизнеса на пенсионеров ради экономии на взносах.

Минфин: ИП-пенсионеры будут платить фиксированные взносы. Если их отменить, бизнес начнет злоупотреблять льготой.

РАССЫЛКА440 776 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Отменят старую нормативку по бухгалтерской отчетности: вместо нее будет новый ФСБУ.

Все из-за МЧД: в личном кабинете ИП на сайте налоговой появилась новая функция.

Компании из каких сфер активнее всего инвестируют на бирже: результаты исследования.

ФНС: плательщики налога на профессиональный доход могут выбрать способ уплаты: через ЕНП или приложение «Мой налог».

Первый вице-премьер заявил, что к 2027 году Центробанк снизит ключевую ставку до 6-7%.

📝Тест на совместимость: как выбрать идеальное решение 1С для вашего бизнеса

Если у вас в компании уже есть рабочая конфигурация 1С, но она не закрывает все задачи, то стоит проверить вашу совместимость. 

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В мини-курсе рассказываем, кто обязан вести воинский учет, на какие категории делятся подлежащие воинскому учету граждане и какие документы проверить, при приеме военнообязанного сотрудника на работу.

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Что будет и что делать, если не подтвердили основной вид деятельности ОКВЭД в СФР

Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.

Кто будет платить налог с процентов по вкладам за 2023 год. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, проценты по каким вкладам за 2023 год будут облагаться НДФЛ, какие проценты налогом не облагаются и по какой формуле рассчитать сумму налога.

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Главный бухгалтер Зарплата от 150000 ₽, Буденновск, Полный день

Ведущий бухгалтер Зарплата от 120000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер, налоговый консультант

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Документы

Центральный банк РФ: Письмо № 6406-U-155-2024/1 от 10.04.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/2527 от 12.04.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-16-11/136@ от 25.04.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5038@ от 26.04.2024

ФНС РФ: Письмо № от 26.04.2024

Президиум ВС РФ: Обзор судебной практики № 4 от 26.12.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/64028 от 01.11.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/16105 от 21.03.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/5652 от 24.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Единственных учредителей ООО не будут освобождать от взносов на ОПС

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Порядок заполнения электронного путевого листа

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Обучение для бухгалтеров

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