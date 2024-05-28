Утренний бухгалтер № 5646. Проблемы с восстановлением НДС с аванса закончились

Налоговая служба: НДС восстановят только в том квартале, в котором покупатель принял товары на учет. Вне зависимости от того, когда продавец их отгрузил.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Соцвычет по НДФЛ можно будет получить за лечение зарегистрированных домашних животных и лекарства для них.

Что делать, если доля вычетов по НДС превысила «безопасное» значение, узнаете здесь.

Отмены не дождемся: депутаты назвали нижний порог новой шкалы по НДФЛ.

Минтруд: работодатели будут сдавать в центр занятости новые формы отчетов.

Где обучать персонал: узнаете из обзора платформ для онлайн-обучения сотрудников.

Не забудьте сегодня уплатить налоги и взносы: календарь бухгалтера на 28 мая.