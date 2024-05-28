Утренний бухгалтер № 5646. Проблемы с восстановлением НДС с аванса закончились

Налоговая служба: НДС восстановят только в том квартале, в котором покупатель принял товары на учет. Вне зависимости от того, когда продавец их отгрузил.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Соцвычет по НДФЛ можно будет получить за лечение зарегистрированных домашних животных и лекарства для них.
Что делать, если доля вычетов по НДС превысила «безопасное» значение, узнаете здесь.
Отмены не дождемся: депутаты назвали нижний порог новой шкалы по НДФЛ.
Минтруд: работодатели будут сдавать в центр занятости новые формы отчетов.
Где обучать персонал: узнаете из обзора платформ для онлайн-обучения сотрудников.
Не забудьте сегодня уплатить налоги и взносы: календарь бухгалтера на 28 мая.
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В каких случаях заключается срочный трудовой договор и в чем его отличие от обычного трудового договора, рассказываем в мини-курсе.
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— Отчет о зарубежных счетах в 2024 году: о чем сообщать, кому и когда
Налоговые и валютные резиденты России, имеющие счета за рубежом, обязаны отчитываться перед налоговиками. Рассказываем, как это делается правильно и что будет, если ошибиться.
— Обязательные и необязательные документы в работе с самозанятыми. Мини-курс
Какие обязательные и необязательные документы оформить при сотрудничестве с самозанятыми, рассказываем в мини-курсе.
— Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году
Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.
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15 ❗ Подготовили для вас чек-лист по работе с самозанятыми. Проверьте свои документы!
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24 В Совфеде назвали главные инструменты решения проблемы дефицита кадров
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29 Банки спасли от мошенников 2 трлн рублей
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Дата проведения: 29 мая, среда
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Дата проведения: 30 мая, четверг
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Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.
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Вакансии
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— Бухгалтер Зарплата от 75000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата не указана, Тула, Полный день
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— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 100000 до 120000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 160000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
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Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/31263 от 05.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин отказался отменять НДС на российское серебро
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40649 от 02.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ-вычет по расходам на обучение ребенка можно получить, если оно дистанционное, но очное
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5790@ от 23.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 💥 Больше не будет проблем с восстановлением НДС с аванса
Минфин РФ: Приказ № 65н от 20.04.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/29768 от 02.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с УСН на ОСНО строительная компания не платит НДС с прошлых авансов
Минэкономразвития России (МЭР): Приказ № 10 от 09.01.2018
Минстрой России: Письмо № от 22.02.2024
Правительство РФ: Постановление № 2301 от 25.12.2023
Федеральный закон № 627-ФЗ от 25.12.2023
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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