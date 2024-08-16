Утренний бухгалтер № 5703. Минфин: юрлицам на УСН не нужна учетная политика для налогового учета. А вы ее делали?

Вывод Минфина: нормами НК не установлена обязанность по утверждению учетной политики для целей налогообложения в рамках применения УСН.
Утренний бухгалтер
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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Мероприятия
ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты
Дата проведения: 19 августа, понедельник
Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг
Дата проведения: 21 августа, среда
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Резюме
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Документы
ВАС РФ: Определение № ВАС-16284/10 от 31.01.2011
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Арбитражный суд г. Москвы: Решение № А40-156748/09-139-1081 от 08.02.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Монопольно низкая цена (predatory pricing): антимионопольные практики в РФ и зарубежом
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/65144 от 12.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Если купить квартиру и в том же месяце продать ее, налог на имущество будет за один месяц
Верховный Суд РФ: Определение № 41-КГ14-10 от 27.06.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/55025 от 14.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости В крайнем случае можно вести учет и по сканам первички
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/63241 от 05.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для льготы по НДС в общепите доход текущего года не имеет значение
: Федеральный закон № 100-ФЗ от 29.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/60253 от 27.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как считают транспортный налог при смене прописки автовладельца
: Федеральный закон № 102-ФЗ от 29.05.2024
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-8711/2020 от 25.02.2020
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