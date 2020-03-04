Повышение налогов и гречка. Какая связь?

Нас сегодня уже трудно чем-то удивить. И все же время от времени законодателям это удается. Так, на прошлой неделе появилась информация, что чиновники Пермского края готовы потратить 75 млн. рублей на (цитирую) «разработку мероприятий, направленных на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета».

Говоря человеческим языком, десятки миллионов будут израсходованы на то, чтобы найти возможности выбить из бизнеса дополнительные деньги.

Это при том, что в стране в прошлом году закрылось почти 611,8 тысяч фирм, т.е. каждая пятая компания, а официальная зарплата 28,2% россиян не превышала 10 тыс. руб. в месяц (по данным ФНС).

Удивила и ФНС, которая ищет возможность снизить общую ставку страховых взносов до 20-22% с нынешних 30%. О том, что подобная нагрузка чрезмерна, похоже, начинают понимать и там. Впрочем, как известно, от понимания проблемы до ее решения могут пройти годы. А пока простой рецепт гречки с шампиньонами.

Нам понадобится гречка, консервированные шампиньоны, лук репчатый, растительное масло, соль, перец.

Отварить гречку до полуготовности. Маринованные шампиньоны порезать на 2 части. Репчатый лук мелко нашинковать. На сковороде с растительным маслом спассировать лук, добавить к нему шампиньоны, посолить, поперчить. Все смешать и прожарить 2-3 минуты. Затем соединить отварную гречку, обжаренные маринованные шампиньоны и лук вместе.

Может, не слишком изыскано, зато полезно. Этим и утешаемся... И позитивнее воспринимаем финансовые новости прошлой недели. ????

Спрашивали — отвечаем...

— По каким объектам фирма на УСН платит налог на имущество

— Для каких товаров обнулят ставку НДС

— В каких случаях надо подать заявление о льготах по имущественным налогам

— В каких сферах деятельности больше всего банкротств

— По какой ставке облагается налогом земля сельскохозяйственного назначения

— Кому минималку поднимут вдвое

— Какое имущество считается недвижимым

— Когда надо и когда не надо распределять доходы при длительном цикле производства

— Зачем налоговая требует документы по дивидендам

— Чем плох новый сервис ФНС для подбора налогового режима

— Что такое бонус по налогу для самозанятых и как его получить

— Можно ли получать стандартный вычет на ребенка, вступившего в брак

— Расходы на маркировку компаниям компенсируют?

— В каком случае ИП на вмененке должен уплатить НДС

— Какое кафе может применять ЕНВД

Новости из ИФНС

— На сайте ФНС заработал новый личный кабинет индивидуальных предпринимателей

— ФНС объяснила, почему прогрессивная ставка НДФЛ невыгодна государству

— ФНС собирает желающих отказаться от деклараций по УСН

Узнайте, как...

— считать СДЗ для отпуска вахтовикам

— бухгалтеру больше зарабатывать, если кажется, что уже потолок

— в программе «Декларация 2019» отразить матпомощь в форме 3-НДФЛ

— в бумажную трудовую правильно внести запись о переходе на электронный вариант

— будут считать доход семьи для назначения детских пособий

— выдавать кассовые чеки при предоплате услуг ЖКХ

— ПФР будет выдавать сведения работникам, отказавшимся от ведения бумажных трудовых книжек

— хитрит ИФНС на допросах сотрудников компании

— учитывать расходы по первичке, поступающей в виде сканов на электронку

Внимание!

— По московскому или местному? Часовые пояса подставляют бухгалтеров с отчетностью в ИФНС и ПФР

— Утверждена новая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду

— Изменение названия фирмы-учредителя в ЕГРЮЛ автоматизируют

— Изменения марта. Какие нормативные акты вступают в силу в начале весны

— Подписан закон с новыми правилами взыскания взносов в ФСС

— Оплата за работу в выходной день облагается НДФЛ

— Оплату за третьих лиц нельзя включить в расходы

— Появилась новая форма заявления о получении патента

Не может не радовать!

— Сотрудница с ребенком имеет право работать по выбранному ей самой графику

— Грабительские штрафы для автомобилистов отменяются

УУППССС...

— Под налоговый мониторинг попадут тысячи предприятий

— Власти получат миллиарды рублей утилизационного сбора. Но заплатим за это мы все

— ФНС будет обмениваться финансовой информацией с налоговиками СНГ

— Для старых грузовиков могут увеличить плату в «Платон»

— Для северян хотят увеличить ЕДВ

— У компаний больше не получится уклоняться от утилизационного сбора

— 1,5 миллиона ФНС за галочку не там

— У компании испарились 300 тыс. рублей из-за долга, которого не было

— Если сотрудник по пути из командировки заехал «налево», учесть билеты в расходах нельзя

— Часть страховых взносов переляжет с работодателей на кошельки людей

А что? А вдруг?

— Введут имущественный вычет по НДФЛ на покупку авто. Проект уже в Думе

— Сотрудникам в возрасте 40 дадут 1 день в год на проверку здоровья. Проект уже в Думе

— Недобросовестным банкирам могут запретить выезд из страны

— Квартиры у моря будут давать в ипотеку всего под 2,7%

Понемногу о разном...

— Услуги по допобразованию можно оказывать на ПСН

— Сигаретами можно торговать на ЕНВД и ПСН

— Закон о материнском капитале с 2020 года окончательно подписан

— Комиссионки могут применять ЕНВД

— Изменится порядок регистрации компаний и ИП

— При отгрузке товаров без оплаты надо пробить чек ККТ

— В чеке ККТ должен быть поименован весь проданный товар

— Работодатели теперь обязаны выдавать сотрудникам новый документ: СТД-Р

— Верховный суд признал незаконным включение НДС в кадастровую оценку

— Работодатели больше не хотят софинансировать пенсии без участия сотрудников

— Использовать учебный отпуск частями нельзя

— При продаже маркированных товаров каждая позиция отдельно указывается в чеке ККТ

О как!

— Можно молча платить, а потом разом вернуть всю банковскую комиссию по 115-ФЗ

— Чиновники потратят 75 млн рублей, чтобы узнать, как собрать налоги

— Английский COCAINE — вот к чему надо стремиться российским налоговикам

— Налоговики умасливают раздражение словцом, если высылают дикие требования

Без комментариев

— Оно того не стоило. Сколько денег сэкономили за счет увеличения пенсионного возраста

Никогда не было и вот опять...

— Малый и средний бизнес закредитован выше крупняка

— ФНС называет сбой техработами и не объясняет причины незаконных блокировок ИП

— Налоговики просят самим сообщать об имуществе, про которое они не знают

— Сбой в личных кабинетах ИП. Взносы улетают в пени, платежи в другие налоговые

Знай наших!

— Бухгалтеры против проверки на полиграфе

До чего дошел прогресс!

— Мошенники все чаще воруют бонусы и баллы

— ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

— Сбербанк запустил новый сервис для бизнеса

— Сбербанк выдает кредиты малому бизнесу с помощью искусственного интеллекта

— Такси до банка: новая схема мошенничества с картами и вкладами

— Общение с налоговиками будет только онлайн. Никаких личных визитов?