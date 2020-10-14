Сдача отчета о переходе на удаленку как показатель радости. Или несколько слов о непродуманных инициативах

Главная тема последних дней — это, безусловно, переход на удаленку и связанные с этим распоряжения московских властей. В частности, ставший уже печально известным отчет об удаленной работе. Смысл его формирования остался достаточно туманным, скажем так. А сколько бухгалтерских нервов было положено, чтобы его сдать! И дело не только в огромном количестве вопросов, возникших по итогам абсолютно неподготовленного решения московских властей. И даже не в необходимости сбора личных данных сотрудников.
Сайт мэра Москвы, куда нужно было отправлять отчет, в день его сдачи прогнозируемо «лег» и лежал пока солнце не село. Тут же были найдены виновные этого безобразия — те самые бухгалтера, которые, не щадя здоровья, старались выполнить очередную «хотелку» московских чиновников.
Чиновники, видимо, оценив ситуацию и осознав, что палку слегка перегнули, продемонстрировали невиданную лояльность и позволили перенести сдачу отчета на 19 октября. Но сообщение как-то быстро исчезло с сайта мэра Москвы. Так что расслабляться пока рано. Хотя в нынешних условиях мы, кажется, готовы чувствовать радость от любой мелочи.
Так, проведенное недавно исследование зафиксировало, что после отмены самоизоляции в России стало больше счастливых людей. После сдачи отчета о переходе на удаленку их число должно просто зашкаливать.
Вы еще не почувствовали гормонов счастья? Тогда мы идем к вам! И предлагаем простой рецепт творожного крема. Для тех, кто не знал — творог содержит тирамин, повышающий уровень эндорфинов естественным путем.
Итак, берем 150 мл сливок для взбивания, 150 г творога, столовую ложку сахара, фрукты: бананы, апельсины, киви или другие — по вашему вкусу. Миксером взбиваем сливки с сахаром, кладем творог и тщательно перемешиваем. Нарезаем небольшими кубиками фрукты и добавляем в творожный крем. Творожный крем вкусен и сам по себе, и как дополнение к блинам, оладьям, печеньям и тарталеткам. А если еще пригласить друзей, разнообразить беседу домашней наливкой... Ммммм, чувствуете, как мир сразу повернулся к вам светлой стороной? Главное — никаких гаджетов, телевизоров и споров о политике! Ну, разве что посмотрите финансовые новости... Кстати, все, что касается вопросов перехода на удаленку, мы собрали в отдельном разделе.
Переход на удаленку: от отчетности до правил перехода
— Минцифры считают законным требование персональных данных в отчете по удаленной работе
— Московский департамент благодарит ответственных работодателей и заверяет, что сервис отчетности стабилизировался
— «1С» поможет московским работодателям сдавать еженедельную отчетность о сотрудниках на удаленке
— Если данные об удаленщиках не подаются из-за ошибки со СНИЛС, нужно ехать... в МФЦ?!
— Столичный оперштаб считает ИП без работников — работником у самого себя
— Как перевести на удаленку треть сотрудников, если их всего двое? Или их вообще нет?
— Московским ИП без работников не надо сдавать отчеты о переходе на удаленку
— Сотрудников пунктов выдачи интернет-магазинов — на удаленку?
— Данные о работниках на удаленке и нарушение закона о персданных. Что делать вообще? Комментарий эксперта
— Промпредприятиям предложили отправить на удаленку всех, кто не задействован в производстве
— Если в офисе два сотрудника, и оба нужны — одного на удаленку. Так сказали на горячей линии
— Работодатели просят сотрудников на удаленке отключать геолокацию?
— Директор компании должен идти на удаленку — он не критически важен
— Мэрия считает, что каждая организация обязана перевести на удаленку офисный персонал. А если его нет?
— Если сотрудник не дает данные своей «Тройки», он нарушает дисциплину труда. Так считают в мэрии
— Бухгалтеры спрашивают, где брать номера транспортных карт для отчета по сотрудникам на удаленке
— Удаленщикам в Москве звонят и интересуются, дома ли они. Сразу после сдачи отчетов
— Данные об удаленщиках не будут использовать для их отслеживания?
Спасение утопающих...
— В Роспотребнадзоре не видят смысла приостановки работы предприятий и блокирования экономики из-за роста числа больных
— Предлагают повторить субсидии для МСП на выплату зарплаты. 12130 руб на сотрудника
— Столичные бары, ночные клубы и караоке могут закрыть
— Работодатель должен компенсировать проезд работнику из уязвимых категорий, если его присутствие на работе критично
— Субсидию на профилактику коронавируса придется вернуть, если отчетность в ПФР была недостоверной
— В Кремле не видят необходимости новых мер поддержки бизнеса из-за коронавируса
— Преобразование юрлица не лишает его права на «коронавирусные» субсидии
Вокруг коронавируса
— В столице оштрафовали почти 100 тысяч человек за отсутствие масок и перчаток
— Пятая часть звонков коллекторов пришлась на должников, допустивших просрочку из-за пандемии
— В Москве проводят рейды по театрам в поисках нарушителей самоизоляции
— Членам семьи заболевшего COVID-19 предоставят карантинный больничный
— Карантин против бизнеса. Итоги «первой волны»
— Даны рекомендации работодателям по профилактике коронавируса
Спрашивали — отвечаем...
— Можно ли подать СЗВ-ТД одним отчетом по всем сотрудникам?
— Какие выплаты при увольнении не облагаются НДФЛ
— Какие меры господдержки действуют для организаций с сотрудниками-инвалидами
— Как заставят ИП не из Москвы отправиться на удаленку? И будут ли его вообще ловить?
— Надо ли удерживать НДФЛ при выплатах за время вынужденного прогула? Все зависит от текста решения суда
Узнайте, как...
— бесплатно получить закрывающие документы у Сбербанк-АСТ. Лайфхак
— получить уведомление на уплату имущественных налогов
Внимание!
— Смена ОКВЭД после 1 марта не даст права применять нулевые ставки по взносам
— До 1 апреля 2021 малый бизнес должен сдать новый статотчет
— Заявление о выдаче справок о расчетах по налогам надо подавать по новой форме
— На Госуслугах запущен сервис по электронным больничным для работников
Не может не радовать!
— Минфин предлагает уведомлять налогоплательщиков за две недели о блокировке счетов
— Мишустин заявил о снижении НДС на электронные и аудиокниги
— В Москве упростили порядок получения выплат на детей
УУППССС...
— Глава Минтруда насчитал 20 млн бедных и 3,6 млн безработных
— Спрос на офисы в Москве упал до минимума за 14 лет
— В Москве проводят рейды по театрам в поисках нарушителей самоизоляции
— Сенаторы одобрили закон о повышении фиксированных взносов ИП в 2022-2023 году
— Автоматическое продление детских пособий закончилось. С октября опять надо собирать справки
— Цены в онлайн-магазинах могут подняться на 5% из-за повышения комиссий за эквайринг
А что? А вдруг?
— Маткапитал предложили проиндексировать задним числом
— Минфин предлагает продлить льготную ипотеку по ставке 6,5% до конца 2021 года
— Мужчины после отпуска по уходу за ребенком смогут освоить новую профессию за счет ЦЗН
— Родителям школьников на дистанционке предлагают давать больничные
— Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий?
— Онищенко предложил компенсировать сотрудникам на удаленке затраты на обеды и электричество
Понемногу о разном...
— 5-летняя декларация по СОУТ станет бессрочной
— Наняли домработницу-иностранку? Не забудьте уплатить за неё взносы!
— Комитет Госдумы одобрил очередные поправки в Налоговый кодекс
— Проект о повышении НДФЛ до 15 % рекомендован к принятию
— В ТК нет нормы о лишении премии
— За белорусского ИП не надо платить страховые взносы, если он работает удаленно из своей страны
— Донорам, работающим неполный день в отпуске по уходу за ребенком, допвыходной не положен
— Пособия от ФСС будут зачислять на любую банковскую карту до 31 декабря
О как!
— Ни один россиянин не должен получать меньше прожиточного минимума. Так считает Медведев
— Банки стали сокращать потребительское кредитование
— Одинаковый НДФЛ для бедных и богатых считают несправедливым 78% опрошенных россиян
Без комментариев
— Расходы столичного бюджета на поддержку граждан, бизнеса и здравоохранения превысили 213 млрд руб.
— Штрафы за отказ от прививок исключили из проекта нового КоАП
— Две трети работающих россиян недовольны своей зарплатой
До чего дошел прогресс!
— Проверять контрагентов будет робот-юрист с искусственным интеллектом
— Закон о биометрии примут до конца 2020 года. В кафе и магазинах можно будет платить лицом и голосом
— Зарплата работникам профсоюза не освобождается от НДФЛ
— Оплата за школьные обеды «Ладошками» детей: незаконный сбор биометрии?
— Почти 70% клиентов российских банков стали использовать онлайн-каналы
Не наступаем на чужие грабли!
— Налоговики исправляют платежки от организации. И жалуются, что постоянно приходится это делать
— Налоговики выясняют, почему предприятие снизило зарплаты. Что сделать, чтобы отстали?