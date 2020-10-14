Сдача отчета о переходе на удаленку как показатель радости. Или несколько слов о непродуманных инициативах

Главная тема последних дней — это, безусловно, переход на удаленку и связанные с этим распоряжения московских властей. В частности, ставший уже печально известным отчет об удаленной работе. Смысл его формирования остался достаточно туманным, скажем так. А сколько бухгалтерских нервов было положено, чтобы его сдать! И дело не только в огромном количестве вопросов, возникших по итогам абсолютно неподготовленного решения московских властей. И даже не в необходимости сбора личных данных сотрудников.

Сайт мэра Москвы, куда нужно было отправлять отчет, в день его сдачи прогнозируемо «лег» и лежал пока солнце не село. Тут же были найдены виновные этого безобразия — те самые бухгалтера, которые, не щадя здоровья, старались выполнить очередную «хотелку» московских чиновников.

Чиновники, видимо, оценив ситуацию и осознав, что палку слегка перегнули, продемонстрировали невиданную лояльность и позволили перенести сдачу отчета на 19 октября. Но сообщение как-то быстро исчезло с сайта мэра Москвы. Так что расслабляться пока рано. Хотя в нынешних условиях мы, кажется, готовы чувствовать радость от любой мелочи.

Так, проведенное недавно исследование зафиксировало, что после отмены самоизоляции в России стало больше счастливых людей. После сдачи отчета о переходе на удаленку их число должно просто зашкаливать.

Вы еще не почувствовали гормонов счастья? Тогда мы идем к вам! И предлагаем простой рецепт творожного крема. Для тех, кто не знал — творог содержит тирамин, повышающий уровень эндорфинов естественным путем.

Итак, берем 150 мл сливок для взбивания, 150 г творога, столовую ложку сахара, фрукты: бананы, апельсины, киви или другие — по вашему вкусу. Миксером взбиваем сливки с сахаром, кладем творог и тщательно перемешиваем. Нарезаем небольшими кубиками фрукты и добавляем в творожный крем. Творожный крем вкусен и сам по себе, и как дополнение к блинам, оладьям, печеньям и тарталеткам. А если еще пригласить друзей, разнообразить беседу домашней наливкой... Ммммм, чувствуете, как мир сразу повернулся к вам светлой стороной? Главное — никаких гаджетов, телевизоров и споров о политике! Ну, разве что посмотрите финансовые новости... Кстати, все, что касается вопросов перехода на удаленку, мы собрали в отдельном разделе.

Переход на удаленку: от отчетности до правил перехода

— Минцифры считают законным требование персональных данных в отчете по удаленной работе

— Московский департамент благодарит ответственных работодателей и заверяет, что сервис отчетности стабилизировался

— «1С» поможет московским работодателям сдавать еженедельную отчетность о сотрудниках на удаленке

— Если данные об удаленщиках не подаются из-за ошибки со СНИЛС, нужно ехать... в МФЦ?!

— Столичный оперштаб считает ИП без работников — работником у самого себя

— Как перевести на удаленку треть сотрудников, если их всего двое? Или их вообще нет?

— Московским ИП без работников не надо сдавать отчеты о переходе на удаленку

— Сотрудников пунктов выдачи интернет-магазинов — на удаленку?

— Данные о работниках на удаленке и нарушение закона о персданных. Что делать вообще? Комментарий эксперта

— Промпредприятиям предложили отправить на удаленку всех, кто не задействован в производстве

— Если в офисе два сотрудника, и оба нужны — одного на удаленку. Так сказали на горячей линии

— Работодатели просят сотрудников на удаленке отключать геолокацию?

— Директор компании должен идти на удаленку — он не критически важен

— Мэрия считает, что каждая организация обязана перевести на удаленку офисный персонал. А если его нет?

— Если сотрудник не дает данные своей «Тройки», он нарушает дисциплину труда. Так считают в мэрии

— Бухгалтеры спрашивают, где брать номера транспортных карт для отчета по сотрудникам на удаленке

— Удаленщикам в Москве звонят и интересуются, дома ли они. Сразу после сдачи отчетов

— Данные об удаленщиках не будут использовать для их отслеживания?

Спасение утопающих...

— В Роспотребнадзоре не видят смысла приостановки работы предприятий и блокирования экономики из-за роста числа больных

— Предлагают повторить субсидии для МСП на выплату зарплаты. 12130 руб на сотрудника

— Столичные бары, ночные клубы и караоке могут закрыть

— Работодатель должен компенсировать проезд работнику из уязвимых категорий, если его присутствие на работе критично

— Субсидию на профилактику коронавируса придется вернуть, если отчетность в ПФР была недостоверной

— В Кремле не видят необходимости новых мер поддержки бизнеса из-за коронавируса

— Преобразование юрлица не лишает его права на «коронавирусные» субсидии

Вокруг коронавируса

— В столице оштрафовали почти 100 тысяч человек за отсутствие масок и перчаток

— Пятая часть звонков коллекторов пришлась на должников, допустивших просрочку из-за пандемии

— В Москве проводят рейды по театрам в поисках нарушителей самоизоляции

— Членам семьи заболевшего COVID-19 предоставят карантинный больничный

— Карантин против бизнеса. Итоги «первой волны»

— Даны рекомендации работодателям по профилактике коронавируса

Спрашивали — отвечаем...

— Можно ли подать СЗВ-ТД одним отчетом по всем сотрудникам?

— Какие выплаты при увольнении не облагаются НДФЛ

— Какие меры господдержки действуют для организаций с сотрудниками-инвалидами

— Как заставят ИП не из Москвы отправиться на удаленку? И будут ли его вообще ловить?

— Надо ли удерживать НДФЛ при выплатах за время вынужденного прогула? Все зависит от текста решения суда

Узнайте, как...

— бесплатно получить закрывающие документы у Сбербанк-АСТ. Лайфхак

— еще поддержат самозанятых

— получить уведомление на уплату имущественных налогов

Внимание!

— Смена ОКВЭД после 1 марта не даст права применять нулевые ставки по взносам

— До 1 апреля 2021 малый бизнес должен сдать новый статотчет

— Заявление о выдаче справок о расчетах по налогам надо подавать по новой форме

— На Госуслугах запущен сервис по электронным больничным для работников

Не может не радовать!

— Минфин предлагает уведомлять налогоплательщиков за две недели о блокировке счетов

— Мишустин заявил о снижении НДС на электронные и аудиокниги

— В Москве упростили порядок получения выплат на детей

УУППССС...

— Глава Минтруда насчитал 20 млн бедных и 3,6 млн безработных

— Спрос на офисы в Москве упал до минимума за 14 лет

— В Москве проводят рейды по театрам в поисках нарушителей самоизоляции

— Сенаторы одобрили закон о повышении фиксированных взносов ИП в 2022-2023 году

— Автоматическое продление детских пособий закончилось. С октября опять надо собирать справки

— Цены в онлайн-магазинах могут подняться на 5% из-за повышения комиссий за эквайринг

А что? А вдруг?

— Маткапитал предложили проиндексировать задним числом

— Минфин предлагает продлить льготную ипотеку по ставке 6,5% до конца 2021 года

— Мужчины после отпуска по уходу за ребенком смогут освоить новую профессию за счет ЦЗН

— Родителям школьников на дистанционке предлагают давать больничные

— Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий?

— Онищенко предложил компенсировать сотрудникам на удаленке затраты на обеды и электричество

Понемногу о разном...

— 5-летняя декларация по СОУТ станет бессрочной

— Наняли домработницу-иностранку? Не забудьте уплатить за неё взносы!

— Комитет Госдумы одобрил очередные поправки в Налоговый кодекс

— Проект о повышении НДФЛ до 15 % рекомендован к принятию

— В ТК нет нормы о лишении премии

— За белорусского ИП не надо платить страховые взносы, если он работает удаленно из своей страны

— Донорам, работающим неполный день в отпуске по уходу за ребенком, допвыходной не положен

— Пособия от ФСС будут зачислять на любую банковскую карту до 31 декабря

О как!

— Ни один россиянин не должен получать меньше прожиточного минимума. Так считает Медведев

— Банки стали сокращать потребительское кредитование

— Одинаковый НДФЛ для бедных и богатых считают несправедливым 78% опрошенных россиян

Без комментариев

— Расходы столичного бюджета на поддержку граждан, бизнеса и здравоохранения превысили 213 млрд руб.

— Штрафы за отказ от прививок исключили из проекта нового КоАП

— Две трети работающих россиян недовольны своей зарплатой

До чего дошел прогресс!

— Проверять контрагентов будет робот-юрист с искусственным интеллектом

— Закон о биометрии примут до конца 2020 года. В кафе и магазинах можно будет платить лицом и голосом

— Зарплата работникам профсоюза не освобождается от НДФЛ

— Оплата за школьные обеды «Ладошками» детей: незаконный сбор биометрии?

— Почти 70% клиентов российских банков стали использовать онлайн-каналы

Не наступаем на чужие грабли!

— Налоговики исправляют платежки от организации. И жалуются, что постоянно приходится это делать

— Налоговики выясняют, почему предприятие снизило зарплаты. Что сделать, чтобы отстали?