Утренний бухгалтер № 5702. Все лимиты по УСН на 2025 год с учетом индексации: бухгалтеру в закладки

— Утренний бухгалтер № 5701. Бухгалтеры оценивают фронт работ: сколько брать за учет ИП на упрощенке с НДС в 2025 году

Все ИП на УСН с доходом свыше 60 млн рублей с 2025 года автоматически станут плательщиками НДС. А это не только повышение налоговой нагрузки, но и усложнение учета.

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Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.

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Банкротство в этом году стоит на пороге значительных изменений в связи с поправками в законодательстве. Теперь благодаря нововведениям можно сохранить ипотечное жилье при списании долгов. Мы взяли комментарий у юристов «КредитаНет», чтобы выяснить, на что направлены эти поправки и как сохранить ипотечную квартиру, если ты банкрот.

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Хорошему бухгалтеру нужно обладать уверенными профессиональными навыками и определенными личными качествами. Разберемся, какими. Узнайте, какими качествами должен обладать бухгалтер. В статье найдете руководство по ключевым навыкам и личным качествам, необходимым для успешной карьеры в бухгалтерии.

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Не все расходы можно учитывать при исчислении налоговой базы — закон определяет несколько критериев для таких издержек. Но предприниматель вправе уменьшить налоговую базу, если в предыдущие периоды он претерпел убытки.

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— Какую отчетность нужно сдавать ИП на УСН при работе с контрагентом из ЕАЭС

Если ИП начал импортировать товар из любой страны ЕАЭС, то ему придется сдавать особую отчетность. Рассказываем, что должен сдать ИП и какие налоги ему нужно уплатить.

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Глава Минфина посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, образование детей и жильё. Эти вложения он назвал самыми надёжными.

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Закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ внес изменения в закон об АО и законодательные акты о государственной регистрации организаций и ИП.