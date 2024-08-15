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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5702. Все лимиты по УСН на 2025 год с учетом индексации: бухгалтеру в закладки

Для перехода на УСН и применения этого спецрежима в 2025 году будут новые лимиты.

Смотрите в нашей таблице лимиты по УСН на 2024 и 2025 годы.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

ФНС снимает ограничения: продавцы на маркетплейсах смогут применять АУСН с 2025 года.

С начала 2024 года стоимость минимального набора продуктов на месяц на одного человека выросла на 10,6%, до 6,7 тыс. рублей.

Минфин: с прощенной задолженности не всегда надо платить НДФЛ.

Две ошибки бухгалтеров в уведомлениях назвали в региональном УФНС.

Роструд: для отмены несостоявшегося увольнения нужно допсоглашение к трудовому договору.

Минфин: при восстановлении НДС по основным средствам надо учитывать нормы ФСБУ 6/2020.

💥Совет от редакции: разберитесь как сейчас оплачивать счета иностранных компаний за импортные товары и какие есть новые инструменты и риски на вебинаре 19 августа в 15:00 мск. Записаться.

❗Все изменения по работе на упрощенке в 2025 году в обновленном курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН»

Мы дополнили наш курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН» новым блоком по налоговой реформе-2025. Здесь собраны все поправки по УСН, НДФЛ и страховым взносам, с которыми бухгалтеру нужно будет работать в 2025 году. Освойте новые правила уже сейчас, чтобы в следующем году работать без стресса.

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Разборы законов

Как уменьшить налоговый штраф: аргументы для суда и налоговиков, которые работают

Рассказываем о том, как добиться от ИФНС (или в суде) уменьшения штрафа при наличии смягчающих обстоятельств, как указанных в п. 1 ст. 112 НК, так и не упомянутых в нем.

Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием

В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.

Трудовой договор со стажером: нужно ли заключать, как правильно оформить отношения, судебная практика

Договор нужен. Если его не заключить, то стажер может по суду потребовать заключения договора и взыскать зарплату за все время прогула. Разберем, как это сделать правильно, каких формулировок избегать и что говорят суды.

Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН: таблица

С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС. Поэтому меняются правила учета входящего НДС при переходе с ОСНО на УСН.

Новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность»: ключевые изменения и особенности применения. Конспект вебинара с видео и тестированием

Рассмотрим основные положения и значимые новшества, которые вводит стандарт ФСБУ 4/2023.

📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!

Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

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4 При восстановлении НДС по основным средствам надо учитывать нормы ФСБУ 6/2020

5 📌 Лимиты УСН-2025: таблица

6 Для отмены несостоявшегося увольнения нужно допсоглашение к трудовому договору

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26 Предприниматели получили больше 7 млрд рублей на платформе МСП

27 Как изменится работа с налогом на прибыль в 2025 году

28 На розничную торговлю сигаретами могут ввести лицензии

29 Нотариусов обязали дополнительно проверять договоры займа и медиативные соглашения

30 Пострадавшие в Курской области получат единовременные выплаты

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32 Руководитель центра обучения «Клерка» объяснит, как подготовиться к налоговой реформе-2025

33 За рекламу онлайн-продажи сигарет будут штрафовать до 300 тысяч рублей

34 👉 Президент подписал закон с поправками в НК, разработанными еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

35 Минфин работает над созданием криптобирж в России

36 С прощенной задолженности не всегда надо платить НДФЛ

37 Продавцы на маркетплейсах смогут применять АУСН с 2025 года

38 Малому бизнесу из приграничных регионов предоставят кредитные каникулы

39 На средство для лечения суставов нельзя получить социальный вычет по НДФЛ

40 Росфинмониторинг: о новых участниках антиотмывочной системы и новых обязанностях старых участников

41 Стоимость минимальной продуктовой корзины выросла на 10,6%

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Налоговая реформа-2024. Как сохранить налоговую нагрузку?

Дата проведения: 15 августа, четверг

Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям

Дата проведения: 15 августа, четверг

ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты

Дата проведения: 19 августа, понедельник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5701. Бухгалтеры оценивают фронт работ: сколько брать за учет ИП на упрощенке с НДС в 2025 году

Все ИП на УСН с доходом свыше 60 млн рублей с 2025 года автоматически станут плательщиками НДС. А это не только повышение налоговой нагрузки, но и усложнение учета.

Как ИП совмещать спецрежимы в 2024 году

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Путин подписал поправки в федеральный закон о банкротстве

Банкротство в этом году стоит на пороге значительных изменений в связи с поправками в законодательстве. Теперь благодаря нововведениям можно сохранить ипотечное жилье при списании долгов. Мы взяли комментарий у юристов «КредитаНет», чтобы выяснить, на что направлены эти поправки и как сохранить ипотечную квартиру, если ты банкрот.

Какими качествами должен обладать бухгалтер

Хорошему бухгалтеру нужно обладать уверенными профессиональными навыками и определенными личными качествами. Разберемся, какими. Узнайте, какими качествами должен обладать бухгалтер. В статье найдете руководство по ключевым навыкам и личным качествам, необходимым для успешной карьеры в бухгалтерии.

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Какую отчетность нужно сдавать ИП на УСН при работе с контрагентом из ЕАЭС

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Что делать, если самозанятый сформировал чек раньше оплаты услуг

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Это надо знать: подборка самых полезных вебинаров по налоговой реформе-2025 для бухгалтера

Налоговая реформа уже успела наделать много шума, хотя изменения начнут действовать только в 2025 году. Если вы до сих пор не понимаете, что изменилось, то сейчас самое время подготовиться к революционным новшествам и разобраться, как работать дальше.

Новые правила смены руководителя с 1 сентября 2024 года: в чем суть

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Резюме

Трибуна

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Управляющий ИП. Сага о проверке. Часть 2

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/64568 от 10.07.2024

Подробнее о документе мы писали в новости На средство для лечения суставов нельзя получить социальный вычет по НДФЛ

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4414 от 19.07.2024

Минфин РФ: Письмо № от 12.07.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/62894 от 05.07.2024

Подробнее о документе мы писали в новости С прощенной задолженности не всегда надо платить НДФЛ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС23-29091 от 26.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28530 от 29.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН может торговать в магазинах и павильонах

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/46013 от 21.05.2024

Подробнее о документе мы писали в новости НДС с платы за сервитут зависит от того, кто собственник земельного участка

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Минфин РФ: Письмо № 09-01-11/48788 от 05.06.2020

Минфин РФ: Письмо № 05-05-06/4702 от 23.01.2024

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