Утренний бухгалтер № 5702. Все лимиты по УСН на 2025 год с учетом индексации: бухгалтеру в закладки

Смотрите в нашей таблице лимиты по УСН на 2024 и 2025 годы.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ФНС снимает ограничения: продавцы на маркетплейсах смогут применять АУСН с 2025 года.
С начала 2024 года стоимость минимального набора продуктов на месяц на одного человека выросла на 10,6%, до 6,7 тыс. рублей.
Минфин: с прощенной задолженности не всегда надо платить НДФЛ.
Две ошибки бухгалтеров в уведомлениях назвали в региональном УФНС.
Роструд: для отмены несостоявшегося увольнения нужно допсоглашение к трудовому договору.
Минфин: при восстановлении НДС по основным средствам надо учитывать нормы ФСБУ 6/2020.
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Разборы законов
— Как уменьшить налоговый штраф: аргументы для суда и налоговиков, которые работают
Рассказываем о том, как добиться от ИФНС (или в суде) уменьшения штрафа при наличии смягчающих обстоятельств, как указанных в п. 1 ст. 112 НК, так и не упомянутых в нем.
— Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием
В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.
— Трудовой договор со стажером: нужно ли заключать, как правильно оформить отношения, судебная практика
Договор нужен. Если его не заключить, то стажер может по суду потребовать заключения договора и взыскать зарплату за все время прогула. Разберем, как это сделать правильно, каких формулировок избегать и что говорят суды.
— Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН: таблица
С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС. Поэтому меняются правила учета входящего НДС при переходе с ОСНО на УСН.
— Новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность»: ключевые изменения и особенности применения. Конспект вебинара с видео и тестированием
Рассмотрим основные положения и значимые новшества, которые вводит стандарт ФСБУ 4/2023.
📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Новости
1 Минфин объяснил, куда обращаться по вопросам снижения ставки налога на имущество
2 Застройщик-упрощенец сначала учитывает расходы на стройку по ДДУ, потом корректирует их
3 Регионы, где МСП получили больше всего финансовой господдержки
4 При восстановлении НДС по основным средствам надо учитывать нормы ФСБУ 6/2020
6 Для отмены несостоявшегося увольнения нужно допсоглашение к трудовому договору
7 Направлять контрагентам электронный претензионный акт можно будет по утвержденному формату
8 На Кубе начали работать туристические электронные визы
9 Для такси установят минимальную долю электромобилей
10 Не забудьте заплатить взносы на травматизм за июль
11 С 2026 года арендную плату за госземли определяют по кадастру
12 Повысили пособие по БиР уволенным в связи с ликвидацией или закрытием бизнеса
13 НДС с платы за сервитут зависит от того, кто собственник земельного участка
14 Подписан закон о развитии креативной экономики
15 Как ошибаются бухгалтеры в ЕНП-уведомлениях
16 💰 Бухгалтеры уже прикидывают, сколько денег с 2025 года брать с ИП на УСН за учет с НДС. Эксперт: поднятие прайса будет однозначным и предлагает варианты
17 Росфинмониторинг: филиалы иностранных банков полностью включены в национальную антиотмывочную систему
18 Осталось меньше месяца до крупнейшей бухгалтерской конференции «Клерка»! Успейте купить билет
19 Число вакансий для подработки увеличилось на 45%
20 Как в бухучете отражают отложенные налоговые активы
21 Еще больше технологий войдут в список для заключения специальных инвестконтрактов
22 ➗ Маркетплейсам предложили дробить бизнес на несколько компаний. Оценка Союза интернет-торговли
23 Ozon изменил интерфейс личного кабинета продавца — как теперь формировать первичку и вести учет расскажем на курсе «Бухгалтер маркетплейса»
24 Больницам официально разрешили продавать лекарства. И не только им
25 Ужесточили требования к кредитным кооперативам: разъяснения финразведки
26 Предприниматели получили больше 7 млрд рублей на платформе МСП
27 Как изменится работа с налогом на прибыль в 2025 году
28 На розничную торговлю сигаретами могут ввести лицензии
29 Нотариусов обязали дополнительно проверять договоры займа и медиативные соглашения
30 Пострадавшие в Курской области получат единовременные выплаты
31 Банки резко снижают ставки по кредитным картам
32 Руководитель центра обучения «Клерка» объяснит, как подготовиться к налоговой реформе-2025
33 За рекламу онлайн-продажи сигарет будут штрафовать до 300 тысяч рублей
34 👉 Президент подписал закон с поправками в НК, разработанными еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера
35 Минфин работает над созданием криптобирж в России
36 С прощенной задолженности не всегда надо платить НДФЛ
37 Продавцы на маркетплейсах смогут применять АУСН с 2025 года
38 Малому бизнесу из приграничных регионов предоставят кредитные каникулы
39 На средство для лечения суставов нельзя получить социальный вычет по НДФЛ
40 Росфинмониторинг: о новых участниках антиотмывочной системы и новых обязанностях старых участников
41 Стоимость минимальной продуктовой корзины выросла на 10,6%
42 🔥 Не отставайте! Следите за всеми изменениями налоговой реформы-2025 в онлайн-режиме
Мероприятия
Налоговая реформа-2024. Как сохранить налоговую нагрузку?
Дата проведения: 15 августа, четверг
Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям
Дата проведения: 15 августа, четверг
ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты
Дата проведения: 19 августа, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5701. Бухгалтеры оценивают фронт работ: сколько брать за учет ИП на упрощенке с НДС в 2025 году
Все ИП на УСН с доходом свыше 60 млн рублей с 2025 года автоматически станут плательщиками НДС. А это не только повышение налоговой нагрузки, но и усложнение учета.
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Не все расходы можно учитывать при исчислении налоговой базы — закон определяет несколько критериев для таких издержек. Но предприниматель вправе уменьшить налоговую базу, если в предыдущие периоды он претерпел убытки.
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Если ИП начал импортировать товар из любой страны ЕАЭС, то ему придется сдавать особую отчетность. Рассказываем, что должен сдать ИП и какие налоги ему нужно уплатить.
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Сотрудничество с самозанятым выгодно для бизнеса. Можно разово оплатить конкретные услуги или договориться на долгосрочное сотрудничество. А подтвердить расходы на оплату услуг можно с помощью чека. Но что делать, если самозанятый сформировал чек раньше, чем прошла оплата?
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— Это надо знать: подборка самых полезных вебинаров по налоговой реформе-2025 для бухгалтера
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/64568 от 10.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости На средство для лечения суставов нельзя получить социальный вычет по НДФЛ
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4414 от 19.07.2024
Минфин РФ: Письмо № от 12.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/62894 от 05.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости С прощенной задолженности не всегда надо платить НДФЛ
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС23-29091 от 26.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28530 от 29.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН может торговать в магазинах и павильонах
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/46013 от 21.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости НДС с платы за сервитут зависит от того, кто собственник земельного участка
Федеральный закон № 287-ФЗ от 08.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 09-01-11/48788 от 05.06.2020
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Утренний бухгалтер
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