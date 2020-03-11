День голубых слонов: оцениваем финансовую ситуацию и мечтаем

Давайте сегодня не будем говорить о самых громких новостях недели — обвале рубля, финансовом кризисе, правках в Конституцию. Вряд ли сегодня кто-то из нас может что-то изменить в сложившейся ситуации.
Налоговики будут еще жестче следить за товарами: ФНС подписала соглашение с ФТС, штрафы нового КоАП убьют малый и средний бизнес, а страховые взносы ИП резко вырастут. Это наша повседневная реальность. Собраться с мыслями и силами в такие дни очень помогают семья и друзья. Поэтому предлагаю сегодня вечером отметить День голубых слонов. Да-да, есть такой праздник. Это день мечтателей. Поделитесь своими мечтами с близкими и друзьями и, возможно, что-то из озвученного сбудется.
А чтобы общение было приятнее, предлагаю угощать гостей салатом «Мечта». Нам понадобится ветчина, куриное филе, маринованные опята, яйца, салатный лук, соль, перец, майонез, несколько салатных листьев, помидор.
Отваривать куриное филе и яйца. Ветчину и куриное филе порезать небольшими брусочками. Лук почистить, порезать полукольцами. Яйца порезать небольшими продольными кусочками. В салатник положить ветчину, филе, опята, яйца, лук. Поперчить, добавить майонез по вкусу, перемешать. На блюдо выложить салатные листья. Сверху выложить горкой салат, украсить дольками помидоров. И дополнить все это рассказами о своих мечтах. ???? Приятного аппетита!
В качестве дополнительного ингредиента предлагаем финансовые новости. Наслаждайтесь!
Спрашивали — отвечаем...
— Кому изменили правила применения нулевой ставки по налогу на прибыль
— В каких регионах цены на электричество снизят на 50%
— Что изменится в правилах заполнения зарплатных платежек
— Вправе ли работодатель отказать в бумажной трудовой
— Больничные пособия увеличат?
Новости из ИФНС
— Еще раз. ФНС напомнила подчиненным о том, кто может не ставить печати на отчетности
— ФНС рекомендует холдингам не экономить на налогах
Узнайте, как...
— ИФНС притягивает аргументы за уши
— определить первоначальную стоимость ОС, полученных по договорам лизинга
— считать НДФЛ работников из Беларуси, Казахстана, Армении и других стран
Внимание!
— Минфин внес поправки в ПБУ по учетной политике и исправлениям ошибок
— Не забудьте сдать СЗВ-ТД за февраль!
— Роструд объявил два условия, когда пенсионер может уволиться без предупреждения
— Появилась льгота по УСН для тех, кто лишается ЕНВД и ПСН
— Если ИП закрывается, ему не надо сниматься с учета по ЕНВД
— Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут вносить по-новому
— Отменяются декретные пособия у работодателя
— Вышел новый список автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом. Его использовать уже в 2020 году
— Продавец не отправил кассовый чек по электронной почте. ИП оштрафовали
— Эксперимент по маркировке молочной продукции продлили на месяц
Не может не радовать!
— «Битрикс24» из-за коронавируса сделал бесплатный тариф для бизнеса
— Новые преференции самозанятым. Какие возможности для бизнеса им подарят
— Местные власти выкупают зарплатные долги организаций
— От бумажной трудовой можно отказаться и после 2020 года
— Жизнь без ЕНВД есть! Варианты для магазинов, аптек, общепита и прочих вмененщиков
— Обувному бизнесу дали отсрочку по обязательной маркировке
УУППССС...
— Доходы для пособий больше не получится скрыть: соцзащита запросит данные напрямую у госорганов
— Бюджетникам не дали освобождение от зарплатного рабства. Ходите с «Миром»
— Налоговики на местах считают, что вычеты по НДС положены не всем
— Банки грозятся, что перестанут принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
— Налоговая на семинарах припугивает бизнесменов, что все про них знает
— ИФНС запросила 7 тыс. документов, чтобы оштрафовать за их непредставление
— Продажу алкоголя ограничат еще по времени вплоть до запрета
А что? А вдруг?
— Минфин обещал подумать над освобождением беременных ИП от фиксированных взносов
— Люди не верят в снижение тарифов страховых взносов. Но правительство-то обдумывает
— Новые правила по выплатам больничных повлияют на рост экономики?
— В каждом городе и поселке будет сервис для жалоб
Понемногу о разном...
— На услуги лизинга может быть один счет-фактура по нескольким договорам
— Одного кассового чека мало для вычета по НДС при оплате жилья в командировке
— Вычет на лекарства можно получить по рецепту без специального штампа. Это наконец разрешили налоговики
-Заработал новый формат ОСАГО: можно на нем же указывать КАСКО
— Меняются требования к исковому заявлению с 30 марта
— Документы по зарплате теперь надо хранить 50 лет, а не 75
— Срок использования ОС не меняется из-за поправок в Классификатор
— Если загранкомандировка сорвалась из-за долгов сотрудника, ее нельзя учесть в расходах
— Если недвижимость когда-то использовалась ИП, доход от ее продажи не освобождается от НДФЛ
— Форму РСВ опять хотят поменять. Но ФНС против
— Дядя подарил вам квартиру? Придется уплатить налог
— Бюджетников мотивируют регистрироваться на Госуслугах к 22 апреля
О как!
— ЦБ разрешит перевод до двух миллионов в «быстрых платежах». Откуда у нас столько денег, ЦБ?
— Шок: налоговики отказывают в регистрации из-за «налоговых рисков» в другой компании
— Все налоговые льготы проверят по поручению Путина
— ПФР начнет слать новые письма счастья. Что в них будет
— Назван виновный в большом количестве бухгалтеров. Спойлер: это Силуанов
— Доказательства, которые инспекция выдумала: анализируем судебку
Без комментариев
— ЦБ сейчас активно зарабатывает. Стране не страшен дорогой доллар и дешевая нефть
— Налоговики раскрыли статистику по самозанятым. Чаще всего они таксисты
— Стало известно, сколько в стране потенциальных самозанятых
Никогда не было и вот опять...
— Прежде чем тратить маткапитал, узнайте о последствиях. Могут обязать вернуть
Коллекторы раскрыли причины просрочек. Не поверите: у людей просто нет денег
— Депутаты не захотели отказываться от иностранной недвижимости
— У страны нет денег, чтобы снизить бедность
— Нашу экономику готовят к кризису: создали правительственную комиссию
Знай наших!
— Вдове удалось выбить из ПФР пенсионные накопления ее мужа, хотя все сроки вышли
— Бухгалтеры не любят дресс-код. Им нравятся тату и рваные джинсы
Тема недели
— Не исполнил госконтракт из-за карантина? Скоро признают форс-мажором
— Какие больничные платить изолированным из-за коронавируса
— Из-за коронавируса даже здоровым разрешили оформлять больничный задним числом
— Курс евро поднялся выше 85 рублей. Это просто паника или уже кризис?
— Не ждите высоких выплат по больничному из-за коронавируса
— Работодателей обязали измерять температуру сотрудников
До чего дошел прогресс!
— Новая схема фишинга: при чем тут кролики и Дудь
— Алгоритм от МВД: что делать, если с карты украли деньги
— Шварцнеггер подает иск к российскому разработчику. Из-за лица
— Банковские карты стали чаще подделывать
— «Черная касса»: внеси 2400, получи 19200. Массовой развод заполонил Инстаграм