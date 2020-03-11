День голубых слонов: оцениваем финансовую ситуацию и мечтаем

Давайте сегодня не будем говорить о самых громких новостях недели — обвале рубля, финансовом кризисе, правках в Конституцию. Вряд ли сегодня кто-то из нас может что-то изменить в сложившейся ситуации.

Налоговики будут еще жестче следить за товарами: ФНС подписала соглашение с ФТС, штрафы нового КоАП убьют малый и средний бизнес, а страховые взносы ИП резко вырастут. Это наша повседневная реальность. Собраться с мыслями и силами в такие дни очень помогают семья и друзья. Поэтому предлагаю сегодня вечером отметить День голубых слонов. Да-да, есть такой праздник. Это день мечтателей. Поделитесь своими мечтами с близкими и друзьями и, возможно, что-то из озвученного сбудется.

А чтобы общение было приятнее, предлагаю угощать гостей салатом «Мечта». Нам понадобится ветчина, куриное филе, маринованные опята, яйца, салатный лук, соль, перец, майонез, несколько салатных листьев, помидор.

Отваривать куриное филе и яйца. Ветчину и куриное филе порезать небольшими брусочками. Лук почистить, порезать полукольцами. Яйца порезать небольшими продольными кусочками. В салатник положить ветчину, филе, опята, яйца, лук. Поперчить, добавить майонез по вкусу, перемешать. На блюдо выложить салатные листья. Сверху выложить горкой салат, украсить дольками помидоров. И дополнить все это рассказами о своих мечтах. ???? Приятного аппетита!

В качестве дополнительного ингредиента предлагаем финансовые новости. Наслаждайтесь!

Спрашивали — отвечаем...

— Кому изменили правила применения нулевой ставки по налогу на прибыль

— В каких регионах цены на электричество снизят на 50%

— Что изменится в правилах заполнения зарплатных платежек

— Вправе ли работодатель отказать в бумажной трудовой

— Больничные пособия увеличат?

Новости из ИФНС

— Еще раз. ФНС напомнила подчиненным о том, кто может не ставить печати на отчетности

— ФНС рекомендует холдингам не экономить на налогах

Узнайте, как...

— ИФНС притягивает аргументы за уши

— определить первоначальную стоимость ОС, полученных по договорам лизинга

— считать НДФЛ работников из Беларуси, Казахстана, Армении и других стран

Внимание!

— Минфин внес поправки в ПБУ по учетной политике и исправлениям ошибок

— Не забудьте сдать СЗВ-ТД за февраль!

— Роструд объявил два условия, когда пенсионер может уволиться без предупреждения

— Появилась льгота по УСН для тех, кто лишается ЕНВД и ПСН

— Если ИП закрывается, ему не надо сниматься с учета по ЕНВД

— Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут вносить по-новому

— Отменяются декретные пособия у работодателя

— Вышел новый список автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом. Его использовать уже в 2020 году

— Продавец не отправил кассовый чек по электронной почте. ИП оштрафовали

— Эксперимент по маркировке молочной продукции продлили на месяц

Не может не радовать!

— «Битрикс24» из-за коронавируса сделал бесплатный тариф для бизнеса

— Новые преференции самозанятым. Какие возможности для бизнеса им подарят

— Местные власти выкупают зарплатные долги организаций

— От бумажной трудовой можно отказаться и после 2020 года

— Жизнь без ЕНВД есть! Варианты для магазинов, аптек, общепита и прочих вмененщиков

— Обувному бизнесу дали отсрочку по обязательной маркировке

УУППССС...

— Доходы для пособий больше не получится скрыть: соцзащита запросит данные напрямую у госорганов

— Бюджетникам не дали освобождение от зарплатного рабства. Ходите с «Миром»

— Налоговики на местах считают, что вычеты по НДС положены не всем

— Банки грозятся, что перестанут принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

— Налоговая на семинарах припугивает бизнесменов, что все про них знает

— ИФНС запросила 7 тыс. документов, чтобы оштрафовать за их непредставление

— Продажу алкоголя ограничат еще по времени вплоть до запрета

А что? А вдруг?

— Минфин обещал подумать над освобождением беременных ИП от фиксированных взносов

— Люди не верят в снижение тарифов страховых взносов. Но правительство-то обдумывает

— Новые правила по выплатам больничных повлияют на рост экономики?

— В каждом городе и поселке будет сервис для жалоб

Понемногу о разном...

— На услуги лизинга может быть один счет-фактура по нескольким договорам

— Одного кассового чека мало для вычета по НДС при оплате жилья в командировке

— Вычет на лекарства можно получить по рецепту без специального штампа. Это наконец разрешили налоговики

-Заработал новый формат ОСАГО: можно на нем же указывать КАСКО

— Меняются требования к исковому заявлению с 30 марта

— Документы по зарплате теперь надо хранить 50 лет, а не 75

— Срок использования ОС не меняется из-за поправок в Классификатор

— Если загранкомандировка сорвалась из-за долгов сотрудника, ее нельзя учесть в расходах

— Если недвижимость когда-то использовалась ИП, доход от ее продажи не освобождается от НДФЛ

— Форму РСВ опять хотят поменять. Но ФНС против

— Дядя подарил вам квартиру? Придется уплатить налог

— Бюджетников мотивируют регистрироваться на Госуслугах к 22 апреля

О как!

— ЦБ разрешит перевод до двух миллионов в «быстрых платежах». Откуда у нас столько денег, ЦБ?

— Шок: налоговики отказывают в регистрации из-за «налоговых рисков» в другой компании

— Все налоговые льготы проверят по поручению Путина

— ПФР начнет слать новые письма счастья. Что в них будет

— Назван виновный в большом количестве бухгалтеров. Спойлер: это Силуанов

— Доказательства, которые инспекция выдумала: анализируем судебку

Без комментариев

— ЦБ сейчас активно зарабатывает. Стране не страшен дорогой доллар и дешевая нефть

— Налоговики раскрыли статистику по самозанятым. Чаще всего они таксисты

— Стало известно, сколько в стране потенциальных самозанятых

Никогда не было и вот опять...

— Прежде чем тратить маткапитал, узнайте о последствиях. Могут обязать вернуть

Коллекторы раскрыли причины просрочек. Не поверите: у людей просто нет денег

— Депутаты не захотели отказываться от иностранной недвижимости

— У страны нет денег, чтобы снизить бедность

— Нашу экономику готовят к кризису: создали правительственную комиссию

Знай наших!

— Вдове удалось выбить из ПФР пенсионные накопления ее мужа, хотя все сроки вышли

— Бухгалтеры не любят дресс-код. Им нравятся тату и рваные джинсы

Тема недели

— Не исполнил госконтракт из-за карантина? Скоро признают форс-мажором

— Какие больничные платить изолированным из-за коронавируса

— Из-за коронавируса даже здоровым разрешили оформлять больничный задним числом

— Курс евро поднялся выше 85 рублей. Это просто паника или уже кризис?

— Не ждите высоких выплат по больничному из-за коронавируса

— Работодателей обязали измерять температуру сотрудников

До чего дошел прогресс!

— Новая схема фишинга: при чем тут кролики и Дудь

— Алгоритм от МВД: что делать, если с карты украли деньги

— Шварцнеггер подает иск к российскому разработчику. Из-за лица

— Банковские карты стали чаще подделывать

— «Черная касса»: внеси 2400, получи 19200. Массовой развод заполонил Инстаграм

— Нападки банковских мошенников — на ИП