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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5622. Не сходится: налоговики сравнивают строку 120 годовой 6-НДФЛ и количество справок

Бухгалтеры получают требования по годовой 6-НДФЛ.

ИФНС сравнивает количество физлиц из строк 120 всех разделов 2 и количество справок-бывших 2-НДФЛ, находит нестыковки и шлет требования.

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Утренний бухгалтер

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Какие данные попадут в новый электронный реестр воинского учета: таблица.

Роструд: сотрудник с ребенком-школьником может перейти на 4-часовой рабочий день.

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С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в заявительном порядке возмещения НДС.

Какие налоги платят блогеры в 2024 году, узнаете здесь.

17 апреля вступили в силу дополнения в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за спам по телефону.

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Разборы законов

Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2024 года

В уведомлении за апрель не будет взносов. Будет и НДФЛ с 1 по 22 апреля и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов

Закон не запрещает работодателю нанимать работника на полставки. Часто работник сам предпочитает такой режим работы по личным обстоятельствам. Разберем, как это правильно оформить.

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17 🏡 Банки хотят освободить от налога на вклады сбережения для покупки жилья. Эксперт: не ясно, как будут отслеживать целевую функцию вклада

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22 При каких условиях период учебы засчитывается в страховой стаж

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27 Для заблокированных QIWI Кошельков —особые правила подачи требования владельцами и документы

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35 Роспотребнадзор через суд запретил Леруа Мерлен отменять интернет-заказы

36 🍒 6-НДФЛ надо сдавать по новой форме, налог по УСН по-новому уменьшать на взносы ИП: разъяснения экспертов

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Мероприятия

Роботы-помощники для бухгалтерии и их бизнес-эффекты

Дата проведения: 18 апреля, четверг

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Дата проведения: 18 апреля, четверг

Итоги трансформации российского бизнеса

Дата проведения: 18 апреля, четверг

Легализация самовольных построек, порядок использования земли и коммерческих объектов на ней

Дата проведения: 19 апреля, пятница

Формирование первоначальной стоимости основных средств

Дата проведения: 23 апреля, вторник

Секреты успешных продаж на маркетплейсах. Как выгодно продавать на Мегамаркете в 2024

Дата проведения: 23 апреля, вторник

Как научиться делегировать и вывести бухгалтерский бизнес на новый уровень

Дата проведения: 23 апреля, вторник

Как составить идеальный договор с самозанятым. Готовимся к мониторингу Минтруда

Дата проведения: 23 апреля, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5621. Внимание: с 18 по 21 апреля вы не сможете сдать налоговую отчетность

По информации Управления электронного документооборота ФНС в эти дни возможны задержки при приеме и обработке отчетности.

Елена Пивоварова: «Эффективное управление закупками — основа роста объемов производства»

Как в условиях наращивания объемов производства, которые демонстрируют российские предприятия, оптимизировать систему работы с поставщиками и обеспечить бизнес всем необходимым, рассказала эксперт по управлению финансами, член Международного экономического союза Елена Пивоварова.

КУБ дня. Про аренду офиса

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

Система быстрых платежей для бизнеса: кому выгодно и как подключить

Рассказываем, что такое СБП и как применять систему предпринимателям.

Налоговая замучила требованиями? Узнайте, как сократить время на ответы с помощью готовых шаблонов в 1С

Каждый бухгалтер с тревогой открывает поступившее требование от ИФНС. На мой взгляд самое неприятное в требованиях — это необходимость отвлекаться от работы и тратить время на ответы.

Если ли права у должников? Если да, то какие

Кроме обязанностей у граждан должников имеются права, а которых следует знать. Сегодня рассмотрим, что изменилось для должников в плане возможностей защищать свои права.

🔒 Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

🔒 Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

Что делать, если ФНС увидела занижение зарплаты в компании

Отраслевые соглашения остаются сюрпризом для многих компаний. Их суть в том, что власти в регионах, профсоюзы и объединения работодателей договариваются о дополнительных гарантиях для сотрудников.

За «холодные» звонки накажут на миллион❗«Ночной бухгалтер» № 1666

За навязчивую рекламу теперь будут штрафовать. Мошенники могут получить доступ к счетам вашей компании. Какие данные попадут в реестр воинского учета. Минутка юмора: расслабляемся с мемами по картинам великих художников.

Блоги компаний

Теперь подключить оплату по СБП через QRService могут клиенты СБЕРа и ВТБ

Новый практический курс по заполнению бухгалтерских отчетов — «Бухгалтерская отчетность организации - 2024»

Как открыть ООО самостоятельно

Последние изменения в налоговом законодательстве и разъяснения ФНС в дайджесте разборов «Клерка»

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота

Корпоративный блог для продаж в b2b: как привлекать новых клиентов и увеличивать продажи с помощью блога

Как СБИС помогает сдавать отчетность во все госорганы с первого раза

Автоматизируем учет производства: 1С:КА или 1С:ERP

Как упростить работу бухгалтера с помощью шаблонов документов

На чем отправиться в командировку: сравниваем виды транспорта

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Авторские права на работу самозанятых. Что важно знать заказчику

Как нанять программиста 1С: критерии выбора и нюансы

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Что делать, если сотрудники не хотят переходить на КЭДО

Тренды рынка и развития МЧД: как будет меняться функционал электронной доверенности в 2024

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Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Финансовый директор (главный бухгалтер)

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Бухгалтер в декрете. Дети — это мотивация или проблема в развитии?

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💥Главное к утру среды: Павел Дуров дал интересное интервью, Илон Маск с новых аккаунтов будут брать комиссию, в России предложили заблокировать TikTok

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Государство ищет деньги — за что взяли Портнягина, Аяза и почему придут к вам: 3 совета, как уцелеть в облаве на инфобиз

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3917@ от 04.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Земельный налог за сельхозземли не всегда 0,3%

Совет директоров Банка Росси: Решение № от 12.04.2024

Минтранс России: Приказ № от 14.01.2020

Совет директоров Банка Росси: Решение № от 12.04.2024

Правительство РФ: Приказ № 444 от 28.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/50457 от 01.06.2023

Минфин РФ: Письмо № 28-05-06/8027 от 01.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-14-08/12993 от 14.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-13-09/13603 от 15.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/24993 от 20.03.2024

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3 НДФЛ продажа и покупка имущественный вычет физ лица с выделением детских долей

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Налог на землю оказался меньше, чем в Уведомлениях

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Самозанятый в сфере доставки

РАССЫЛКА434 115 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Банки

У вроде бы уходящего из России банка обнаружено более 2,4 тыс. вакансий здесь

Райффайзен Банк поспешил уточнить, что просто забыл обновить информацию в рекламе.

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20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Банк ВТБ начал тестировать свою метавселенную

Разработка напоминает игру Roblox, в которой у пользователей есть свои цифровые личности.

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Клерк
Бухгалтеры

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Да-да, теперь и у нас появилась собственная реферальная программа. Вы можете рекомендовать наши курсы и вебинары и получать доход. 

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркетплейсы

Банкам не нравится, что маркетплейсы проводят оплату через свои структуры

Ozon и Wildberries дают клиентам скидки, если они проводят оплату заказов через свои финансовые инструменты. Банки расценивают это как нарушение конкуренции и просят ЦБ внимательно следить за действия маркетплейсов.

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Акцизы

Акцизы на игристые вина повысят, но налог будет меньше запланированного

Совет Федерации решил снизить новые ставки акциза на игристые вина отечественного производства.

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Экономика России

Прогноз Центробанка: доля безналичных платежей вырастет до 90%

По итогам 2023 года безналичные платежи составили 83% от всех расчетов. За несколько лет этот показатель будет 90%.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

Экс-менеджеры банка «Открытие» заплатят 107 млрд рублей

Ответчики оплатят убытки при первой санации банка «Траст», которую проводило «Открытие».

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Экономика России

Инвестиции в экономику РФ выросли: на сколько и что повлияло

Правительство считает, что на рост инвестиций повлияли инвестиционные контракты, инфраструктурные кредиты и соглашение о защите капиталовложений.

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Государственные ведомства

Инспектор ФНС попала под суд за незаконный возврат налогов

Сотрудник налоговой незаконно вносила в базу ложные сведения о возврате невостребованных фиксированных платежей для иностранных граждан. Ущерб составил более 37 млн рублей.

158
Бесплатно с Счета-фактуры

Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения
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Экономика России

ЦБ: мониторинг деловой активности остается вблизи максимумов

Несмотря на то, что предприятия зафиксировали снижение спроса, оценки бизнес-климата в стране достигают максимальных значений за 12 лет.

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Земельный налог

Земельный налог за сельхозземли не всегда 0,3%

Ставка земельного налога 0,3% – это своего рода льгота. И чтобы она была, надо соблюдать условия.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банковские гарантии

Налоговая утвердила формат электронных банковских гарантий

Банкам разрешат давать бизнесу электронные гарантии и отправлять их в ФНС в электронной форме.

93
Бесплатно с Больничные

Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс

Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс
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Кадры

Стали известны первые контуры обновленного нацпроекта «Кадры»

Национальный проект «Кадры» стартует в России с 1 января 2025 года.

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Экспорт

Экспортерам упростят процедуру подтверждения нулевой ставки НДС

Начиная со второго квартала 2025 года предпринимателям будет не нужно ставить отметки таможенных органов при дополнении реестра сведений по перевозочным документам.

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Отчетность по МСФО

Вышел новый стандарт МСФО 18 «Представление и раскрытия в финансовых отчетах»

Новый стандарт МСФО (IFRS) 18 заменил собой принятый в 1997 году IAS 1 «Представление финансовой отчетности».

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Red Wings меняют название, Wildberries теперь продает машины, а за неправильное обращение с навозом будут наказывать

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Вакансии

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Когда хобби становится работой: разговор об эмоциональном выгорании. Возможно ли получать удовольствие от обязанностей

Когда впервые ловишь себя на мысли, что любимое занятие уже приносит не только радость, но и стресс… скажем так, возникают смешанные чувства. Что-то вроде удивления, переходящего в легкое раздражение и имеющее примесь отрицания. «Как так? Ведь это ровно то, чем я всегда хотел заниматься, моя страсть, мой личный остров счастья в океане реальности, да еще и деньги платят!» — возмущается внутреннее «я». И тут же на сцену выходят дедлайны, ответственность, перегрузки, чужое мнение и неизбежные ожидания. Островку некомфортно, волны съедают прибрежную полосу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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