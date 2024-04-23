Утренний бухгалтер № 5622. Не сходится: налоговики сравнивают строку 120 годовой 6-НДФЛ и количество справок

ИФНС сравнивает количество физлиц из строк 120 всех разделов 2 и количество справок-бывших 2-НДФЛ, находит нестыковки и шлет требования.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Какие данные попадут в новый электронный реестр воинского учета: таблица.
Роструд: сотрудник с ребенком-школьником может перейти на 4-часовой рабочий день.
Глава Минтруда: к 2030 году все профстандарты полностью пересмотрят.
С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в заявительном порядке возмещения НДС.
Какие налоги платят блогеры в 2024 году, узнаете здесь.
17 апреля вступили в силу дополнения в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за спам по телефону.
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Разборы законов
— Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения
ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.
— Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год
ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.
— Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс
Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2024 года
В уведомлении за апрель не будет взносов. Будет и НДФЛ с 1 по 22 апреля и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
— Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов
Закон не запрещает работодателю нанимать работника на полставки. Часто работник сам предпочитает такой режим работы по личным обстоятельствам. Разберем, как это правильно оформить.
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Статьи
— Утренний бухгалтер № 5621. Внимание: с 18 по 21 апреля вы не сможете сдать налоговую отчетность
По информации Управления электронного документооборота ФНС в эти дни возможны задержки при приеме и обработке отчетности.
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🔒 Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения
ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.
— Что делать, если ФНС увидела занижение зарплаты в компании
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Документы
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Минтранс России: Приказ № от 14.01.2020
Совет директоров Банка Росси: Решение № от 12.04.2024
Правительство РФ: Приказ № 444 от 28.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/50457 от 01.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 28-05-06/8027 от 01.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-14-08/12993 от 14.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-13-09/13603 от 15.02.2024
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