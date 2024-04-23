Утренний бухгалтер № 5622. Не сходится: налоговики сравнивают строку 120 годовой 6-НДФЛ и количество справок

— Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

— Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

— Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2024 года

В уведомлении за апрель не будет взносов. Будет и НДФЛ с 1 по 22 апреля и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

— Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов

Закон не запрещает работодателю нанимать работника на полставки. Часто работник сам предпочитает такой режим работы по личным обстоятельствам. Разберем, как это правильно оформить.