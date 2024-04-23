Утренний бухгалтер № 5623. ФНС разослала компаниям сообщения по имущественным налогам за 2023 год. У вас все сходится?

Региональные налоговики отчитались о рассылке уведомлений по имущественным налогам. Эксперт: возможна некорректная выгрузка данных из федресурсов.
Утренний бухгалтер
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Разборы законов
— Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 1 квартал, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения
ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.
— Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс
Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
— Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год
ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.
— Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс
Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ПА-4-11/21995 от 31.12.2020
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д23и-20437 от 18.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 09-02-09/95289 от 21.10.2021
Минфин РФ: Письмо № 28-01-07/3231 от 18.01.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1289@ от 07.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-03-09/11323 от 09.02.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1497@ от 12.02.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3348@ от 25.03.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1628 от 25.03.2024
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 14-20/17346 от 16.04.2024
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