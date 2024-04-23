Утренний бухгалтер № 5623. ФНС разослала компаниям сообщения по имущественным налогам за 2023 год. У вас все сходится?

Региональные налоговики отчитались о рассылке уведомлений по имущественным налогам. Эксперт: возможна некорректная выгрузка данных из федресурсов.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Вышел новый стандарт МСФО по финотчетам: он будет применяться, начиная с отчетности за 2027 год, но можно применять досрочно.

Роструд: отпуск без сохранения зарплаты уменьшает стаж для отпуска, а не сам отпуск.

Как автоматизировать процессы в вашей бухгалтерской компании, узнаете здесь.

Нельзя отказать в сокращении рабочего дня одному из родителей детей до 14 лет. Мнения наших подписчиков в ВК разделились.

23 апреля — день маркетплейсов на «Клерке»! Вас ждут два полезных и бесплатных вебинара, записывайтесь!