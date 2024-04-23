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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5623. ФНС разослала компаниям сообщения по имущественным налогам за 2023 год. У вас все сходится?

Завершена рассылка организациям сообщений об исчисленных суммах налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2023 год.

Региональные налоговики отчитались о рассылке уведомлений по имущественным налогам. Эксперт: возможна некорректная выгрузка данных из федресурсов.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вышел новый стандарт МСФО по финотчетам: он будет применяться, начиная с отчетности за 2027 год, но можно применять досрочно.

Роструд: отпуск без сохранения зарплаты уменьшает стаж для отпуска, а не сам отпуск.

Как автоматизировать процессы в вашей бухгалтерской компании, узнаете здесь.

Нельзя отказать в сокращении рабочего дня одному из родителей детей до 14 лет. Мнения наших подписчиков в ВК разделились.

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Разборы законов

Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 1 квартал, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

Новые правила обмена сведениями с СФР в 2024 году для больничных листов. Мини-курс

Как осуществляется обмен сведениями с СФР для больничных листов в 2024 году, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

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🔒 Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 1 квартал, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Черный список ЦБ, как проверить контрагента

Федеральная налоговая служба постоянно борется с компаниями-однодневками и выявляет тех, кто обналичивает деньги с таких компаний. К сожалению, стандартная проверка по открытым данным ФНС может не отражать принадлежность компании к однодневке, через которую обналичиваются денежные средства.

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Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Ведущий бухгалтер Зарплата до 130000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

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РАССЫЛКА434 539 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Земельный налог

Для льготной ставки по земельному налогу нужно соблюсти 2 условия

Ставка земельного налога 0,3% – это своего рода льгота. И чтобы она была, надо соблюдать условия.

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20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Как организовать работу с локально-нормативными актами

Локально-нормативные акты (ЛНА) — это законодательство на уровне компании. ЛНА устанавливают права и обязанности работодателя и работника по отношению друг к другу и позволяют сторонам защитить свои права в случае трудовых споров. Но сначала всех работников необходимо надлежащим образом с ЛНА ознакомить.

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ЦБ дал прогноз по доле безналичных платежей в России

По итогам 2023 года безналичные платежи составили 83% от всех расчетов. За несколько лет этот показатель будет 90%.

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтерия ада слушает

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»

Мы подготовили действительно ценный курс для предпринимателей. Здесь вы найдете не только задачи по бухгалтерскому учету, но и уникальные жизненные бизнес-ситуации, которые требуют от трупредпринимателей нестандартного мышления и гибкости.

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»
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Альберт Ханов

Зачем Бенефициара объявляют в международный розыск?

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Экономика России

В 2023 году дефицит федерального бюджета составил почти 3,23 трлн рублей

Минфин засекретил часть расходов федерального бюджета, за 2023 год они составили 32,35 трлн рублей. Тогда как на доходы пришлось 29,12 трлн.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банкротство

Совокупные долги банкротов выросли в 2 раза

За 2023 год суд признал порядка 7,3 тысяч компаний несостоятельными. Их задолженность достигла 3,98 трлн рублей.

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Общество

На что обратить внимание при покупке загородного дома, дачи или участка

Федеральная нотариальная палата (ФНП) разъяснила, на что обратить внимание при покупке дачи или земельного участка.

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Маркетплейсы

У Wildberries появились брендированные грузовики

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Обзоры для бухгалтера

Новые штрафы для бизнеса, банки против маркетплейсов и директор с лапками. Что обсуждали сегодня бухгалтеры. 😺«Ночной бухгалтер» № 1667

Бизнес больше не может звонить и отправлять рассылки по смс и e-mail без предварительного согласия абонента. Банкам не нравится, что маркетплейсы проводят платежи через собственную структуру. Компания ищет сотрудника с лапками, который будет создавать уют, контролировать запасы вкусняшек и обниматься. А также другие новости дня для бухгалтера.

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Данные об иностранных поставщиках платежных услуг станут закрытыми

Центробанк закроет доступ к перечню иностранных поставщиков платежных услуг до конца 2024 года.

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Бесплатно с Социальные пособия

Новый порядок назначения пособия по уходу за ребенком в 2024 году. Мини-курс

Как назначается пособие по уходу за ребенком по новым правилам в 2024 году, какие документы нужно предоставить, рассказываем в мини-курсе и приводим форму уведомления о прекращение права сотрудника на получение ежемесячного пособия.

Новый порядок назначения пособия по уходу за ребенком в 2024 году. Мини-курс
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с КоАП РФ

Новые штрафы в КоАП: за «холодные» звонки могут наказать на миллион, как избежать наказания

17 апреля 2024 года вступили в силу поправки в КоАП. Рассказываем, при каких условиях могут оштрафовать за обзвоны, письма и рассылку смс  и как не попасть под санкции.

Новые штрафы в КоАП: за «холодные» звонки могут наказать на миллион, как избежать наказания
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Екатерина Макаренко
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Новостной дайджест: правила переводов с Сбербанке, новые меры поддержки МСБ, план Минэкономразвития, изменения в налогах, форум «Создай НАШЕ»

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RBI: Европейский центральный банк потребует быстрее свернуть бизнес в РФ

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Импорт

Вводится режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов

Импорт параллельного характера позволяет ввозить в РФ иностранные товары без получения на это согласия от производителя. Такой импорт считается параллельным, так как он осуществляется независимо от официальных каналов через дистрибьюторов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Мошенничество

Доверительные отношения между ИП и его бухгалтером обошлись предпринимателю в 20,6 млн рублей ущерба

Бухгалтер из Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.

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Управление персоналом

Что такое системное мышление и как руководителю научиться использовать его на практике

Мы живем в мире систем. Рабочий коллектив, проектная группа, спортивная команда, семья, зрители в театре, пользователи приложения — мы всегда находимся во взаимодействии с другими людьми и организациями или участвуем в процессах, а значит ведем системную деятельность. И этой деятельностью важно научиться управлять, чтобы достигать своих целей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Вакансии

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