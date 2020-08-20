Бисквитом — в лицо экономического кризиса. Ну, если других вариантов нет

Одни говорят, что экономика чахнет, другие, наоборот, считают, что в нынешних условиях погибнет то, что было балластом, выживут самые сильные и начнется рост. А вот, что говорят цифры.

За год закрылось больше миллиона компаний и ИП. Прибыль российского бизнеса упала на 67%. Это худший показатель за последние 16 лет. Более половины столичных компаний уволили своих работников. И при этом на переобучение безработных выделят 3 млрд рублей. Это даже не капля, это какой-то атом в море. Особенно, если учесть, что цены растут буквально на глазах. Так, яблоки подорожали на 30-50%, свинина и мясо птицы — на 26-32%. Почти в 2 раза стала дороже гречка.

Падение курса рубля и увеличение спроса уже осенью могут вызвать рост цен на компьютеры и комплектующие на 20%. Но своего пика цены достигнут, по прогнозам Центробанка, в феврале-марте 2021 года.

Но разве нас этим испугаешь? Мы же всегда живем не благодаря, а вопреки. У меня есть барометр более точный, чем все прогнозы Центробанка — это моя соседка. Она считает, что при наступлении трудных времен, нужно готовить что-нибудь вкусное, чтобы запах поднимал настроение. На прошлой неделе ее дочь осталась без работы, и она угощала меня очень вкусным бисквитом. Делюсь рецептом. Для приготовления нужны мука, кефир, сахар, яйцо, соль, сода.

Для начала следует включить прогреваться духовой шкаф, так как тесто для бисквита готовится за считанные минуты, духовка должна успеть полностью прогреться. После накаливания установить температуру 180 градусов.

В глубокую емкость всыпать стакан сахарного песка и добавить куриное яйцо. По желанию добавить ванили или ванильного сахара, корицы или других пряностей. Миксером взбить массу до характерного белого цвета, добавив немного соли.

Во взбитую массу добавить кефир комнатной температуры, всыпать муку и все перемешать. В конце добавить ложку соды, перемешать, дать отдохнуть тесту несколько минут. Промаслить форму для выпекания и влить в нее тесто. Выпекать 25-30 мин.

Ммммм чувствуете запах? Теперь главное — не начать есть еще горячий, а дать немного остыть. Понравилось? И жизнь кажется уже немного легче, правда?

Ну, а теперь финансовые новости.

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