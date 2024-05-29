Утренний бухгалтер № 5647. Как хотят изменить Налоговый кодекс в части УСН: бизнес в шоке

— Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям: таблица

Налог к уменьшению по первичной декларации на ЕНС отразится сразу, по уточненной — только через 3 месяца.

— Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс

Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

— Ответственность бухгалтера после увольнения

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

— Когда облагаются НДС бесплатные обеды для работников

Если предоставление бесплатного питания предусмотрено ТК или иными законами, содержащими нормы трудового права, то однозначно нет, не облагается. Иное дело, если это мотивирующее условие содержат лишь локальные акты, трудовой или коллективный договор — тут единого мнения нет и у судов.

— В каких случаях можно заключить срочный трудовой договор. Мини-курс

В каких случаях заключается срочный трудовой договор и в чем его отличие от обычного трудового договора, рассказываем в мини-курсе.