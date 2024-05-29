Утренний бухгалтер № 5647. Как хотят изменить Налоговый кодекс в части УСН: бизнес в шоке

Лимит 60 млн, а далее — НДС, как на ЕСХН: какие изменения по цпрощенке хотят внести в НК.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ФНС: импортеров не будут штрафовать за несдачу нулевых расчетов по выплатам иностранным компаниям.
Эксперт: работодатель может удержать штраф ГИБДД из зарплаты водителя.
Бизнесмены удивлены: о сумме уплаченного НПД самозанятому справку не дадут.
Назван среднемесячный доход самозанятых на маркетплейсах, результаты исследования здесь.
Депутаты хотят ввести дополнительный налоговый вычет для тех, кто зарабатывает меньше 30 000 рублей.
😱 Юристы сделали космический сайт при помощи нейросетей
Сайт – просто космос 🌌! Причем в прямом смысле слова. Нестандартное решение для серьезных налоговых юристов. Готовы пересечь горизонт событий и успешно миновать в черную дыру?
Разборы законов
— Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям: таблица
Налог к уменьшению по первичной декларации на ЕНС отразится сразу, по уточненной — только через 3 месяца.
— Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс
Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— Ответственность бухгалтера после увольнения
Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.
— Когда облагаются НДС бесплатные обеды для работников
Если предоставление бесплатного питания предусмотрено ТК или иными законами, содержащими нормы трудового права, то однозначно нет, не облагается. Иное дело, если это мотивирующее условие содержат лишь локальные акты, трудовой или коллективный договор — тут единого мнения нет и у судов.
— В каких случаях можно заключить срочный трудовой договор. Мини-курс
В каких случаях заключается срочный трудовой договор и в чем его отличие от обычного трудового договора, рассказываем в мини-курсе.
Новости
1 «Тинькофф» отменяет процент на остаток
2 Для частных вузов, школ и детсадов ввели обязательные профилактические визиты
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4 Минимум у 1 млн российских инвесторов есть активы за границей. И они заблокированы
5 Продлили срок обмена акций «Яндекса»: крайняя дата
6 Контролировать маркетплейсы будет специальная инспекция
7 Минтруд пояснил, кто устанавливает порядок начисления премии. Опрос
8 С какой даты ИП-военный пенсионер может освободиться от фиксированных взносов
9 За перебои в работе СДЭК ответственность на себя взяла хакерская группа
10 Для льготной ставки налога на прибыль IT-компания должна использовать свои программы из российского реестра
11 Когда электронный документ можно учесть для налога на прибыль
12 Турецкие банки будут принимать больше платежей из России
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14 Счетная палата недовольна Минфином: займы регионам ушли не на те цели
15 🎉 Скидки к лету готовы! До 31 мая курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля по 4 290 рублей!
16 Отчитываться в центры занятости работодатели могут не только через «Работу России»
17 😧 Госдума предложила изменения в НК по УСН. «И это называется амнистия по дроблению....» — недоумевают у нас в ВК
18 Поставка товара из Москвы в Байконур облагается НДС 20%
19 Ошибки прошлых периодов можно учесть в текущей декларации по налогу на прибыль
20 Госдума так и не определилась со ставкой налога на прибыль
21 Возмещать НДС в заявительном порядке можно каждый квартал
22 Центробанк сможет требовать от банков прекратить деятельность за границей
23 😎 Госдума хочет амнистию по дроблению без доп. платежей в бюджет и погашения недоимок. Иначе все бы побоялись раскрываться, говорит эксперт
24 СДЭК третьи сутки пытается восстановить работу
25 🔥🔥🔥 Импортеров не будут штрафовать за несдачу нулевых расчетов по выплатам иностранным компаниям
26 Самозанятые селлеры на маркетплейсах вынуждены перерегистрироваться в ИП
27 Как выявить слабые места компании и не попасть на выездную налоговую проверку
28 В НК будет отдельная глава о туристическом налоге
29 Минцифры: 80% госуслуг обрабатывают за несколько часов
30 Штраф ГИБДД работодатель может удержать из зарплаты водителя
31 💢 При незаконном увольнении суд должен установить истину, а не опираться только на документы работодателя. Юрист: придется договариваться с работником
32 Компании начнут платить за использование иностранного софта
33 Тинькофф будет возвращать деньги за ошибочные переводы
34 Депутаты предложили ввести дополнительный налоговый вычет: получат те, кто зарабатывает меньше 30 000 рублей
35 Минфин впервые установит ненулевые акцизы на медицинский спирт
36 Студентам разрешат работать в выходные
37 Альфа-Банк запустил собственную систему электронного документооборота
38 Верховный суд не будет прекращать дела о клевете после примирения сторон
39 Количество представителей малого и среднего бизнеса побило рекорд
40 Минпромторг: система маркировки стала информационной базой для проведения проверок
41 За работников из другой местности будут доплачивать большему числу компаний
42 У Сбера появилась нейросеть для создания коротких видео
43 По СБП будет можно отправлять без комиссии в 30 раз больше денег
44 Неожиданно: о сумме уплаченного НПД самозанятому справку не дадут
45 При отказе от ипотеки жилье можно будет продать по максимально выгодной, а не минимальной цене
46 Альфа-банк планирует создать свой пенсионный фонд
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🔒 Ответственность бухгалтера после увольнения
Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.
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Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
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Документ «Расход материалов (Требования-накладные)» предназначен для списания материальных запасов, необходимых для производства и нужд организации, для отражения операций по передаче сотрудникам инвентаря, спецодежды, техники и прочих ценностей, операций по переработке давальческого сырья, а также для передачи тары в эксплуатацию.
🔒 Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям: таблица
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Резюме
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Документы
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/08962/10-15302-ОБ/18-1277 от 13.05.2024
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-20/4621@ от 26.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Неожиданно: о сумме уплаченного НПД самозанятому справку не дадут
ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-7/5569@ от 02.05.2023
Верховный Суд РФ: Определение № 301-ЭС21-26151 от 09.08.2023
Минтруд РФ: Приказ № 195н от 16.04.2024
Центральный банк РФ: Официальное разъяснение № 2-ОР от 27.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/10673 от 09.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-18-08/125458 от 22.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-13-08/5206 от 24.01.2024
Консультации
— НДС при импорте из ЕАЭС при наличии положительного сальдо по ЕНС
— Отправка по ЭДО документов до окончания расчетного периода
— Возврат НДФЛ долевая собственность до 2014г
— Передача исключительных прав
— Пониженная налоговая ставка при применении упрощенной
— Отражение переработки собственных материалов собственными силами в 1С Бухгалтерия 8.3
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Утренний бухгалтер
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