«Утренний бухгалтер» № 5503. Минфин и ФНС ужесточат наказание за занижение налоговой базы

ФНС и Минфин обсуждают поправки в ст. 129.3 Налогового кодекса, по которым изменится подход к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования (ТЦО).

Еще одна новость от Минфина: Минфин отложил повышение основных налогов до 2027 года.

До 2027 еще есть время, но Новый 2024 год уже на подходе, поэтому всех бухгалтеров страны приглашаем на — БухЕлку. Подробности смотреть ниже.

С 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения налогом на имущество. Об этом напоминает Минфин в письме от 29.09.2023 № 03-05-05-01/92820.

С 28 октября вход на портал «Госуслуги» будет с дополнительным подтверждением.

ФСБ: мошенники пытаются получить личные данные врачей и учителей.

🔥 Совет от редакции: Конференция по экономической безопасности, которая объединяет бизнес, контролирующие органы и ведущих экспертов пройдет уже 24 октября. Успейте записаться.

🔥 БухЕлка - это не то, что вы подумали. Это новогодняя конференция для бухгалтеров со всей России, проводимая уже четвертый год. Коротко о БухЕлке: ⁃ Известные спикеры: Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Евгения Мемрук и другие. ⁃ Партнерская зона с лидерами рынка. ⁃ Среди гостей - бухгалтеры, на которых вы подписаны в социальных сетях. ⁃ Аудитория со всей России. Формат мероприятия необычный, ведь после конференции участников ждет праздничный фуршет, шоу-программа, живая музыка, розыгрыши, танцы. Если не получается посетить мероприятие вживую, можно присоединиться онлайн. Будет организована трансляция с эффектом присутствия, а потом вышлют запись. Некогда объяснять, надо идти смотреть сайт и программу. Реклама: ИП Мемрук М. Д. ИНН 772345945650 erid: LjN8KWaYk