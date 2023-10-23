«Утренний бухгалтер» № 5503. Минфин и ФНС ужесточат наказание за занижение налоговой базы

Повышенные штрафы получат компании, которые в договорах купли-продажи указывали нерыночные цены.

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ФНС и Минфин обсуждают поправки в ст. 129.3 Налогового кодекса, по которым изменится подход к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования (ТЦО). 

Еще одна новость от Минфина: Минфин отложил повышение основных налогов до 2027 года.

До 2027 еще есть время, но Новый 2024 год уже на подходе, поэтому всех бухгалтеров страны приглашаем на — БухЕлку. Подробности смотреть ниже. 

С 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения налогом на имущество. Об этом напоминает Минфин в письме от 29.09.2023 № 03-05-05-01/92820

С 28 октября вход на портал «Госуслуги» будет с дополнительным подтверждением

ФСБ: мошенники пытаются получить личные данные врачей и учителей.

🔥 Совет от редакции: Конференция по экономической безопасности, которая объединяет бизнес, контролирующие органы и ведущих экспертов пройдет уже 24 октября. Успейте записаться.

🔥 БухЕлка - это не то, что вы подумали. Это новогодняя конференция для бухгалтеров со всей России, проводимая уже четвертый год.

Коротко о БухЕлке:

 ⁃ Известные спикеры: Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Евгения Мемрук и другие.

 ⁃ Партнерская зона с лидерами рынка.

 ⁃ Среди гостей - бухгалтеры, на которых вы подписаны в социальных сетях.

 ⁃ Аудитория со всей России.

Формат мероприятия необычный, ведь после конференции участников ждет праздничный фуршет, шоу-программа, живая музыка, розыгрыши, танцы.

Если не получается посетить мероприятие вживую, можно присоединиться онлайн. Будет организована трансляция с эффектом присутствия, а потом вышлют запись. 

Некогда объяснять, надо идти смотреть сайт и программу.

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Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

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Мотивация сотрудников. Миссия (не)выполнима?

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Вакансии

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Документы

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-9298/2019 от 29.08.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/13243@ от 17.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Годовой налог на имущество по кадастровой стоимости идет в уведомление по ЕНП, по среднегодовой – не идет

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/13235@ от 17.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ИП освобождены от фиксированных взносов на время военной службы по контракту

Минобороны РФ: Письмо № 171/3613нс от 06.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ИП освобождены от фиксированных взносов на время военной службы по контракту

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3172@ от 16.03.2022

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Как заполнить строки 290-310 и 320-340 в декларации?

Добрый вечер, подскажите, 1 и 2 кВ 2023 платили авансовые платежи по прибыли. В 3 кВ не превысили лимит в 15 млн с учетом выручки за 4кв 22 плюс 1-3 кВ 2023. При заполнении декларации я получается должна оставить пустыми строки 290-310 и 320-340? Но при этом должна заполнить строки 210-230 авансы начисленные за 1 -2 кВ, указанные в декларации за полугодие?

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