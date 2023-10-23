«Утренний бухгалтер» № 5503. Минфин и ФНС ужесточат наказание за занижение налоговой базы

ФНС и Минфин обсуждают поправки в ст. 129.3 Налогового кодекса, по которым изменится подход к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования (ТЦО).
Еще одна новость от Минфина: Минфин отложил повышение основных налогов до 2027 года.
До 2027 еще есть время, но Новый 2024 год уже на подходе, поэтому всех бухгалтеров страны приглашаем на — БухЕлку. Подробности смотреть ниже.
С 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения налогом на имущество. Об этом напоминает Минфин в письме от 29.09.2023 № 03-05-05-01/92820.
С 28 октября вход на портал «Госуслуги» будет с дополнительным подтверждением.
ФСБ: мошенники пытаются получить личные данные врачей и учителей.
🔥 Совет от редакции: Конференция по экономической безопасности, которая объединяет бизнес, контролирующие органы и ведущих экспертов пройдет уже 24 октября. Успейте записаться.
🔥 БухЕлка - это не то, что вы подумали. Это новогодняя конференция для бухгалтеров со всей России, проводимая уже четвертый год.
Коротко о БухЕлке:
⁃ Известные спикеры: Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Евгения Мемрук и другие.
⁃ Партнерская зона с лидерами рынка.
⁃ Среди гостей - бухгалтеры, на которых вы подписаны в социальных сетях.
⁃ Аудитория со всей России.
Формат мероприятия необычный, ведь после конференции участников ждет праздничный фуршет, шоу-программа, живая музыка, розыгрыши, танцы.
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Некогда объяснять, надо идти смотреть сайт и программу.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
— Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.
— Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
— Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
— Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
🔥 Упрощенка в 2023 году кардинально изменилась! Осенью вступили в силу новые поправки в НК
Бухгалтеру важно не пропустить законодательные новшества и учесть их в работе. Пройдите онлайн-курс «Главный бухгалтер на УСН» — узнаете обо всех налоговых изменениях, сможете вести учет по новым ФСБУ, и успешно проходить налоговые проверки.
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18 👆 Когда по сотрудникам-иностранцам надо сдавать новую форму РСВ, а когда – старую
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39 «Альфа-банк» получил одобрение ЦБ на открытие филиала в Пекине и Шанхае
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53 📌Как уменьшить налог на прибыль, уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию и уведомить ФНС об освобождении от НДС. Пятничный дайджест Разборов
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Мероприятия
В Фокусе: безопасность, комплаенс, риски, надежность
Дата проведения: 24 октября, вторник
Трудоустройство иностранных граждан. Как не получить штрафы
Дата проведения: 24 октября, вторник
Интеллектуальная собственность: как нарушают права и как их защитить
Дата проведения: 25 октября, среда
Изменения в учете учреждений в 2023 году
Дата проведения: 25 октября, среда
Аудит корпоративного управления: делаем корпоративное управление эффективным
Дата проведения: 26 октября, четверг
Мотивация сотрудников. Миссия (не)выполнима?
Дата проведения: 26 октября, четверг
Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации. Мастер-класс
Дата проведения: 26 октября, четверг
Электронные перевозочные документы для ритейла
Дата проведения: 26 октября, четверг
Воинский учет 2023: новые требования и штрафы. Порядок ведения воинского учета + образцы документов
Дата проведения: 27 октября, пятница
Воинский учет 2023: новые требования и штрафы. Порядок ведения воинского учета + образцы документов
Дата проведения: 27 октября, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5502. Не забудьте включить авансы по имущественным налогам в уведомление по ЕНП
Если по региональному закону есть авансы, их надо платить и сдавать уведомление по ЕНП.
🔒 Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.
— Перевод денежных средств с одного банковского счета на другой в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Если раньше два и более расчетных счета у одной организации вызывали удивление, то сейчас такое положение дел стало обыденностью. Новые счета открывают по разным причинам, но неизменно одно — обязательно происходит перевод денег с одного счета на другой. Как такие операции отражаются в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 поговорим сегодня.
— Планирование затрат на производство и реализацию продукции
Планирование затрат на производство и реализацию продукции — одно из основных направлений планирования работы предприятия в целом. Наличие нормативных показателей и оперативный контроль и анализ возникающих по факту отклонений позволяют создать эффективную модель управления производством и продажами продукции.
— Воинский учет: что нужно знать о первоначальной постановке граждан
Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется специальными комиссиями в отношении каждого лица мужского пола, даже если такое лицо не подлежит дальнейшему призыву на службу по причине, например, какой-либо болезни. Вот почему для потенциального призывника, а также для его работодателя (или организации, в которой он обучается) крайне важно знать основные аспекты постановки на учет.
— Как и когда Росстат собирает данные о финансовой отчетности предприятий
Росстат регулярно собирает и обрабатывает данные от различных предприятий во всех сферах промышленности, чтобы сформировать текущий анализ экономической ситуации и помочь государству в грамотном планировании развития экономики и разработке мер поддержки для различных секторов народного хозяйства.
— О ситуации на рынке труда 1С-программистов: все что вы хотели узнать, но боялись спросить
Спрос на программистов 1С растет вместе с их зарплатами. Но параллельно растут и требования работодателей. Если раньше можно было прийти стажером без опыта работы, то сегодня даже стажер должен обладать базовыми знаниями и навыками. Где же их взять, расскажем сегодня.
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— Самозанятым напомнили о праве на вычет, для китайцев и вьетнамцев есть свой РСВ, Минфин и ФНС возьмутся за сделки с взаимозависимыми лицами. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1547
Самозанятые вправе использовать вычет, чтобы уменьшить налог, он дается после регистрации. Иностранцев поделили на тех, у кого обычные взносы и тех, кому положены только отдельные виды страхования. По разным сотрудникам разные формы РСВ. НК грозят новые поправки — Минфин и налоговики хотят по-новому считать штрафы по сделкам с трансфертным ценообразованием.
— Как уменьшить налог на прибыль, уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию и уведомить ФНС об освобождении от НДС. Пятничный дайджест Разборов
Расскажем вам, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС и какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
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Резюме
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Документы
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-9298/2019 от 29.08.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/13243@ от 17.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Годовой налог на имущество по кадастровой стоимости идет в уведомление по ЕНП, по среднегодовой – не идет
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/13235@ от 17.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП освобождены от фиксированных взносов на время военной службы по контракту
Минобороны РФ: Письмо № 171/3613нс от 06.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП освобождены от фиксированных взносов на время военной службы по контракту
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