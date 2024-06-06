Утренний бухгалтер № 5653. Каждый упрощенец попадет под НДС, если не сдаст уведомление

С 2025 года применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.
Утренний бухгалтер
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Роструд: даже дистанционным работникам на неполном дне положен оплачиваемый отгул на диспансеризацию.
С 2026 года импортерам добавят отчетности, а пока механизм будут отстраивать в порядке эксперимента.
Как бухгалтеру навести порядок в документах компании, узнаете здесь.
ФНС: своим сальдо ЕНС можно поделиться с другой компанией или ИП.
Что будет с НДС на УСН: таблица новых ставок.
Минфин: таможенные пошлины не идут в расходы при расчете налога по УСН.
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♻️Изменения по экосбору в 2024 году: что важно знать бухгалтеру
В 2024 году в отчетности по экосбору произошли значимые изменения. Как природопользователям перестроить свою работу в течение 2024 года, чтобы отчетная кампания 2025 года прошла без ошибок, узнаете из записи вебинара «Новая система РОП, особенности отчетности».
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Разборы законов
— Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы
Расчет зарплаты вахтовика — многоэтапная работа с множеством нюансов, которые влияют на итоговый заработок сотрудника. В этом разборе мы на примере разберем все этапы расчета зарплаты при вахтовом методе.
— Как при УСН учитывать доходы и комиссию, которую берет маркетплейс. Мини-курс
В сегодняшнем мини-курсе разберем для вас тонкости учета доходов от продаж и вознаграждения маркетплейса.
— Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО
При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.
— Как получать налоговые уведомления через Госуслуги. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как получать налоговые уведомления через Госуслуги.
— Новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность»: ключевые изменения и особенности применения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Рассмотрим основные положения и значимые новшества, которые вводит стандарт ФСБУ 4/2023.
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Новости
1 Какой будет ставка акцизов на табак в странах ЕАЭС с 2025 года: решение
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15 При усыновлении не надо переоформлять отпуск по уходу за ребенком, если имя осталось прежнее
16 Госдума: ключевую ставку нужно снижать с сентября
17 📌 Что будет с НДС на УСН: таблица. ФНС очень хорошо научилась администрировать НДС, поэтому его ввели — поясняет эксперт
18 Своим сальдо ЕНС можно поделиться с другой компанией или ИП
19 Сбер запускает банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке
20 Импортерам добавят отчетности
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22 По заявлению и уведомлению работодатель должен предоставить сотруднику социальный вычет по НДФЛ
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24 БРИКС будет развивать независимую систему внешних расчетов
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29 В России и Белоруссии будут действовать единые полисы ОСАГО
30 Что в работе с самозанятыми привлечет внимание ФНС и Минтруда
31 Пострадавшим на производстве не придется ждать страховые выплаты при затянувшемся расследовании
32 Мошенники заставляют заемщиков вкладывать кредитные средства в финансовые пирамиды
33 Центробанк назвал платежный рынок России одним из самых технологичных в мире
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Оказалось, тема здоровья для бухгалтеров не менее важна, чем изменения в НК. Новость про 65 рублей прибавки к зарплате за ГТО очень взбудоражила клерк-сообщество, которое прошлось еще и критикой по существующей системе диспансеризации. С не меньшим пылом обсуждают и предстоящие поправки в НК, больше всего волнуют бухгалтеров НДФЛ и НДС.
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При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/50599 от 31.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для ИП с 2-летним ребенком нет освобождения от фиксированных взносов
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50819 от 31.05.2024
ФНС РФ: Письмо № от 03.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18350 от 01.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО учитывают доходы и расходы по правилам от 2002 года
Верховный Суд РФ: Постановление № 5-АД17-110 от 21.02.2018
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-8/2436@ от 20.02.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5798@ от 23.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи квартиры, если купила новую больше или дороже
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2476 от 20.01.2021
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/67390л от 02.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При усыновлении не надо переоформлять отпуск по уходу за ребенком, если имя осталось прежнее
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/116599 от 04.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Пока за изъятую недвижимость бизнес на УСН должен платить налог
Консультации
— Прием работника, не уволившегося из предыдущего места
— Налогообложение ИП на ЕСХН при переуступке права аренды
— ОС или
— Усн +нпд
— Материальная выгода с выданных займов
— Открытие обособленного подразделения -предприятие на УСН
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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