Утренний бухгалтер № 5653. Каждый упрощенец попадет под НДС, если не сдаст уведомление

С 2025 года применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

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Роструд: даже дистанционным работникам на неполном дне положен оплачиваемый отгул на диспансеризацию.

С 2026 года импортерам добавят отчетности, а пока механизм будут отстраивать в порядке эксперимента.

Как бухгалтеру навести порядок в документах компании, узнаете здесь.

ФНС: своим сальдо ЕНС можно поделиться с другой компанией или ИП.

Что будет с НДС на УСН: таблица новых ставок.

Минфин: таможенные пошлины не идут в расходы при расчете налога по УСН.

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