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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5654. Поправки в НК не позволят бизнесу уклоняться от уплаты налогов

Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров в рамках ПМЭФ.

Глава ФНС: после донастройки налоговой системы у российского бизнеса не будет легкой возможности уклониться от налогообложения.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин: если человек перестал быть ИП, с него все равно взыщут налоговые долги по бизнесу.

С 1 января 2025 ФНС усилит мониторинг изменений в трудовых отношениях.

Региональная УФНС разъясняет: если внесли деньги на ЕНС другого лица, их нельзя вернуть.

Как получить полезные сервисы в подарок за открытие счета, узнаете здесь.

Списанную кредиторскую задолженность надо включать в доходы и платить налог. Но есть исключения.

Почему нельзя игнорировать кадровый голод и что стоит предпринять уже сегодня, узнаете из статьи.

Экспертное мнение: микробизнес становится малым, а малый — средним, НДС будет только мешать.

❗Как управлять процессами в бухгалтерской фирме

Бухгалтерия требует неусыпного контроля: не сдали отчет, не ответили на требование, не заплатили налоги в срок – получили штрафы. А если у вас бухгалтерская компания, а клиентов десятки, как построить процессы, чтобы не терять деньги и репутацию? Поможет онлайн-сервис «Бухгалтерское Дело»

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Разборы законов

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы

Расчет зарплаты вахтовика — многоэтапная работа с множеством нюансов, которые влияют на итоговый заработок сотрудника. В этом разборе мы на примере разберем все этапы расчета зарплаты при вахтовом методе.

Как при УСН учитывать доходы и комиссию, которую берет маркетплейс. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе разберем для вас тонкости учета доходов от продаж и вознаграждения маркетплейса.

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Новости

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21 Минпромторг планирует маркировать автомобили

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28 При покупке квартиры на имя ребенка родители могут получить имущественный вычет, если не утратили на него право

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32 Центробанк хочет взыскать с «Тинькофф Страхование» 7,7 млрд рублей

33 В этом году Росреестр запустит 5 новых сервисов

34 Глава ФНС: у бизнеса не будет возможности легко уходить от уплаты налогов

35 💄 Самозанятые могут торговать своей косметикой с декларацией о соответствии

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Мероприятия

Статьи

Налогообложение вклада в Турецком банке

В данной статье рассмотрим вопросы, связанные с налогообложением и обязательствами гражданина РФ, проделавшего операции с недвижимостью и вкладами в иностранном банке.

Форма заявления для перехода на УСН в 2024 году. Образец и нормативные материалы

В этой статье рассмотрим, как осуществить переход на упрощенную систему налогообложения (УСН) с момента открытия ООО, а также предоставим рекомендации по заполнению формы заявления.

Какие документы организация обязана выдать работнику при увольнении. Как их найти в «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»

Какие документы организация обязана выдать работнику при увольнении без запроса и как оформить эти документы в программе «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.153.21).

Утренний бухгалтер № 5653. Каждый упрощенец попадет под НДС, если не сдаст уведомление

С 2025 года организации и ИП на УСН по умолчанию становятся плательщиками НДС.

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🔒 Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.

🔒 Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

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Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году

Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Уплата налогов за иностранного контрагента: налог у источника, применение СОИДН

Токены для ЭП

Как обезопасить себя при приеме на работу мигрантов, чтобы не получить штраф или дисквалификацию

Что нужно знать при аренде коммерческой недвижимости

Как оформить передачу инвентаря самозанятому

Новые КБК по НДФЛ в 2024 году

Как избежать проверок от ФНС бизнесу и самозанятым

Как правильно провести процедуру реорганизации в 2024 году

Как и в какой валюте платить зарплату иностранным гражданам

Земельный налог в 2024 году

Что такое транзитный валютный счет и для чего он нужен

Налог на прибыль: изменения в 2025 году

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

Как повысить прибыльность бизнеса с помощью юнит-экономики

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН на страховые взносы

Новые ставки по НДФЛ, НДПИ и налогу на прибыль с 2025 года

Каким требованиям должен соответствовать ИП для участия в госзакупках

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер по расчету заработной платы Зарплата от 70000 ₽, Екатеринбург, Полный день

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Резюме

Трибуна

Критерии однодневок № 17. Высокий уровень риска

8,25% в алюминиевых долларах. Свежие облигации: Русал USD на размещении

💥Обзор новостей: цены на картофель взлетели, 53% россиян не поедут в отпуск, импорт табака только с акцизными марками

Признают ли виновным, если не включил «поворотник» и спровоцировал ДТП?⁠⁠

Яндекс.Услуги: как сервис помогает продвигаться и как его использовать

Исключение из ЕГРЮЛ контрагентов не значит, что они не могли поставить товар

«Клерк» в гостях у КубГУ. Репортаж из университета

Налоговые перспективы на 2025 год. Прогрессивная шкала НДФЛ для удаленщиков-релокантов

ЦИПР 2024: Как технологии помогают формировать сильные бренды. Как создать бренд

Работа в праздники: как оформлять и оплачивать работу 12 июня

65 рублей за значок ГТО. А причем здесь бизнес?

Какими навыками нужно обладать для работы в стартапе

Зубная нить Vs ирригатор. Советы врача-пародонтолога бухгалтерам

Растет бизнес — падает прибыль. Причина №1

Упрощенка плюс НДС равно справедливость

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/18564 от 01.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Если человек перестал быть ИП, с него все равно взыщут налоговые долги по бизнесу

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28056 от 28.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости 💄 Самозанятые могут торговать своей косметикой с декларацией о соответствии

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/12379 от 13.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При покупке квартиры на имя ребенка родители могут получить имущественный вычет, если не утратили на него право

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23827 от 18.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/26988 от 26.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/27889 от 28.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/29103 от 01.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/28870 от 01.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 27-04-16/31399 от 05.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости 🚭 В России нельзя продавать никотин для жевания, сосания и нюханья, но можно производить

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/30147 от 03.04.2024

Консультации

Какие налоги начисляет и оплачивает компания, открывающая обособленное подразделение в другом регионе

Перевод полностью самортизированных основных средств в малоценное оборудование

Выплата алиментов

Самозанятые вид деятельности

Уплата ндс

Продажа валюты

Не найдены остатки по партии ИП

Единый налоговый счет

Ответ на требование от налоговой

Начисление компенсации при увольнении

Продажа ОС

Переход на Кадровый ЭДО для Квантум АРТ//СберРешения

Выплата ЗП наличными из кассы частично?

Займ от учредителя

Обучение

ИП продажа коммерческой недвижимости

Обучение специалиста ВЭД

Какое ОСНОВАНИЕ для работы указать в уведомлении об увольнении иностранца на патенте?

Требование в связи с мероприятиями вне рамок налоговых проверок

РАССЫЛКА448 957 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Инвестиции

В Грозном пройдет Кавказский инвестиционный форум

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прошла презентация Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном 15-17 июля.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтерия ада слушает

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году

Мы люди отзывчивые, решили немного помочь ФНС. Потому что дальше увеличения ставки налога на прибыль до 25% мысль не идёт. А нужен креативный подход...

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году
5
Лапушинский Михаил

Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?

Алексей Иванов - директор по продукту «Клерк.Премиум». Мои эмоции после интервью.

2

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ursus_ Legal_Consulting

Правовое сопровождение сделок слияния и поглощения. Стандартный перечень документов, оформляемый при их заключении и исполнении

Целью данной статьи является предоставление информации о том пакете документов, которым (по нашему мнению) должна сопровождаться стандартная M&A сделка.

Лапушинский Михаил

Елизавета Маркова. Универсальный солдат бизнес-сообществ или предприниматель?

Четвертый «ТоТ Еще разговор» вместе с Борисом Мальцевым в офисе Клерка мы провели в прекрасной компании основательницы «Молочное утро» Елизаветы Марковой. Пару слов после интервью.

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Обзоры для бухгалтера

Отмена ЕГЭ, мониторинг зарплат с 2025 года, помогать Минфину будет нейросеть: нет, это не новости из параллельной вселенной 🛸«Ночной бухгалтер» № 1698

Сегодня день богат на любопытные открытия. Минфин собирается привлечь ИИ для помощи с планированием бюджета (тут, наверное, без комментариев), сразу три партии подали в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ с 2025 года, из-за изменений в налоговой системе и в частности в ставках НДФЛ, за расчетами с физлицами будут пристально следить.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ведение бизнеса

Фермеров призвали объединяться в кооперативы

В Госдуме рассказали, в каком случае фермеры смогут конкурировать с агрохолдингами.

Малый и средний бизнес

Власти планируют создать абсолютно новую категорию бизнеса — МСП плюс

В категорию МСП+ войдут компании, где работает от 250 сотрудников и оборот больше 2 млрд рублей.

Елена Балаклицкая
Саморазвитие

Подайте, кто сколько может...

Это я не побираюсь))) Просто хочу рассказать, что на «Клерке» появились донаты. Заходите в пост — расскажу подробности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
Социальный вычет

ФНС в 2025 году будет предоставлять налоговые вычеты автоматически

Для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ больше не придется писать заявления и подавать декларацию. Средства зачислят автоматически на карту, которую пользователи укажут в личном кабинете налогоплательщика.

Обзоры новостей

💝 Зарабатывайте донаты на «Клерке»!

Мы сделали возможность зарабатывать пользователям на собственном контенте на «Клерке».

Экономика России

Глава Минфина: активы «Макфы» и Соликамского магниевого завода будут продавать

Государство не собирается держать активы национализированных компаний и заниматься управлением ими. Имущество предприятий будет продано.

2

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Проверки

Число проверок бизнеса по индикаторам риска выросло в 14 раз

Контрольные органы проверили 88 тысяч проверок в 2023 году, во многих случаях поводом стало срабатывание индикаторов риска.

Земельное законодательство

На освоение земельного участка в законе наконец-то пропишут срок: какой

Госдума начала рассматривать законопроект Росреестра о сроке освоения земельных участков.

Малый и средний бизнес

Роспатент и Корпорация МСП объявили о сотрудничестве

Малый и средний бизнес стал чаще интересоваться управлением нематериальными активами и работой с интеллектуальной собственностью. Соглашение с Роспатентом даст Корпорации МСП возможность обмениваться опытом в области защиты прав предпринимателей.

Наталия Лукина

⚡️Что будет с налогами? Они все изменятся. Пора паниковать?

Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. А изменения просто революционные! Бухгалтерские интернет-сообщества гудят от обсуждений. Что будет, как это будет работать, что делать?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДС

Вышел новый перечень товаров для НДС 10%

Есть перечень продовольственных и детских товаров для ставки НДС 10%. Теперь утвердили еще один – на семена.

2
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: на ПМЭФ гуляют роботы и амурский тигр, Сбер повысил ставки по кредитам, а на заводе Mercedes будут выпускать автомобили Maxeed

Подготовили обзор главных событий дня — 6 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Электронные подписи

УНЭП в КЭДО: преимущества использования и особенности применения

Перевод кадрового документооборота в электронный формат решает как минимум две важные задачи: экономит время и помогает сохранять ресурсы. Причем ресурсы как финансовые (не надо тратиться на бумагу, отправку документов курьерами и хранение архивов), так и природные (меньше бумаги = меньше вырубленных деревьев).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Интересные материалы

Клерк
Госзакупки

Изменения в госзакупках, о которых нужно знать всем. Какие требования предъявляют к ИП для участия в тендере

В закон о госзакупках подготовлены изменения. Они коснутся всех участников без исключения. Расскажем, какие изменения вас ждут и как ИП подготовиться к участию в тендере и не допустить критических ошибок.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру