Утренний бухгалтер № 5654. Поправки в НК не позволят бизнесу уклоняться от уплаты налогов

Глава ФНС: после донастройки налоговой системы у российского бизнеса не будет легкой возможности уклониться от налогообложения.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: если человек перестал быть ИП, с него все равно взыщут налоговые долги по бизнесу.
С 1 января 2025 ФНС усилит мониторинг изменений в трудовых отношениях.
Региональная УФНС разъясняет: если внесли деньги на ЕНС другого лица, их нельзя вернуть.
Как получить полезные сервисы в подарок за открытие счета, узнаете здесь.
Списанную кредиторскую задолженность надо включать в доходы и платить налог. Но есть исключения.
Почему нельзя игнорировать кадровый голод и что стоит предпринять уже сегодня, узнаете из статьи.
Экспертное мнение: микробизнес становится малым, а малый — средним, НДС будет только мешать.
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Разборы законов
— Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.
— Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс
В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.
— Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
— Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы
Расчет зарплаты вахтовика — многоэтапная работа с множеством нюансов, которые влияют на итоговый заработок сотрудника. В этом разборе мы на примере разберем все этапы расчета зарплаты при вахтовом методе.
— Как при УСН учитывать доходы и комиссию, которую берет маркетплейс. Мини-курс
В сегодняшнем мини-курсе разберем для вас тонкости учета доходов от продаж и вознаграждения маркетплейса.
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Каких специалистов ищут сегодня:
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— Уборщица Зарплата от 14000 до 18000 ₽, Воронеж, Полный день
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер, налоговый консультант
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/18564 от 01.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Если человек перестал быть ИП, с него все равно взыщут налоговые долги по бизнесу
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28056 от 28.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 💄 Самозанятые могут торговать своей косметикой с декларацией о соответствии
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/12379 от 13.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При покупке квартиры на имя ребенка родители могут получить имущественный вычет, если не утратили на него право
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23827 от 18.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/26988 от 26.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/27889 от 28.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/29103 от 01.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/28870 от 01.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-04-16/31399 от 05.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🚭 В России нельзя продавать никотин для жевания, сосания и нюханья, но можно производить
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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