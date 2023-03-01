«Утренний бухгалтер». Новые отчеты по госзакупкам: что надо внести в ГИС ЕИС

Важная новость для всех, кто работает с закупками. До 1 апреля 2023 года заказчики обязаны разместить в ГИС ЕИС два отчета: почитайте подробнее, какие именно.
Занимательная статистика: аналитики выяснили, какие слова, фразы и выражения больше всего бесят людей в рекламе. Лидирует призыв «последний шанс купить».
Подробный и понятный гайд, как иностранной компании открыть счет в российском банке: берите на заметку.
В 2023 году много изменений по 6-НДФЛ. Вот здесь рассказали, какие именно.
Еще не заполнили СЗВ-СТАЖ? Запрыгивайте в последний вагон, сегодня до конца дня надо сдать. Вот инструкция, как это сделать.
Какие еще штрафы могут быть для бизнеса в 2023 году
Публиковаться в «Вестнике государственной регистрации» должны многие организации, когда в их деятельности происходят значительные изменения.
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Новости
1 Счетная палата оценила налоговые проверки бизнеса. Про ВНП, доначисления, предпроверки, падение выручки
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5 Доставку сотрудников до работы нельзя включать в расходы. Но иногда можно
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7 ⚡ В 11:00 мск пройдет вебинар, который надо прослушать перед сдачей годовой отчетности
8 Яндекс создал мобильное приложение для покупки авиабилетов и бронирования отеля
9 Бизнес почему-то не пользуется рассрочкой по уплате доначисленных налогов
10 Первая отчетность по новым ФСБУ: как проверить в балансе за 2022 год основные средства и капвложения
11 Малый и средний бизнес побил рекорд по оформлению кредитов
12 ⚡ Что выбрать бухгалтеру: найм или работу на себя?
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17 В аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения
18 Люди через МФЦ получают ИНН, сдают 3-НДФЛ и регистрируют бизнес
19 Продажа маркированных товаров: расскажем, как бухгалтерам вести обязательный электронный документооборот
20 Утекли данные сотрудников и клиентов «СберЛогистики»
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23 Сбер опроверг информацию об утечке данных
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33 «Цифра брокер» установит минимальный порог на вывод долларов
34 «Велес капитал» заморозил доступ к торгам на СПБ бирже
35 Взносы граждан в НПФ хотят страховать на 2,8 млн рублей
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37 При выручке более 15 млн руб. в квартал будут ежемесячные авансы по налогу на прибыль
38 Объем лизинга оборудования для малого бизнеса увеличится в пять раз
39 📝 До 1 апреля 2023 года заказчики обязаны разместить в ГИС ЕИС два отчета
40 Социальные пенсии увеличат на 3,3%
События
Главные темы 2023 года: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд России и другие изменения
Дата проведения: 7 марта, вторник
Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера
Дата проведения: 6 марта, понедельник
ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe
Дата проведения: 6 марта, понедельник
Учитываем расходы на служебный автотранспорт
Дата проведения: 6 марта, понедельник
Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности Встреча с Елена Вячеславовной Воробьевой
Дата проведения: 6 марта, понедельник
Новые ФСБУ: готовимся к годовой отчетности
Дата проведения: 3 марта, пятница
Как защитить себя в 2023 году при налоговых проверках. Советы адвоката
Дата проведения: 3 марта, пятница
Коммерческая осмотрительность при выборе контрагента: как избежать претензий ИФНС
Дата проведения: 2 марта, четверг
Как настроить программу 1С:Бухгалтерия, чтобы работать без ошибок?
Дата проведения: 2 марта, четверг
Налоги и отчетность - изменения 2022-2023 гг. Разъяснения специалистов ФНС России и экспертов
Дата проведения: 2 марта, четверг
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/14414@ от 26.10.2022
ФНС РФ: Приказ № САЭ-3-09/355@ от 16.06.2006
Минфин РФ: Письмо № 24-03-08/35075 от 29.04.2020
Правительство РФ: Постановление № 783 от 04.07.2018
Правительство РФ: Постановление № 1381 от 23.09.2021
Правительство РФ: Постановление № 1567 от 16.12.2017
Минтранс России: Приказ № 368 от 11.09.2020
ВАС РФ: Определение № ВАС-247/11 от 23.03.2011
ФАС Московского округа: Постановление № А40-68918/11-129-295 от 18.02.2013
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/013585@ от 08.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какой КБК и ОКТМО указывать в декларации 3-НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/2520 от 17.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Не обязательно использовать унифицированную первичку
ФНС РФ: Письмо № 03-03-06/1/4701 от 23.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При выручке более 15 млн руб. в квартал будут ежемесячные авансы по налогу на прибыль
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/1671@ от 08.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС рассказала, на какой КБК платить госпошлину по судебным делам
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2763 от 17.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Доставку сотрудников до работы нельзя включать в расходы. Но иногда можно
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2068@ от 21.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу