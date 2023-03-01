«Утренний бухгалтер». Новые отчеты по госзакупкам: что надо внести в ГИС ЕИС

Важная новость для всех, кто работает с закупками. До 1 апреля 2023 года заказчики обязаны разместить в ГИС ЕИС два отчета: почитайте подробнее, какие именно.

Занимательная статистика: аналитики выяснили, какие слова, фразы и выражения больше всего бесят людей в рекламе. Лидирует призыв «последний шанс купить».

Подробный и понятный гайд, как иностранной компании открыть счет в российском банке: берите на заметку.

В 2023 году много изменений по 6-НДФЛ. Вот здесь рассказали, какие именно.

Еще не заполнили СЗВ-СТАЖ? Запрыгивайте в последний вагон, сегодня до конца дня надо сдать. Вот инструкция, как это сделать.

Какие еще штрафы могут быть для бизнеса в 2023 году Публиковаться в «Вестнике государственной регистрации» должны многие организации, когда в их деятельности происходят значительные изменения. Как организовать этот процесс и обойтись без штрафов в 2023 году? Знают далеко не все. Воспользуйтесь электронной подписью и подайте сообщение онлайн, не посещая региональное представительство! Если у вас нет квалифицированной электронной подписи, вы можете заказать простую электронную подпись (ПЭП) «КАРТОТЕКА» для удаленной подачи сообщения. Простая подпись оформляется онлайн на сайте kartoteka.ru/uc. Для активации ПЭП не требуется личного присутствия. Реклама ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА», ИНН 7713038962

Новости

1 Счетная палата оценила налоговые проверки бизнеса. Про ВНП, доначисления, предпроверки, падение выручки

2 Суточные для командировок чиновников хотят считать из МРОТ

3 Для декларации по НДС важна дата отправки по ТКС. Из-за задержек с обработкой штрафа не будет

4 Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу

5 Доставку сотрудников до работы нельзя включать в расходы. Но иногда можно

6 ⚡ Налоговики обещают истребовать документы у бизнеса разумно. Что думает об этом бизнес

7 ⚡ В 11:00 мск пройдет вебинар, который надо прослушать перед сдачей годовой отчетности

8 Яндекс создал мобильное приложение для покупки авиабилетов и бронирования отеля

9 Бизнес почему-то не пользуется рассрочкой по уплате доначисленных налогов

10 Первая отчетность по новым ФСБУ: как проверить в балансе за 2022 год основные средства и капвложения

11 Малый и средний бизнес побил рекорд по оформлению кредитов

12 ⚡ Что выбрать бухгалтеру: найм или работу на себя?

13 Райффайзенбанк вдвое повысил минимальную сумму валютного перевода

14 Пилотные проекты с цифровым рублем запустят уже в апреле

15 Аэропорт Пулково закрыли до 13:20

16 Вышло новое разъяснение Минтруда о том, как передать бумажную трудовую книжку уволенному сотруднику

17 В аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения

18 Люди через МФЦ получают ИНН, сдают 3-НДФЛ и регистрируют бизнес

19 Продажа маркированных товаров: расскажем, как бухгалтерам вести обязательный электронный документооборот

20 Утекли данные сотрудников и клиентов «СберЛогистики»

21 Центробанк планирует регулировать обмен информацией между банками и мобильными операторами

22 Налоговикам разрешат изымать документы у бизнеса в ходе выездной проверки

23 Сбер опроверг информацию об утечке данных

24 «Магнит» открывает новую сеть жестких дискаунтеров

25 Apple выплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей

26 Финансовая компания Freedom Holding продала бизнес в РФ

27 ФНС рассказала, на какой КБК платить госпошлину по судебным делам

28 Таможня несколько часов находилась под DDoS-атакой

29 Виски будут привозить из Индии

30 😡 Люди признались, какие слова и фразы в рекламе их сильно бесят

31 Утвердили электронный договор фрахтования

32 Объем электронных закладных по ипотеке превысил 1 трлн рублей

33 «Цифра брокер» установит минимальный порог на вывод долларов

34 «Велес капитал» заморозил доступ к торгам на СПБ бирже

35 Взносы граждан в НПФ хотят страховать на 2,8 млн рублей

36 Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в 2023 году

37 При выручке более 15 млн руб. в квартал будут ежемесячные авансы по налогу на прибыль

38 Объем лизинга оборудования для малого бизнеса увеличится в пять раз

39 📝 До 1 апреля 2023 года заказчики обязаны разместить в ГИС ЕИС два отчета

40 Социальные пенсии увеличат на 3,3%

События

Главные темы 2023 года: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд России и другие изменения

Дата проведения: 7 марта, вторник

Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера

Дата проведения: 6 марта, понедельник

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Учитываем расходы на служебный автотранспорт

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности Встреча с Елена Вячеславовной Воробьевой

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Новые ФСБУ: готовимся к годовой отчетности

Дата проведения: 3 марта, пятница

Как защитить себя в 2023 году при налоговых проверках. Советы адвоката

Дата проведения: 3 марта, пятница

Коммерческая осмотрительность при выборе контрагента: как избежать претензий ИФНС

Дата проведения: 2 марта, четверг

Как настроить программу 1С:Бухгалтерия, чтобы работать без ошибок?

Дата проведения: 2 марта, четверг

Налоги и отчетность - изменения 2022-2023 гг. Разъяснения специалистов ФНС России и экспертов

Дата проведения: 2 марта, четверг

Статьи

— Страх и ненависть в Лас-Амстердаме. Дикое путешествие аудитора и налогового директора в сердце европейской мечты

У нас было две холдинговые компании, семьдесят пять страниц бухгалтерских проводок, 5 визиток аудиторов или налоговых юристов, банка, наполовину наполненная Нескафе «три в одном», и целое море разноцветных ссылок, скринов сайтов и флаеров европейских консалтеров.

— «Утренний бухгалтер». ФНС будет раздавать КриптоПро бесплатно

Об этом налоговая выпустила специальное письмо.

— Как разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности

Пошаговое руководства о том, как составить инструкцию о мерах пожарной безопасности в организации.

— Выход из ООО и выплата доли имуществом: какие могут быть сложности

Обычно рассматривают вопросы выхода из общества со стороны участника. Однако одна нерешенная проблема есть как раз на стороне общества. Подробности – в статье.

🔒 Как правильно выдавать займы работникам в 2023 году + таблица, как правильно составить договор

Выдача займов собственным сотрудникам – рядовая практика компаний. Разберем четыре важные детали, о которых сторонам надо помнить, когда они заключают договор.

— Все об ипотеке: стоит ли брать и как уменьшить риски

Ипотека – один из доступных способов приобрести собственное жилье. Эффективность залогового кредитования проверена временем, но правда ли это выгодно клиентам банков? Разбираем подводные камни, которые могут перевести заемщика в статус должника и даже банкрота, оставшегося без жилья.

— Управленческий баланс

Управленческий баланс используют для грамотного управления бизнесом и отслеживания финансового состояния компании. Он необходим для контроля вложенных средств и анализа структуры пассивов. В статье рассказываем, почему он важен.

— Хитрости «1С»: все ключевые показатели в бюджетировании на одном экране

Сколько бы мы ни говорили о повальной цифровизации, Индустрии 4.0 и роботах, которые грозятся лишить нас работы, факт остается фактом: большинство российских компаний по-прежнему осуществляют корпоративный учет и бюджетирование в старых-добрых таблицах Excel.

— Что делать, если появился разрыв по НДС

Разрыв по НДС – неприятная ситуация, которая может произойти с налогоплательщиком. Обнаружение разрыва всегда сопровождается общением с налоговой, зачастую итогом становится доначисление налога.

— Какие документы регистрируют в книге покупок

На основании записей в книге покупок в бухгалтерском учете отражаются проводки по принятию НДС к вычету. А информация из нее прямо включается в декларацию. Бухгалтер заполняет книгу покупок по мере возникновения права на НДС-вычеты.

— Какие требования предъявляют к участникам закупки на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту

Правоприменительная практика по отношению к включению дополнительных требований при закупке услуг по техническому обслуживанию кондиционеров неоднородна. Она включает два подхода, противоположных друг другу: один говорит включать дополнительные требования к такой закупке, другой говорит, что нет. Пробуем разобраться.

— Корректировка долга в 1С:Бухгалтерии: что надо знать

Несмотря на то, что программы 1С с каждым годом совершеннее и совершеннее, мы часто видим, что бухгалтер предпочитает сделать ручную операцию, чем воспользоваться корректировкой долга. И очень зря!

— Роль CRM в дилерских продажах: что надо знать при ведении бизнеса

Процессы продаж сегодня охватывают все больше сфер и областей, CRM развивается параллельно с рынком, отвечая современным трендам. Один из примеров – продажи через дилерскую сеть. Это актуально для производств, которые продают продукцию конечным потребителям через оптовые компании, партнеров и дилеров; для сетевых магазинов, которые реализуют продукцию различных производителей через сеть, построенную на дилерах и партнерах.

— Цифра дня. Осторожно, утечки

Эксперты советуют каждой компании и предпринимателю уделить особое внимание информационной безопасности. Потому что несмотря на все, что уже сейчас делается, утечек данных в 2023 году может стать больше.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали, как разумно они теперь будут требовать документы. Верится почему-то сложно

Одни и те же документы, например, нельзя будет требовать несколько раз. Юристы говорят, что манифест манифестом, а вот на практике все будет скорее всего как и прежде.

🔒 Отчитываемся в последний раз по СЗВ-СТАЖ за 2022 год + чек-лист по порядку сдачи

С 2023 года форму СЗВ-СТАЖ заменил один из разделов нового отчета ЕФС-1. Однако за 2022 год надо отчитаться еще по старой форме. Разберем, как это сделать.

— Новый формат поддержки пользователей 1С

Слышите словосочетание «купить 1С:ИТС» и у вас появляются ассоциации: дополнительная оплата, длительное ожидание, нерешенные проблемы? Вероятно, пришло время сменить обслуживающую организацию.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/14414@ от 26.10.2022

ФНС РФ: Приказ № САЭ-3-09/355@ от 16.06.2006

Минфин РФ: Письмо № 24-03-08/35075 от 29.04.2020

Правительство РФ: Постановление № 783 от 04.07.2018

Правительство РФ: Постановление № 1381 от 23.09.2021

Правительство РФ: Постановление № 1567 от 16.12.2017

Минтранс России: Приказ № 368 от 11.09.2020

ВАС РФ: Определение № ВАС-247/11 от 23.03.2011

ФАС Московского округа: Постановление № А40-68918/11-129-295 от 18.02.2013

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/013585@ от 08.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какой КБК и ОКТМО указывать в декларации 3-НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/2520 от 17.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Не обязательно использовать унифицированную первичку

ФНС РФ: Письмо № 03-03-06/1/4701 от 23.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При выручке более 15 млн руб. в квартал будут ежемесячные авансы по налогу на прибыль

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/1671@ от 08.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС рассказала, на какой КБК платить госпошлину по судебным делам

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2763 от 17.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Доставку сотрудников до работы нельзя включать в расходы. Но иногда можно

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2068@ от 21.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу