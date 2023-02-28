«Утренний бухгалтер». ФНС будет раздавать КриптоПро бесплатно

ФНС планирует на постоянной основе бесплатно записывать на токен с ЭЦП программу КриптоПро. Об этом налоговики выпустили специальное письмо.
Осторожно, взломы. Число утечек данных в 2023 году может вырасти на 20% по сравнению с 2022 годом, говорят эксперты.
Если вы бухгалтер на новых территориях, то ловите календарь бухгалтера в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях: рассказываем, как отчитаться за 1 квартал 2023 года.
Кстати, с 1 марта в новых регионах начнут платить больничные по новым правилам. Наш эксперт объяснила, как это будет выглядеть.
Сообщество профессиональных бухгалтеров подало свое первое обращение в Минфин: почитайте, как это было.
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События
Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера
Дата проведения: 6 марта, понедельник
ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe
Дата проведения: 6 марта, понедельник
Учитываем расходы на служебный автотранспорт
Дата проведения: 6 марта, понедельник
Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности Встреча с Елена Вячеславовной Воробьевой
Дата проведения: 6 марта, понедельник
Как защитить себя в 2023 году при налоговых проверках. Советы адвоката
Дата проведения: 3 марта, пятница
Коммерческая осмотрительность при выборе контрагента: как избежать претензий ИФНС
Дата проведения: 2 марта, четверг
Как настроить программу 1С:Бухгалтерия, чтобы работать без ошибок?
Дата проведения: 2 марта, четверг
Налоги и отчетность – изменения 2022-2023 гг. Разъяснения специалистов ФНС России и экспертов
Дата проведения: 2 марта, четверг
Сопровождение и развитие корпоративной системы на базе 1С. Как сделать так, чтобы бизнес-пользователь был доволен своей ИТ-службой?
Дата проведения: 1 марта, среда
Допрос в налоговой: как не подставить себя и компанию
Дата проведения: 1 марта, среда
Статьи
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2763 от 17.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Доставку сотрудников до работы нельзя включать в расходы. Но иногда можно
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2068@ от 21.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2819@ от 10.03.2022
ФНС РФ: Письмо № ЕА-2-26/174@ от 15.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС планирует на постоянной основе бесплатно записывать на токен с ЭЦП программу КриптоПро
Правительство РФ: Постановление № 89 от 06.02.2001
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