«Утренний бухгалтер». ФНС будет раздавать КриптоПро бесплатно

ФНС планирует на постоянной основе бесплатно записывать на токен с ЭЦП программу КриптоПро. Об этом налоговики выпустили специальное письмо.

Осторожно, взломы. Число утечек данных в 2023 году может вырасти на 20% по сравнению с 2022 годом, говорят эксперты.

Если вы бухгалтер на новых территориях, то ловите календарь бухгалтера в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях: рассказываем, как отчитаться за 1 квартал 2023 года.

Кстати, с 1 марта в новых регионах начнут платить больничные по новым правилам. Наш эксперт объяснила, как это будет выглядеть.

Сообщество профессиональных бухгалтеров подало свое первое обращение в Минфин: почитайте, как это было.

Что нужно знать бухаутсорсерам о патенте Евгения Мемрук расскажет все лайфхаки на бесплатном марафоне. Коротко, что узнаете: что легкого и сложного в патенте для бухгалтера и предпринимателя;

какие навыки нужны, чтобы работать на патенте;

сколько стоит аутсорсинг патентной системы. Подарок тем, кто зарегистрируется: чек-лист проверки ИП перед подачей заявления на патент. Зарегистрироваться бесплатно Реклама ИП Мемрук Евгения Вадимовна, ИНН 772074952763

Новости

1 💡 Не сравнивайте себя с другими бухгалтерами. А с кем?

2 💥 ФНС назвала ошибки бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП

3 Если банк в начале января не проводил платежку на налоги, это не спасет от пеней

4 ФНС советует ИП на спецрежимах до 1 мая заявить о льготе по налогу на имущество

5 📌 Новый перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний: таблица

6 Лекарства по рецепту можно заказать с доставкой

7 Люди жалуются, что декабрьскую зарплату им выплатили слишком рано

8 Уралсиб приостановил валютные платежи

9 Бухгалтерское и околобухгалтерское от «Клерка» теперь можно читать на VC.ru

10 Центробанк сокращает штат и экономит на кадровых расходах

11 ⚡ Клерк.Конференция для бухгалтеров: запись открыта. Читайте, какие эксперты выступят и о чем расскажут

12 Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга»

13 БПИФы от «Тинькофф Капитала» больше не продаются на Мосбирже

14 Для получения аккредитации IT-компания должна раскрыть налоговую тайну на 4 года

15 Банки хотят снизить размер бесплатных переводов самому себе до 300-600 тысяч в месяц

16 Банк Зенит отменил комиссию за снятие наличных из-за границы

17 ФНС разъяснила, как запрашивать документы. Вышел новый манифест «Разумное истребование»

18 Семейный бизнес сможет получить долгосрочный кредит на 10-15 лет

19 Число малых и средних предприятий будет расти. Вам на этом можно заработать

20 В декларации по УСН надо сравнить строки с налогом к начислению и к уменьшению

21 ФАС и ЦБ призвали банки сразу раскрывать полную стоимость кредита и условия доходности накопительных счетов

22 Что должно быть на сайте IT-компании

23 ЦБ и Росфинмониторинг выявили схему отмывания денег через драгметаллы

24 Банк ДОМ.РФ начал открывать специальные счета для СРО

25 Работаете с 1С в облаке? Расскажите, рекомендуете ли Scloud

26 Wildberries начал штрафовать продавцов за товары без маркировки

27 Внутренний туризм освободят от НДС

28 Малый и средний бизнес может подать заявку на льготный лизинг оборудования

29 Производителям промышленных товаров дадут льготные кредиты

30 В 2023 году станет на 20% больше утечек данных

31 ФНС планирует на постоянной основе бесплатно записывать на токен с ЭЦП программу КриптоПро

32 До половины внешних платежей из России проходят через Райффайзенбанк

33 Гаишники не будут специально бегать за электросамокатами

34 Мобилизованных планируют освободить от госпошлины за паспорт и права

35 Банк «Левобережный» временно не работает со SWIFT-переводами

36 Дипломы бакалавров признают документом о полном высшем образовании

37 Суточные для командировок чиновников хотят считать из МРОТ

38 Для декларации по НДС важна дата отправки по ТКС. Из-за задержек с обработкой штрафа не будет

39 Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу

40 Счетная палата оценила налоговые проверки бизнеса. Про ВНП, доначисления, предпроверки, падение выручки

41 Доставку сотрудников до работы нельзя включать в расходы. Но иногда можно

42 ⚡ Налоговики обещают истребовать документы у бизнеса разумно. Что думает об этом бизнес

43 ⚡ В 11:00 мск пройдет вебинар, который надо прослушать перед сдачей годовой отчетности

44 Яндекс создал мобильное приложение для покупки авиабилетов и бронирования отеля

45 Бизнес почему-то не пользуется рассрочкой по уплате доначисленных налогов

46 Первая отчетность по новым ФСБУ: как проверить в балансе за 2022 год основные средства и капвложения

47 Малый и средний бизнес побил рекорд по оформлению кредитов

48 ⚡ Что выбрать бухгалтеру: найм или работу на себя?

49 Райффайзенбанк вдвое повысил минимальную сумму валютного перевода

События

Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера

Дата проведения: 6 марта, понедельник

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Учитываем расходы на служебный автотранспорт

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности Встреча с Елена Вячеславовной Воробьевой

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Как защитить себя в 2023 году при налоговых проверках. Советы адвоката

Дата проведения: 3 марта, пятница

Коммерческая осмотрительность при выборе контрагента: как избежать претензий ИФНС

Дата проведения: 2 марта, четверг

Как настроить программу 1С:Бухгалтерия, чтобы работать без ошибок?

Дата проведения: 2 марта, четверг

Налоги и отчетность – изменения 2022-2023 гг. Разъяснения специалистов ФНС России и экспертов

Дата проведения: 2 марта, четверг

Сопровождение и развитие корпоративной системы на базе 1С. Как сделать так, чтобы бизнес-пользователь был доволен своей ИТ-службой?

Дата проведения: 1 марта, среда

Допрос в налоговой: как не подставить себя и компанию

Дата проведения: 1 марта, среда

Статьи

– Почему тормозит 1С:Бухгалтерия и как её ускорить

Большинство бухгалтеров сталкивается с проблемами медленной работы в 1С:Бухгалтерии. Откуда берутся эти проблемы и как их решить самостоятельно – об этом и расскажет в данной статье Илшат Муратов, руководитель отдела 1С разработки в АДС-Софт.

– «Утренний бухгалтер». Банки снова под санкциями. Неясно, что будет с UnionPay

Попал под новый пакет от ЕС даже Тинькофф.

– Три изменения, которые ждут собственников квартир в марте 2023 года

В марте 2023 года для собственников квартир ожидается несколько нововведений по части оплаты жилищно-коммунальных услуг.

– Журнал учета путевых листов в 2023 году: бланк, образец

В марте 2023 года меняются правила порядка заполнения путевых листов. Ведение журнала их регистрации стало необязательным.

– Как сдать электронный больничный лист в СФР

Как отправить сведения для оформления электронного больничного в СФР (до 2023 г. – ФСС)? Ответ на этот вопрос зависит от используемого программного обеспечения.

– Как снизить налоговые риски в 2023 году: советы эксперта

С постоянными изменениями в законодательстве, особенно в части налогообложения, бизнес сталкивается часто, поэтому в связи с последними нововведениями в НК рассматривает предстоящий 2023 год с опаской. Однако грамотное планирование работы и отслеживание всех изменений поможет избежать налоговых правонарушений.

– Что нового в 1С:БГУ в конце февраля

В программу внесли изменения, связанные с нововведениями бухучета в бюджете в 2023 году. Единый план счетов бухгалтерского учета был дополнен счетами для отражения единого налогового платежа, появились новые формы первичных документов и регистров учета, улучшен внутренний документооборот.

– Списание неустойки в госзакупках: что говорят суды

Правомерно ли списание неустойки при нарушении сроков выполнения работ, невыполненных по объективным причинам.

– Как получить имущественный налоговый вычет по ЕНС

Чиновники объяснили, как теперь, с введением ЕНС получать имущественный налоговый вычет. Ведь ЕНС был сформирован и для обычных физических лиц.

🔒 Как получить детские вычеты при новом порядке уплаты НДФЛ

Детские вычеты при уплате НДФЛ никто не отменял. Но теперь порядок их представления выглядит все-таки непривычно. Разберем пример расчета.

– Карточка дня. На что у бухгалтера остался один день

Сохраняйте себе список-напоминалку и сверяйтесь, все ли успели сделать.

– «Ночной бухгалтер». Сотрудники компаний жалуются в Роструд на слишком ранние зарплаты

Присылаете зарплату раньше? Будет штраф. Сотрудники компаний недовольны бухгалтерами, которые прислали им зарплату за декабрь перед Новым годом.

– Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

– Календарь бухгалтера в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях: 1 квартал 2023 года

Расскажем, когда и что сдавать в первом квартале 2023 года, если вы работаете в ИП и организациях на новых территориях.

– С 1 марта в новых регионах начнут платить больничные по новым правилам

Расчетный период для начисления оплаты по больничным в этом году исчисляется с 30 сентября по 31 декабря 2022 года.

– Страх и ненависть в Лас-Амстердаме. Дикое путешествие аудитора и налогового директора в сердце европейской мечты

У нас было две холдинговые компании, семьдесят пять страниц бухгалтерских проводок, 5 визиток аудиторов или налоговых юристов, банка, наполовину наполненная Нескафе «три в одном», и целое море разноцветных ссылок, скринов сайтов и флаеров европейских консалтеров.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2763 от 17.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Доставку сотрудников до работы нельзя включать в расходы. Но иногда можно

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2068@ от 21.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2819@ от 10.03.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕА-2-26/174@ от 15.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС планирует на постоянной основе бесплатно записывать на токен с ЭЦП программу КриптоПро

Правительство РФ: Постановление № 89 от 06.02.2001

Обсуждаемые темы форума

– Уведомление по енп

– Резидент-нерезидент для целей ндфл

– Возврат просроченного товара в Казахстан

– Исправление Уведомления по налогу на имущество

– Уведомления по ЕНП НДФЛ февраль

– ИП на НПД

– Страховые взносы в СФР, зачем и как их применить?

– Работник, работает удаленно в другой стране

– Средний при командировке

– Налог на имущество объект незавершенного строительства

– Директор оплатил услуги за счет собственных средств в прошлом году

– КБК по штрафу

– ЗП ниже МРОТ

– Заблокировали сбербанк при переводе

– Компенсация при увольнении

– Патент без другой СН

– Добрый вечер! Сотрудник трое детей. Зарплата 10000 тыс. Как рассчитать правильность удержанного ндфл

– Документооборот по обратному лизингу

– Заполнение документов по ЕНС (даты, периоды, поля документа Корректировка расчетов по налогам)