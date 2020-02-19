Что общего между финансовыми новостями и желе? Разнообразие!

Финансовые новости прошлой недели сложились в причудливый разноцветный калейдоскоп.

Мы настороженно восприняли необходимость проверки РСВ из-за контрольных соотношений нового расчета по страховым взносам и вздрогнули от расширения списка подозрительных операций. Порадовались за самых креативных представителей россиян, которые нашли новый способ заработка – поиск бумажных чеков. Узнали, как формировать резерв по сомнительным долгам, если имеются взаимные задолженности. Познакомились с антирейтингом обнальных схем, поэтому в новый период вступаем более «подкованными» в этом вопросе.

И если уж такой калейдоскоп в финансовой сфере, то сегодня мы решили приготовить разноцветное желе.

Нам понадобится желатин, желе разных цветов, сметана, сахар, персики инжирные, слива, черешня.

Приготовить желе из одного пакетика согласно инструкции на упаковке. Залить в формочки и положить по 2-3 черешенки. Охладить.

Тем временем приготовить следующий слой - желатин залить небольшим количеством холодной кипяченой воды, сметану взбить с сахаром. Набухший желатин смешать со сметаной и нагреть на плите до полного растворения кристаллов, затем чуть остудить и разлить по формочкам. Добавить персики, порезанные кусочками, охладить.

Последний слой, как и первый, приготовить согласно инструкции. Украсить сливами и поставить в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

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