Простые рецепты для выживания: удаленная работа, легализация онлайн-торговли алкоголем + рыбные котлеты

Главная тема прошлой недели – выживание. Выживание людей и выживание бизнесов. Полагаю, пытаться как-то смягчить сложившуюся ситуацию, придать ей оптимистический оттенок вряд ли уместно. Нужно признать, что скорее всего мы стоим на пороге кризиса (по мнению Кудрина) и 300 миллиардов, которые планируется выделить на борьбу с ним и минимизации последствий, явно недостаточно. Что же делать? Прежде всего, не впадать в отчаяние. Правила личной гигиены и самоизоляция помогут пережить пандемию. С выживанием бизнеса все сложнее. Но будем живы – разберемся и с этой проблемой. Считаете, что предлагаю упрощенную схему? Возможно. Но в такие моменты работает только самое простое. Вот и г-н Греф со мной согласен.
Надеюсь, что консервы и крупы уже закуплены. Поэтому предлагаю сегодня рецепт рыбных котлет с рисом. Нам понадобится рыбные консервы в масле, рис, зелёный лук, зелень укропа, яйцо, соль и черный перец, сухари панировочные, растительное масло.
Отвариваем рис до готовности в подсоленной воде, промываем его и остужаем. Рыбу перекладываем в миску, разминаем до кашицеобразного состояния. Добавляем рис, сырое яйцо, нарезанный укроп, зелёный лук, перец, все перемешиваем. Из получившейся массы формируем котлеты, панируем их в сухарях и обжариваем.
Надеюсь, вам понравился рецепт. А теперь – к самым актуальным финансовым новостям!
Тема недели: короновирус
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- Из-за коронавируса работники переходят на удаленку. Вы тоже перешли?
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- Больничные на карантин будут оплачиваться по-другому
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- Безрецептурные лекарства разрешат заказывать онлайн. И все из-за коронавируса
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Спрашивали – отвечаем…
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- В Госдуму внесен законопроект о регуляторных песочницах. Что это такое?
- Если налоговая прислала непонятный запрос с вызовом, можно к ним не ходить из-за коронавируса?
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- Какие документы надо собрать для оформления отпуска по уходу за ребенком папе
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Узнайте, как…
- учредителям простить заём, чтобы ООО не попало под налог на прибыль?
- в суде доказать, что повторную проверку с доначислениями налоговики провели незаконно
Внимание!
- В апреле социальные пенсии повысят на 6,1 %
- Управлением оплатой труда всех бюджетников займется Правительство
- С апреля изменится форма плана ФХД для бюджетников
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- В апреле ФНС дополнит Единый реестр субъектов МСП. Какие компании туда попадут
- Общепит, нет фото зала – вы останетесь без вычетов НДС
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- Заплатите 13 % НДФЛ за доход из заграницы, если вы резидент
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Не может не радовать!
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- Минфин отдал конфискованные у коррупционеров деньги на пенсии
- Самозанятые могут продавать товары собственного производства
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УУППССС…
- Работников выгоняют без содержания из-за коронавируса
- Суды против штрафов за дополнение СЗВ-М. Но Пенсионный фонд продолжает штрафовать
- Сотовая связь подорожает на 20%. Из-за бесплатного доступа к «Госуслугам»
- Мир на пороге кризиса. Спасут ли спички и тушенка, расскажет китайская статистика
- Магазины одежды в России будут закрываться. В Китае стоит производство
- На что вырастут цены: лекарства на 30 %, жилье на 15%. Что еще?
- Электронная трудовая книжка не оформляется безработному. Ждите трудоустройства
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А что? А вдруг?
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- Налоговики могут прекратить все выемки, допросы и осмотры из-за коронавируса
- Огласили полный план поддержки нашей экономики из-за вируса. Отсрочки по налогам, аренде, льготное кредитование
- Призывают снизить НДС, чтобы сдвинуть экономику и дать людям глоток свежего воздуха
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Понемногу о разном…
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- Счет-фактуру надо выставлять при каждом авансе, даже если он закрылся по итогам квартала
- Управляющей компании придется платить НДС за услуги консьержа
- Банки продолжают слать шаблонные запросы документов. Бизнес не знает, что ответить, и получает блок
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- Пенсии будут начислять автоматом с 2021 года. С 45 лет
- При дистанционном обучении детей можно получить вычет. Но не всегда
- Выдайте работнику его трудовую сразу после подачи заявления о выборе электронной книжки
О как!
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- Налоговики выиграли суд по ККТ, сославшись на письмо прошлого века
- Минфин заботится о бухгалтерах, поэтому выступает против уплаты НДФЛ по адресу сотрудников
- Налоговики на местах необоснованно требуют, и сами это признают
- На зарплатных комиссиях требуют повышение окладов до 76000 рублей. Средние з/п по всем отраслям
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Без комментариев
- РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии
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Никогда не было и вот опять…
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- Путин назвал малый бизнес жуликами?
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