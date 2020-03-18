Простые рецепты для выживания: удаленная работа, легализация онлайн-торговли алкоголем + рыбные котлеты

Главная тема прошлой недели – выживание. Выживание людей и выживание бизнесов. Полагаю, пытаться как-то смягчить сложившуюся ситуацию, придать ей оптимистический оттенок вряд ли уместно. Нужно признать, что скорее всего мы стоим на пороге кризиса (по мнению Кудрина) и 300 миллиардов, которые планируется выделить на борьбу с ним и минимизации последствий, явно недостаточно. Что же делать? Прежде всего, не впадать в отчаяние. Правила личной гигиены и самоизоляция помогут пережить пандемию. С выживанием бизнеса все сложнее. Но будем живы – разберемся и с этой проблемой. Считаете, что предлагаю упрощенную схему? Возможно. Но в такие моменты работает только самое простое. Вот и г-н Греф со мной согласен.

Надеюсь, что консервы и крупы уже закуплены. Поэтому предлагаю сегодня рецепт рыбных котлет с рисом. Нам понадобится рыбные консервы в масле, рис, зелёный лук, зелень укропа, яйцо, соль и черный перец, сухари панировочные, растительное масло.

Отвариваем рис до готовности в подсоленной воде, промываем его и остужаем. Рыбу перекладываем в миску, разминаем до кашицеобразного состояния. Добавляем рис, сырое яйцо, нарезанный укроп, зелёный лук, перец, все перемешиваем. Из получившейся массы формируем котлеты, панируем их в сухарях и обжариваем.

Надеюсь, вам понравился рецепт. А теперь – к самым актуальным финансовым новостям!

Тема недели: короновирус

- Родители требуют оплачивать им больничные, пока они по рекомендации властей сидят с детьми на карантине

- Налоговые инспекции из-за карантина не закрываются. Но разрешают к ним не приезжать

- Из-за коронавируса работники переходят на удаленку. Вы тоже перешли?

- ФНС отменила «Дни открытых дверей». Налоговики начинают утро с измерения температуры

- Из-за коронавируса с онлайн-кассами ничего не случится. Ждите контрольные закупки

- Больничные на карантин будут оплачиваться по-другому

- Страховые компании начали продавать страховки от коронавируса

- Безрецептурные лекарства разрешат заказывать онлайн. И все из-за коронавируса

- Меры из-за коронавируса в России: налоговые каникулы, компенсация убытков, выплаты безработным. Выделят 300 миллиардов

Спрашивали – отвечаем…

- Налоговая требует странные документы 2014 года. Что делать бухгалтеру?

- В Госдуму внесен законопроект о регуляторных песочницах. Что это такое?

- Если налоговая прислала непонятный запрос с вызовом, можно к ним не ходить из-за коронавируса?

- Можно ли бухгалтеру работать по договору ГПХ? Можно, но осторожно

- Цифровой налог. Какие компании его будут платить

- Кормите сезонных работников? Вышли свежие разъяснения Минфина про взносы и НДФЛ

- Налоговики вносят отметку о недостоверности адреса, а потом отказывают в его подтверждении. Что делать?

- Работнику ошибочно выплатили зарплату. Как заполнить 6-НДФЛ?

- Полиция все чаще стала вызывать побеседовать о контрагенте. Как отвечать?

- Какие документы надо собрать для оформления отпуска по уходу за ребенком папе

- Что сделать с документами по сделкам из-за грядущего кризиса

- Сотрудник не хочет в карантин после поездки за границу. Что делать?

- Как будут выдавать сведения из ГИРБО. Инструкция от Минфина

Узнайте, как…

- учредителям простить заём, чтобы ООО не попало под налог на прибыль?

- в суде доказать, что повторную проверку с доначислениями налоговики провели незаконно

Внимание!

- В апреле социальные пенсии повысят на 6,1 %

- Управлением оплатой труда всех бюджетников займется Правительство

- С апреля изменится форма плана ФХД для бюджетников

- Серьезные перемены в ПСН: взносы будут уменьшать патент, а торговле и общепиту увеличат площадь зала

- Компании должны купить пятидневный запас антисептиков, а сотрудники не есть на работе. Роспотребнадзор выпустил письмо

- В апреле ФНС дополнит Единый реестр субъектов МСП. Какие компании туда попадут

- Общепит, нет фото зала – вы останетесь без вычетов НДС

- ФСС рассказал, как избежать штрафа. Четыре совета работодателям из пилотных регионов

- Оплата больничных работника-инвалида: нюансы

- На работников-иностранцев тоже надо сдавать СЗВ-ТД

- Заплатите 13 % НДФЛ за доход из заграницы, если вы резидент

- При переходе с ЕНВД на ОСНО по товарам НДС идет на вычет, а по ОС – не идет

- Рекламные услуги для иностранной фирмы не облагаются НДС

Не может не радовать!

- Правительство готово дать отсрочку по уплате налогов из-за коронавируса

- Минфин отдал конфискованные у коррупционеров деньги на пенсии

- Самозанятые могут продавать товары собственного производства

- Материнский капитал будет оформляться без участия родителей и в три раза быстрее

- Все удивились, но данные о бухотчетности из ГИРБО можно получить бесплатно. Вот регламент

УУППССС…

- Работников выгоняют без содержания из-за коронавируса

- Суды против штрафов за дополнение СЗВ-М. Но Пенсионный фонд продолжает штрафовать

- Сотовая связь подорожает на 20%. Из-за бесплатного доступа к «Госуслугам»

- Мир на пороге кризиса. Спасут ли спички и тушенка, расскажет китайская статистика

- Магазины одежды в России будут закрываться. В Китае стоит производство

- На что вырастут цены: лекарства на 30 %, жилье на 15%. Что еще?

- Электронная трудовая книжка не оформляется безработному. Ждите трудоустройства

- Налоговая перепутала сроки давности по кассовым операциям. Суд поддержал

А что? А вдруг?

- Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину освободить от налогов малый бизнес

- Налоговики могут прекратить все выемки, допросы и осмотры из-за коронавируса

- Огласили полный план поддержки нашей экономики из-за вируса. Отсрочки по налогам, аренде, льготное кредитование

- Призывают снизить НДС, чтобы сдвинуть экономику и дать людям глоток свежего воздуха

- НДС 12 % с 2021 года. Депутаты предлагают поэтапное снижение

Понемногу о разном…

- Обновлена Публичная кадастровая карта Росреестра

- Проведите сверку с налоговой о собственности на землю и транспорт

- Из-за поправок в НК налоговые агенты не знают, как отчитаться по НДФЛ от ценных бумаг. Минфин объяснил

- Выбрали бумажную трудовую книжку? Форму СТД-Р не получите

- Счет-фактуру надо выставлять при каждом авансе, даже если он закрылся по итогам квартала

- Управляющей компании придется платить НДС за услуги консьержа

- Банки продолжают слать шаблонные запросы документов. Бизнес не знает, что ответить, и получает блок

- Как коммунальщикам применять ККТ, объяснили на примерах

- Пенсии будут начислять автоматом с 2021 года. С 45 лет

- При дистанционном обучении детей можно получить вычет. Но не всегда

- Выдайте работнику его трудовую сразу после подачи заявления о выборе электронной книжки

О как!

- Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

- Налоговики выиграли суд по ККТ, сославшись на письмо прошлого века

- Минфин заботится о бухгалтерах, поэтому выступает против уплаты НДФЛ по адресу сотрудников

- Налоговики на местах необоснованно требуют, и сами это признают

- На зарплатных комиссиях требуют повышение окладов до 76000 рублей. Средние з/п по всем отраслям

- Новый экосбор повысит цены на товары на 22%. Нефти нам мало

- Самозанятым «физикам» больничный не светит. ИП – если заплатят взносы

- ФНС начала штрафовать общепит за стандартные чеки у подотчетников. Опасный прецедент ценой в 50 тыс.

Без комментариев

- РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

- Ничего нового. ИП-пенсионеры снова просят избавить их от фиксированных взносов, Минфин снова против

- Суд решил, что МФО не должны применять ККТ при получении процентов. У ФНС другое мнение

- Минфин исправил пару слов в ПБУ: о госсекторе, дочерних обществах и МСФО

Никогда не было и вот опять…

- Ставки по ипотеке растут, банки объясняют это обвалом рубля

- Путин назвал малый бизнес жуликами?

- Как увеличить выручку в 3,5 раза? Надо стать подрядчиком ФНС

До чего дошел прогресс!

- Яндекс.Деньги запустили переводы через Telegram

- Роскомнадзор прикроет VPN в России. Запустили систему за 19,92 млн

- Вы расплатились картой онлайн. Visa удалит ее данные из интернета, если захотите