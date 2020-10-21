Отечественную экономику и курс рубля поддержат Праздник разума и устойчивая психика

Первый блин, точнее, первый отчет о переходе на удаленку отправлен. У кого-то он вышел комом, а кто-то сумел собрать информацию и таки отправил, несмотря на сопротивление информационных технологий и чиновничий непрофессионализм.
Кстати, вся информация по отчету и вообще по переходу на удаленку — в отдельном разделе нашего дайджеста. Но если вы решили выдохнуть и слегка расслабиться, то это напрасно. Как вполне справедливо считал классик, «покой нам только снится». Новой реальностью для бизнеса стала проверка масочного режима и удаленной работы сотрудников.
Кстати, кого будут наказывать, если установят, что удаленного сотрудника нет дома — компанию или специалиста? В том, что наказание последует, нет никакого сомнения. Дело не только в попытках остановить пандемию — бюджет посылает активные и настоятельные сигналы SOS. Поэтому изыскиваются любые возможности его пополнения. Например, резко увеличили штрафы за нарушение правил хранения архивных документов.
Пришлось замахнуться буквально на святое: В целях экономии Минфин предлагает объединить МВД, ФСИН, ФССП и Фельдъегерскую Службу. А чтобы у нас не возникло даже мысли, что можно по какой-то причине не платить налоги, налоговики летают на воздушном шаре и ныряют под воду, чтобы доказать, что им нет преград ни в море, ни на суше.
На этом фоне нытиками и слабаками выглядят представители иностранного бизнеса, которые жалуются на частые перемены в российском законодательстве и на его избирательное применение. Они еще не в курсе, что из-за поправок в Конституцию изменят более 150 законов. Может, пока стоит поберечь их психическое здоровье. Тем более, что сегодня во всем мире отмечают Праздник разума.
Ну, мы-то точно знаем, как его сохранить или, во всяком случае, поддержать в рабочем состоянии.
Сегодня предлагаем приготовить согревающий чай с апельсином и ромом. Нам понадобится вода, несколько пакетиков черного чая, апельсиновый сок (лучше свежевыжатый), ром золотистый или белый, сахар по вкусу и листики мяты для украшения. Разрезаем апельсин пополам, выжимаем из него сок, вливаем в сок ром. Согреваем в СВЧ 2 минуты, не доводя до температуры 60 градусов. Завариваем в чайнике пакетики чая, залив горячей, но не кипящей водой, кладем сахар или подсластитель. Оставляем на 5-6 минут. Вливаем в чай согретый сок с ромом. Разливаем по бокалам, украшаем долькой апельсина и листиками мяты.
Вот, теперь можно и новости почитать — восприятие будет несколько другим. Даже Министерство экономического развития считает, что причины слабого рубля не в экономике, а в психологии.
Переход на удаленку: от отчетности до правил перехода
- На жалобы с проблемой доступа для подачи сведений по удаленщикам, в комментарии пришел представитель mos.ru
- Так нужно ли сегодня подавать сведения об удаленщиках?
- В 30% удаленщиков можно включить сотрудников старше 65 лет и хронических больных
- Сотрудники в отпусках и командировках? Включайте их в 30% удаленщиков!
- Московские ИП могут сдавать отчет об удаленке без электронной подписи
- Как именно столичные власти проверяют, что отправленные на удаленку работники действительно на ней?
- Банки просят столичную мэрию убрать из отчета об удаленщиках данные о телефоне и транспортных картах
- Считать ли работников вне Москвы при отправке на удаленку?
Спасение утопающих...
- ЗАО «Башня Федерация» могут оштрафовать на 300 тысяч за неперевод сотрудников на удаленку
- Власти спишут бизнесу 420 млрд рублей по льготным кредитам в случае сохранения занятости
- Дополнили перечень «пострадавших ОКВЭД»
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- Кафе и рестораны пока закрывать не будут, если они соблюдают требования Роспотребнадзора
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Вокруг коронавируса
- Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре
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- Собянин не хочет вводить комендантский час, но не исключает «точечных решений»
- Столичные магазины, рестораны и салоны красоты могут перевести на вход посетителей по QR-коду
- Города с дотационным бюджетом меньше пострадают от последствий пандемии
Спрашивали — отвечаем...
- С какой системы налогообложения начать ИП? Брать патент или сначала УСН?
- Смена юрадреса в пределах ИФНС, сменился ОКТМО. Как быть с уплатой УСН?
- Сдавать ли СЗВ-СТАЖ и РСВ на гендиректора, который единственный учредитель?
- Как вернуть заём учредителю, если денег нет?
Новости из ИФНС
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- Декларации по земельному и транспортному налогу отменены. Как ФНС будет проверять уплату этих налогов
- Свидетельство об ИНН физлица можно скачивать из Личного кабинета сколько угодно раз в любое время
Внимание!
- Минфин утвердил новые КБК для штрафов во внебюджетные фонды
- Стала известна предельная база по взносам на 2021 год
- ФСС изменил форму заявление о назначении страховых выплат по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве
- Меняются правила заполнения платежек на налоги. Кода «ТР» в поле 106 не будет
- Бухучет основных средств будет вестись по новым правилам. Утвержден новый ФСБУ
- Данные для расчёта НДПИ и НДД за сентябрь 2020 года
- Минфин ввел в действие новый МСФО с поправками по аренде из-за пандемии Covid-19
- С 2021 года поменяются счета для уплаты налогов во всех регионах!
- Путин подписал закон о фиксированных взносах ИП на 2021-2023 годы
- От налогов за II квартал освободили недавно созданные организации
- Стал известен лимит выручки по УСН на 2021 год. Он вырастет на 3,2%
Не может не радовать!
- На соцдоплаты пенсионерам из 12 регионов государство выделит 903 млн. рублей
- Упрощенный порядок получения инвалидности продлен до 1 марта 2021 года
- Пенсионерам, живущим в Москве менее 10 лет, повысят минимальную пенсию
- На выплаты безработным до конца года выделяют 35,6 млрд
- Льготную ипотеку под 6,5 % могут продлить до середины 2021 года. Так сказал Путин
- Запущена программа туров с кэшбеком
УУППССС...
- Домашний интернет может подорожать на 10-20%
- Банки отменяют комиссии за вывод средств со счета, заблокированного по 115-ФЗ. Взамен вводят комиссии за вывод со всех подряд
- Ставку налога на прибыль в региональный бюджет хотят поднять на 1%
- В ЦБ и Минфине раскритиковали проект реформы ОМС
- 70% работающих россиян находятся в состоянии стресса, заявил глава Минздрава
А что? А вдруг?
- Сможете получить вычет за занятия спортом
- Для поддержки МСП предлагают вернуть налоги за 2019 год, ввести бонусы за удаленку и прекратить блокировать счета
- Люди предлагают за отдых на российских курортах давать дополнительные дни к отпуску
- До 1 марта 2021 могут разрешить оформление детских выплат без справок и хождений по госучреждениям
- Предложили создать «одно окно» для сдачи отчетности
Понемногу о разном...
- Заявление о выдаче справок о расчетах по налогам надо подавать по утвержденной форме
- Медклиники со ставкой налога на прибыль 0 % должны раз в год сдавать сведения по установленной форме
- Для медработников создают новую систему стимулирующих выплат
- Продажу товаров банкротами освободили от НДС по требованию Конституционного суда
- С сегодняшнего дня режим НПД введен по всей России
- ККТ не применяется при расчетах за ценные бумаги
- Продажа прав на программы ЭВМ не попадает под ПСН
- Не забудьте уплатить имущественные налоги за своих детей, если они владельцы недвижимости
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О как!
- Образовательным организациям с 1 января нужно будет трудоустраивать своих целевиков-абитуриентов
- Чтобы уберечь компании от экономических санкций, разрешат отражать в балансе не все данные
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