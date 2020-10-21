Отечественную экономику и курс рубля поддержат Праздник разума и устойчивая психика

Первый блин, точнее, первый отчет о переходе на удаленку отправлен. У кого-то он вышел комом, а кто-то сумел собрать информацию и таки отправил, несмотря на сопротивление информационных технологий и чиновничий непрофессионализм.

Кстати, вся информация по отчету и вообще по переходу на удаленку — в отдельном разделе нашего дайджеста. Но если вы решили выдохнуть и слегка расслабиться, то это напрасно. Как вполне справедливо считал классик, «покой нам только снится». Новой реальностью для бизнеса стала проверка масочного режима и удаленной работы сотрудников.

Кстати, кого будут наказывать, если установят, что удаленного сотрудника нет дома — компанию или специалиста? В том, что наказание последует, нет никакого сомнения. Дело не только в попытках остановить пандемию — бюджет посылает активные и настоятельные сигналы SOS. Поэтому изыскиваются любые возможности его пополнения. Например, резко увеличили штрафы за нарушение правил хранения архивных документов.

Пришлось замахнуться буквально на святое: В целях экономии Минфин предлагает объединить МВД, ФСИН, ФССП и Фельдъегерскую Службу. А чтобы у нас не возникло даже мысли, что можно по какой-то причине не платить налоги, налоговики летают на воздушном шаре и ныряют под воду, чтобы доказать, что им нет преград ни в море, ни на суше.

На этом фоне нытиками и слабаками выглядят представители иностранного бизнеса, которые жалуются на частые перемены в российском законодательстве и на его избирательное применение. Они еще не в курсе, что из-за поправок в Конституцию изменят более 150 законов. Может, пока стоит поберечь их психическое здоровье. Тем более, что сегодня во всем мире отмечают Праздник разума.

Ну, мы-то точно знаем, как его сохранить или, во всяком случае, поддержать в рабочем состоянии.

Сегодня предлагаем приготовить согревающий чай с апельсином и ромом. Нам понадобится вода, несколько пакетиков черного чая, апельсиновый сок (лучше свежевыжатый), ром золотистый или белый, сахар по вкусу и листики мяты для украшения. Разрезаем апельсин пополам, выжимаем из него сок, вливаем в сок ром. Согреваем в СВЧ 2 минуты, не доводя до температуры 60 градусов. Завариваем в чайнике пакетики чая, залив горячей, но не кипящей водой, кладем сахар или подсластитель. Оставляем на 5-6 минут. Вливаем в чай согретый сок с ромом. Разливаем по бокалам, украшаем долькой апельсина и листиками мяты.

Вот, теперь можно и новости почитать — восприятие будет несколько другим. Даже Министерство экономического развития считает, что причины слабого рубля не в экономике, а в психологии.

Переход на удаленку: от отчетности до правил перехода

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