Утренний бухгалтер № 5658. Самозанятых хотят приравнять к микропредприятиям

— Утренний бухгалтер № 5657. Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: в закладки бухгалтеру

В 2025 году шкала НДФЛ будет более многоступенчатой: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Но для некоторых доходов будет другая шкала.

🔒 Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

🔒 Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.

— Цифра дня. Про накопления

Большинство россиян готовы заранее откладывать деньги, чтобы жить на них после выхода на пенсию.

— Финансовый директор компании: обязанности, должностная инструкция, ответственность

В нашем материале рассмотрим, какие функции на предприятии выполняет финансовый директор. Поговорим о полномочиях, которые можно закрепить за таким сотрудником, а также о его ответственности. Разберем, как составить должностную инструкцию финдиректора.

— Как компенсировать работу в выходной при увольнении сотрудника

При увольнении сотруднику обязаны оплатить отработанное за месяц время и неотгулянные дни отпуска. Недаром многие не используют весь отпуск и при расторжении трудового договора получить компенсацию побольше. Но есть еще одна ситуация: отдых за работу в выходной. Скажем, сотрудник работал 18–19 мая, и за это решил отдохнуть в будние дни в августе. Но он решает уволиться раньше, выходные остались неиспользованными. Что делать работодателю?

— Направление на медосмотр от работодателя: бланк и образец 2024 года

Направление на медосмотр компания выдает своим сотрудникам, в отношении которых предусмотрена эта процедура. Документ может быть оформлен на прохождение первичного или регулярного медицинского осмотра. Расскажем, как правильно его составить и что грозит за несвоевременную отправку работника на медосвидетельствование.

🔒 Учет расходов на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году. Мини-курс

В 2024 году произошли изменения в учет НМА. В мини-курсе рассказываем, как учесть расходы на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году.

— Лимиты работы на УСН в 2024 и 2025 году: сравниваем условия

С 2025 года согласно изменениями, подготовленным в НК, меняются лимиты и условия работы на УСН. Повышаются критерии для «упрощенки» и вводится уплата НДС.

🔒 Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО

Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.