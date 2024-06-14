Утренний бухгалтер № 5658. Самозанятых хотят приравнять к микропредприятиям

Депутаты предложили включить самозанятых (не ИП) в реестр МСП, чтобы обеспечить им господдержку и участие в закупках.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
СовФед: изменения в НК-2025 направлены на поддержку тех, кто вкладывает в развитие и повышение зарплат.
Законопроект: для сдавших нормы ГТО введут стандартный вычет в размере 500 рублей.
Минтруд: работа по совместительству не становится основной автоматически. Нужно допсоглашение.
Как работать в облачной 1С без риска потерять базы, узнаете здесь.
Чтобы получить освобождение от НДС на УСН в 2025 году, будет важен доход за 2024 год.
В 2024 году сотрудничать с самозанятыми безопаснее через специальные сервисы. Лучший сервис выбирайте здесь.
ФНС: у нас нет полномочия относить недвижимость из ЕГРН к определенному виду.
📝Как переход на МЧД помог ускорить бизнес-процессы в крупной компании
Внедрить МЧД в компанию с сотнями сотрудников и партнеров непросто. Необходимо обеспечить автоматическую проверку доверенностей, выстроить удобный маршрут подписания МЧД руководителем, выпустить на всех представителей электронные подписи.
На примере успешного кейса рассказываем, как удалось наладить бесперебойный выпуск подписей и МЧД, минимизировать ручной труд, свести на нет ошибки при работе с доверенностями.
Разборы законов
— Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО
Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.
— Учет расходов на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году. Мини-курс
В 2024 году произошли изменения в учет НМА. В мини-курсе рассказываем, как учесть расходы на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году.
— Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.
— Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.
— Убыток и минимальный налог по УСН за текущий год можно учесть в следующем году
При УСН «доходы минус расходы» по итогам года может быть убыток. Это не освобождает от начисления налога за текущий год, но убыток не сгорает и может быть учтен в следующем году. Разница между минимальным и обычным налогом – тоже.
⚡Топовые онлайн-курсы за 3 690 рублей. Торопитесь!
Освойте профессию бухгалтера и финансовый анализ!
Мы сохранили скидку на топовые онлайн-курсы:
«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Освойте все нужные для работы инструменты: научитесь вести налоговый и бухгалтерский учет, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания. Купить за 3 690 рублей.
«Финмоделирование и финанализ для бизнеса». Станете профи, от которого зависит финансовое благосостояние компании.Научитесь грамотно управлять деньгами работодателя или собственного бизнеса, составлять бизнес-планы, строить финансовые модели, с легкостью рассчитывать и анализировать финансовые показатели. Купить за 3 690 рублей.
Спешите, акция скоро закончится.
Новости
1 Для нулевого налога на прибыль только наличия медперсонала мало
2 В России всплеск банкротств без суда. В т. ч. за счет пенсионеров и кто на пособиях
3 Названы регионы-лидеры по сумме заключенных на ПМЭФ-2024 соглашений
4 ЦБ назвал условия продолжения торгов долларом и евро в связи с новыми санкциями США
5 Мосбиржа прекратила торги евро и долларом
6 Банк Точка, попавший под новые санкции США, сделал заявление
7 Если у транспортного средства два двигателя: как ФНС считает налог
8 ❗ Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру
9 Биржа Казахстана рассмотрит продолжение деловых отношений с Мосбиржей
10 Какие операции бухгалтеров на аутсорсе попадают под 115-ФЗ
11 Индекс Мосбиржи упал более чем на 4%
12 Для освобождения от НДС на УСН в 2025 году важен доход за 2024 год
13 Клиенты «Финам» не смогут снять доллары и евро с брокерских счетов
14 Работа по совместительству не становится основной автоматически. Нужно допсоглашение
15 С 18 июня экспортеры могут подать заявку на компенсацию затрат по транспортировке продукции
16 Мосбиржа: санкции не затронули деньги инвесторов в валюте
17 Когда обязанность по уплате налога считается исполненной
18 Росфинмониторинг не будет проверять бытовой майнинг криптовалюты
19 Ратифицировано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
20 При выплате дивидендов недвижимостью не надо восстанавливать НДС по ней
21 Перепродажа подержанных авто по-новому облагается НДС: разъяснения ФНС
22 Новый закон запретит выплачивать на руки заплату ниже МРОТ
23 Ратифицировано Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций
24 Рубль снизился до 91,75 рубля за доллар после новых санкций США
25 Для сдавших нормы ГТО введут стандартный вычет в размере 500 рублей
26 Госпредприятия из новых регионов освободили от взыскания долгов
27 Сенатор: изменения в НК-2025 направлены на поддержку тех, кто вкладывает в развитие и повышение зарплат
28 Занимаетесь строительным бизнесом? Узнайте, как себя обезопасить от претензий ФНС!
29 Доход от перераспределения долей в дочернем ООО облагается налогом на прибыль
30 Накопленная инфляция заставила внести изменения в УК
31 📏 Самозанятых могут приравнять к микропредприятиям. Но работать с госзакупками им затратно и есть ограничения, объясняет предприниматель
32 В США запретили предоставлять России IT-услуги
33 ⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Первый уже через час — в 15:00! Подключайтесь!
34 Власти дали больше времени на получение льготных кредитов на инвестпроекты
35 Брокеры будут проводить обмен активов в обход официальной схемы
36 До 13 августа Мосбиржа и НКЦ имеют право проводить операции
37 🔥 Великобритания присоединилась к санкциям против Мосбиржи и НКЦ
38 При продаже родительской квартиры после их смерти доход для НДФЛ можно уменьшить на их расходы
39 Депутат Госдумы: за годы санкционного давления мы уже готовы ко всему
40 Пользователи не могут зайти в приложение «СберИнвестиции»
41 За сарай на садовом участке налог платит либо СНТ, либо садоводы
42 Информационные услуги белорусской компании не облагаются НДС в России
43 У ФНС нет полномочия относить недвижимость из ЕГРН к определенному виду
44 ЦБ с 13 июня устанавливает курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
45 Застройщики собирают расходы на ОС на счете 08
46 Как работать с маркетплейсами и на что обратить внимание в договорах
47 Минпромторг обозначил планы развития маркировки
48 Принят закон с важными изменениями в ГПК РФ
49 🎓 Юридические профессии предложили объединить при адвокатуре. Идея контроля над юристами очень привлекательна, поясняет юрист-эксперт
50 Власти изменят налогообложение недвижимости дороже 300 млн рублей
51 Как считать НДФЛ с продажи квартиры, подаренной чужим человеком
52 Установлен порядок продажи физлицом залогового имущества
53 «БКС Мир инвестиций» отменил комиссию за хранение валюты
54 Банки будут информировать клиентов о рисках по антиотмывочному законодательству
55 Госдума может быстрее принять закон о криптовалюте на фоне санкций США
Мероприятия
Легкий старт ВЭД на импорте: бухгалтерский, налоговый и таможенный учет
Дата проведения: 14 июня, пятница
Новый ФСБУ 4/2023 и топ ошибок по итогам аудита за 2023 год
Дата проведения: 18 июня, вторник
Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала: оргструктура, мотивация
Дата проведения: 19 июня, среда
Как теперь работать с самозанятыми. Первые итоги новых проверок Минтруда
Дата проведения: 19 июня, среда
Громкие изменения второго полугодия 2024 года
Дата проведения: 19 июня, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5657. Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: в закладки бухгалтеру
В 2025 году шкала НДФЛ будет более многоступенчатой: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Но для некоторых доходов будет другая шкала.
🔒 Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.
🔒 Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.
Большинство россиян готовы заранее откладывать деньги, чтобы жить на них после выхода на пенсию.
— Финансовый директор компании: обязанности, должностная инструкция, ответственность
В нашем материале рассмотрим, какие функции на предприятии выполняет финансовый директор. Поговорим о полномочиях, которые можно закрепить за таким сотрудником, а также о его ответственности. Разберем, как составить должностную инструкцию финдиректора.
— Как компенсировать работу в выходной при увольнении сотрудника
При увольнении сотруднику обязаны оплатить отработанное за месяц время и неотгулянные дни отпуска. Недаром многие не используют весь отпуск и при расторжении трудового договора получить компенсацию побольше. Но есть еще одна ситуация: отдых за работу в выходной. Скажем, сотрудник работал 18–19 мая, и за это решил отдохнуть в будние дни в августе. Но он решает уволиться раньше, выходные остались неиспользованными. Что делать работодателю?
— Направление на медосмотр от работодателя: бланк и образец 2024 года
Направление на медосмотр компания выдает своим сотрудникам, в отношении которых предусмотрена эта процедура. Документ может быть оформлен на прохождение первичного или регулярного медицинского осмотра. Расскажем, как правильно его составить и что грозит за несвоевременную отправку работника на медосвидетельствование.
🔒 Учет расходов на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году. Мини-курс
В 2024 году произошли изменения в учет НМА. В мини-курсе рассказываем, как учесть расходы на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году.
— Лимиты работы на УСН в 2024 и 2025 году: сравниваем условия
С 2025 года согласно изменениями, подготовленным в НК, меняются лимиты и условия работы на УСН. Повышаются критерии для «упрощенки» и вводится уплата НДС.
🔒 Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО
Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.
Блоги компаний
СБП для бизнеса: как можно сэкономить на приеме оплаты
Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы занять должность финансового директора
⚡Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру
Excel и 1С. Когда и что применять
Расчет себестоимости часа работы бухгалтера
Про маркировку лекарств, антисептиков и БАДов
Как рассчитать отпускные сезонным работникам: шпаргалка для бухгалтера
Оплата на потоке покупателей: как работает технология кассовой ссылки в NFC-табличке
25 лет опыта в автоматизации бизнеса
Новая семейная выплата, снижающая НДФЛ
Модулькасса и U-ON.Travel запустили платежное решение для турагентств
Договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров: что нужно знать
Когда и как учитывать минимальный налог в расходах на УСН при убытке: таблица для бухгалтера
Закрыли один из двух магазинов: можно ли пересчитать патент
Как настроить и продлить сертификат в 1С-Отчетность
Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Менеджер отдела продаж образовательных услуг Зарплата от 60000 ₽, Краснодар, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер в единственном числе
Трибуна
Кратко о том, как правильно дробить бизнес. Часть 1: определяем деловую цель нового бизнеса
История одной взаимозависимости и одной осведомленности. Как я апелляционную жалобу в УФНС писал
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Часть 2. Ну что, приплыли?
Почему все так хотят иметь пассивный доход, или лень как катализатор богатства
Занижение/завышение цены сделки как повод оспаривания в банкротстве
💥Обзор новостей: Мосбиржа прекратит торги по евро и доллару, курс юань-рубль станет ориентиром для всех валют, США запретили поставку любого софта в РФ
Ключевые налоговые аспекты ПМЭФ. Обзор для бухгалтера
Шаблон. Учёт заявок на техподдержку и сервисное обслуживание в B2B + инструкция
О проведении торгов на Московской бирже
Нужно ли мыть яйца и бананы? Рассказывает бухгалтерам врач
Для любителей экстрима: топ-11 бесплатных helpdesk-систем для автоматизации техподдержки и сервиса
6 шагов, чтобы привести в порядок личные финансы предпринимателя и финдира. Часть 2
Отгрузочные реквизиты в первичном документе при транзитной торговле
Что делать, чтобы инвестор не перестал платить? Оформить опцион и в случае просрочки быстро и без суда забрать обратно его долю в бизнесе. Кейс от инвестиционного юриста
Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
⚡Как экономить деньги? Эффект латте
Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру
Возможности Яндекс для продвижения услуг юристов
Налоговые перспективы на 2025 год. Налоговая амнистия за дробление бизнеса
🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/28376 от 09.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/28477 от 29.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как считать НДФЛ с продажи квартиры, подаренной чужим человеком
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/18623 от 01.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Застройщики собирают расходы на ОС на счете 08
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/11646 от 12.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За сарай на садовом участке налог платит либо СНТ, либо садоводы
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-7430/23 от 15.11.2023
ФАС Московского округа: Постановление № Ф05-15039/2013 от 28.11.2013
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-3345/2019 от 05.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18010 от 29.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже родительской квартиры после их смерти доход для НДФЛ можно уменьшить на их расходы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18581 от 01.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже родительской квартиры после их смерти доход для НДФЛ можно уменьшить на их расходы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/25921 от 22.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Доход от перераспределения долей в дочернем ООО облагается налогом на прибыль
Консультации
— Номенклатура в авансовом отчете
— Сотрудник является опекуном инвалида. Нюансы
— Безвозмездное получение и передача образцов
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию