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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5658. Самозанятых хотят приравнять к микропредприятиям

Чтобы самозанятые могли получать господдержку и участвовать в госзакупках, власти хотят автоматически включать их в реестр МСП.

Депутаты предложили включить самозанятых (не ИП) в реестр МСП, чтобы обеспечить им господдержку и участие в закупках.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

СовФед: изменения в НК-2025 направлены на поддержку тех, кто вкладывает в развитие и повышение зарплат.

Законопроект: для сдавших нормы ГТО введут стандартный вычет в размере 500 рублей.

Минтруд: работа по совместительству не становится основной автоматически. Нужно допсоглашение.

Как работать в облачной 1С без риска потерять базы, узнаете здесь.

Чтобы получить освобождение от НДС на УСН в 2025 году, будет важен доход за 2024 год.

В 2024 году сотрудничать с самозанятыми безопаснее через специальные сервисы. Лучший сервис выбирайте здесь.

ФНС: у нас нет полномочия относить недвижимость из ЕГРН к определенному виду.

📝Как переход на МЧД помог ускорить бизнес-процессы в крупной компании

Внедрить МЧД в компанию с сотнями сотрудников и партнеров непросто. Необходимо обеспечить автоматическую проверку доверенностей, выстроить удобный маршрут подписания МЧД руководителем, выпустить на всех представителей электронные подписи.

На примере успешного кейса рассказываем, как удалось наладить бесперебойный выпуск подписей и МЧД, минимизировать ручной труд, свести на нет ошибки при работе с доверенностями.

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Разборы законов

Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО

Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.

Учет расходов на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году. Мини-курс

В 2024 году произошли изменения в учет НМА. В мини-курсе рассказываем, как учесть расходы на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году.

Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

Убыток и минимальный налог по УСН за текущий год можно учесть в следующем году

При УСН «доходы минус расходы» по итогам года может быть убыток. Это не освобождает от начисления налога за текущий год, но убыток не сгорает и может быть учтен в следующем году. Разница между минимальным и обычным налогом – тоже.

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Новости

1 Для нулевого налога на прибыль только наличия медперсонала мало

2 В России всплеск банкротств без суда. В т. ч. за счет пенсионеров и кто на пособиях

3 Названы регионы-лидеры по сумме заключенных на ПМЭФ-2024 соглашений

4 ЦБ назвал условия продолжения торгов долларом и евро в связи с новыми санкциями США

5 Мосбиржа прекратила торги евро и долларом

6 Банк Точка, попавший под новые санкции США, сделал заявление

7 Если у транспортного средства два двигателя: как ФНС считает налог

8 ❗ Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру

9 Биржа Казахстана рассмотрит продолжение деловых отношений с Мосбиржей

10 Какие операции бухгалтеров на аутсорсе попадают под 115-ФЗ

11 Индекс Мосбиржи упал более чем на 4%

12 Для освобождения от НДС на УСН в 2025 году важен доход за 2024 год

13 Клиенты «Финам» не смогут снять доллары и евро с брокерских счетов

14 Работа по совместительству не становится основной автоматически. Нужно допсоглашение

15 С 18 июня экспортеры могут подать заявку на компенсацию затрат по транспортировке продукции

16 Мосбиржа: санкции не затронули деньги инвесторов в валюте

17 Когда обязанность по уплате налога считается исполненной

18 Росфинмониторинг не будет проверять бытовой майнинг криптовалюты

19 Ратифицировано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

20 При выплате дивидендов недвижимостью не надо восстанавливать НДС по ней

21 Перепродажа подержанных авто по-новому облагается НДС: разъяснения ФНС

22 Новый закон запретит выплачивать на руки заплату ниже МРОТ

23 Ратифицировано Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций

24 Рубль снизился до 91,75 рубля за доллар после новых санкций США

25 Для сдавших нормы ГТО введут стандартный вычет в размере 500 рублей

26 Госпредприятия из новых регионов освободили от взыскания долгов

27 Сенатор: изменения в НК-2025 направлены на поддержку тех, кто вкладывает в развитие и повышение зарплат

28 Занимаетесь строительным бизнесом? Узнайте, как себя обезопасить от претензий ФНС!

29 Доход от перераспределения долей в дочернем ООО облагается налогом на прибыль

30 Накопленная инфляция заставила внести изменения в УК

31 📏 Самозанятых могут приравнять к микропредприятиям. Но работать с госзакупками им затратно и есть ограничения, объясняет предприниматель

32 В США запретили предоставлять России IT-услуги

33 ⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Первый уже через час — в 15:00! Подключайтесь!

34 Власти дали больше времени на получение льготных кредитов на инвестпроекты

35 Брокеры будут проводить обмен активов в обход официальной схемы

36 До 13 августа Мосбиржа и НКЦ имеют право проводить операции

37 🔥 Великобритания присоединилась к санкциям против Мосбиржи и НКЦ

38 При продаже родительской квартиры после их смерти доход для НДФЛ можно уменьшить на их расходы

39 Депутат Госдумы: за годы санкционного давления мы уже готовы ко всему

40 Пользователи не могут зайти в приложение «СберИнвестиции»

41 За сарай на садовом участке налог платит либо СНТ, либо садоводы

42 Информационные услуги белорусской компании не облагаются НДС в России

43 У ФНС нет полномочия относить недвижимость из ЕГРН к определенному виду

44 ЦБ с 13 июня устанавливает курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

45 Застройщики собирают расходы на ОС на счете 08

46 Как работать с маркетплейсами и на что обратить внимание в договорах

47 Минпромторг обозначил планы развития маркировки

48 Принят закон с важными изменениями в ГПК РФ

49 🎓 Юридические профессии предложили объединить при адвокатуре. Идея контроля над юристами очень привлекательна, поясняет юрист-эксперт

50 Власти изменят налогообложение недвижимости дороже 300 млн рублей

51 Как считать НДФЛ с продажи квартиры, подаренной чужим человеком

52 Установлен порядок продажи физлицом залогового имущества

53 «БКС Мир инвестиций» отменил комиссию за хранение валюты

54 Банки будут информировать клиентов о рисках по антиотмывочному законодательству

55 Госдума может быстрее принять закон о криптовалюте на фоне санкций США

Мероприятия

Легкий старт ВЭД на импорте: бухгалтерский, налоговый и таможенный учет

Дата проведения: 14 июня, пятница

Новый ФСБУ 4/2023 и топ ошибок по итогам аудита за 2023 год

Дата проведения: 18 июня, вторник

Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала: оргструктура, мотивация

Дата проведения: 19 июня, среда

Как теперь работать с самозанятыми. Первые итоги новых проверок Минтруда

Дата проведения: 19 июня, среда

Громкие изменения второго полугодия 2024 года

Дата проведения: 19 июня, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 5657. Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: в закладки бухгалтеру

В 2025 году шкала НДФЛ будет более многоступенчатой: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Но для некоторых доходов будет другая шкала.

🔒 Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

🔒 Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.

Цифра дня. Про накопления

Большинство россиян готовы заранее откладывать деньги, чтобы жить на них после выхода на пенсию.

Финансовый директор компании: обязанности, должностная инструкция, ответственность

В нашем материале рассмотрим, какие функции на предприятии выполняет финансовый директор. Поговорим о полномочиях, которые можно закрепить за таким сотрудником, а также о его ответственности. Разберем, как составить должностную инструкцию финдиректора.

Как компенсировать работу в выходной при увольнении сотрудника

При увольнении сотруднику обязаны оплатить отработанное за месяц время и неотгулянные дни отпуска. Недаром многие не используют весь отпуск и при расторжении трудового договора получить компенсацию побольше. Но есть еще одна ситуация: отдых за работу в выходной. Скажем, сотрудник работал 18–19 мая, и за это решил отдохнуть в будние дни в августе. Но он решает уволиться раньше, выходные остались неиспользованными. Что делать работодателю?

Направление на медосмотр от работодателя: бланк и образец 2024 года

Направление на медосмотр компания выдает своим сотрудникам, в отношении которых предусмотрена эта процедура. Документ может быть оформлен на прохождение первичного или регулярного медицинского осмотра. Расскажем, как правильно его составить и что грозит за несвоевременную отправку работника на медосвидетельствование.

🔒 Учет расходов на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году. Мини-курс

В 2024 году произошли изменения в учет НМА. В мини-курсе рассказываем, как учесть расходы на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году.

Лимиты работы на УСН в 2024 и 2025 году: сравниваем условия

С 2025 года согласно изменениями, подготовленным в НК, меняются лимиты и условия работы на УСН. Повышаются критерии для «упрощенки» и вводится уплата НДС.

🔒 Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО

Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.

Блоги компаний

СБП для бизнеса: как можно сэкономить на приеме оплаты

Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы занять должность финансового директора

⚡Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру

Excel и 1С. Когда и что применять

Расчет себестоимости часа работы бухгалтера

Про маркировку лекарств, антисептиков и БАДов

Как рассчитать отпускные сезонным работникам: шпаргалка для бухгалтера

Оплата на потоке покупателей: как работает технология кассовой ссылки в NFC-табличке

25 лет опыта в автоматизации бизнеса

Как взять на работу подростка

Новая семейная выплата, снижающая НДФЛ

Модулькасса и U-ON.Travel запустили платежное решение для турагентств

Договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров: что нужно знать

Когда и как учитывать минимальный налог в расходах на УСН при убытке: таблица для бухгалтера

Закрыли один из двух магазинов: можно ли пересчитать патент

Как настроить и продлить сертификат в 1С-Отчетность

Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Менеджер отдела продаж образовательных услуг Зарплата от 60000 ₽, Краснодар, Полный день

Резюме

Трибуна

Кратко о том, как правильно дробить бизнес. Часть 1: определяем деловую цель нового бизнеса

История одной взаимозависимости и одной осведомленности. Как я апелляционную жалобу в УФНС писал

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Часть 2. Ну что, приплыли?

Почему все так хотят иметь пассивный доход, или лень как катализатор богатства

Занижение/завышение цены сделки как повод оспаривания в банкротстве

💥Обзор новостей: Мосбиржа прекратит торги по евро и доллару, курс юань-рубль станет ориентиром для всех валют, США запретили поставку любого софта в РФ

Ключевые налоговые аспекты ПМЭФ. Обзор для бухгалтера

Шаблон. Учёт заявок на техподдержку и сервисное обслуживание в B2B + инструкция

О проведении торгов на Московской бирже

Нужно ли мыть яйца и бананы? Рассказывает бухгалтерам врач

Для любителей экстрима: топ-11 бесплатных helpdesk-систем для автоматизации техподдержки и сервиса

6 шагов, чтобы привести в порядок личные финансы предпринимателя и финдира. Часть 2

Отгрузочные реквизиты в первичном документе при транзитной торговле

Что делать, чтобы инвестор не перестал платить? Оформить опцион и в случае просрочки быстро и без суда забрать обратно его долю в бизнесе. Кейс от инвестиционного юриста

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

⚡Как экономить деньги? Эффект латте

Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру

Возможности Яндекс для продвижения услуг юристов

Налоговые перспективы на 2025 год. Налоговая амнистия за дробление бизнеса

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/28376 от 09.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/28477 от 29.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Как считать НДФЛ с продажи квартиры, подаренной чужим человеком

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/18623 от 01.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Застройщики собирают расходы на ОС на счете 08

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/11646 от 12.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости За сарай на садовом участке налог платит либо СНТ, либо садоводы

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-7430/23 от 15.11.2023

ФАС Московского округа: Постановление № Ф05-15039/2013 от 28.11.2013

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-3345/2019 от 05.06.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18010 от 29.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже родительской квартиры после их смерти доход для НДФЛ можно уменьшить на их расходы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18581 от 01.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже родительской квартиры после их смерти доход для НДФЛ можно уменьшить на их расходы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/25921 от 22.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Доход от перераспределения долей в дочернем ООО облагается налогом на прибыль

Консультации

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Интернет и IT

Проверить качество мобильной связи теперь можно с помощью госприложения

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (ЦМУ ССОП) разработали приложение «ПроСеть» для проверки качества связи на мобильных устройствах.

1

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Райффайзен сообщает о прекращении с 01 июля 2024 года начисления процентов по накопительным счетам

Банк заверяет, что деньгами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно.

Обзоры для бухгалтера

Налоговая может доначислить налоги по показаниям свидетелей. Чтобы на УСН не платить НДС в 2025 году, лимит нужно соблюсти уже в 2024 📆«Ночной бухгалтер» № 1702

ВС РФ посчитал справедливым, что налоговики рассчитали налог на доходы ИП, ориентируясь на свидетельские показания. Не платить НДС упрощенец в 2025 году может, если не превысит лимит доходов, считать его надо за 2024 год.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
61
Налоговые изменения 2025

⚡️ «Клерк» запустил серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Смотрите запись первого вебинара: «Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН» уже сейчас

С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу.

⚡️ «Клерк» запустил серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Смотрите запись первого вебинара: «Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН» уже сейчас
Акцизы

Уплата акциза на алкогольный бальзам зависит от сахара

Если бальзам имеет крепость не меньше 20% и соответствует техническому регламенту ЕАЭС, то он не считается сахаросодержащим напитком.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Кредитование

Россияне заложили 858 тысяч автомобилей с начала года

Если купить автомобиль, который числится в реестре о залоге движимого имущества, то все банковские требования по выплате кредита лягут на плечи нового владельца.

Интернет и IT

Минпромторг назвал, куда будет развиваться искусственный интеллект

Перспективные направления развития ИИ в промышленности перечислил Минпромторг.

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Для госпредприятий новых регионов ввели мораторий по старым долгам

Государственные предприятия в новых регионах освободят от взыскания долгов, возникших до вхождения в состав России.

Ольга Ульянова
Реорганизация компании

Как провести разделение ООО

Видео объясняет, как провести реорганизацию ООО в форме разделения.

1
Обзор судебной практики

Конституционный Суд решил вопрос о земле при подземных гаражах

КС РФ допустил возможность предоставления в собственность или в аренду земельных участков, на которых расположены подземные гаражи, их владельцам.

Бухгалтерия ада слушает

Что нейросеть думает про российские налоги

Ржём аки стадо кобыл. А всё почему? Потому что в Настину умную голову пришла-таки дельная мысль: а чего это у нас нейросеть без дела болтается? А ну-ка давай, пиши пост в блог, на животрепещущую тему — изменения в налогах с 2025 года, и постарайся немного шутить.

Что нейросеть думает про российские налоги
1

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Внесены изменения в закон о клиринге и клиринговой деятельности

Президент подписал федеральный закон о внесении изменений в ст. 4 и 18 ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Судебная практика по налоговым спорам

ВС РФ: налоговая вправе рассчитать налог на основе показаний свидетелей

Если налогоплательщик не обеспечил учет своих доходов и расходов, ФНС имеет право определить сумму к уплате расчетным путем, а также использовать для доказательства получения дохода любую доступную информацию.

1
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде, а цены на обучение выросли на 20%

Подготовили обзор главных событий дня — 13 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Консоль.Про
Самозанятые

Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать

Бухгалтеру и кадровику при сотрудничестве с самозанятыми нужно подписать договоры, оформить закрывающие документы, собрать чеки. В какой-то момент компания понимает, что без автоматизации этих процессов проверку ФНС просто не пройти. Разбираемся, что включает в себя автоматизация сотрудничества с самозанятыми, и когда без нее не обойтись.

Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать
Криптовалюта

Госдума может быстрее принять закон о криптовалюте на фоне санкций США

В качестве антисанкционной меры в РФ нужно легализовать майнинг и установить государственный контроль над криптовалютой.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банки будут информировать клиентов о рисках по антиотмывочному законодательству

Проверка операций по 115-ФЗ может занимать много времени, поэтому банки будут заранее предупреждать клиентов о возможных ограничениях и причинах блокировок счетов.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Ведение бизнеса

Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО

Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.

Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО

Интересные материалы

Инвестиции

«БКС Мир инвестиций» отменил комиссию за хранение валюты

С инвесторов не будут удерживать комиссию за хранение на брокерских счетах долларов, евро и фунтов.