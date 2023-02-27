«Утренний бухгалтер». Банки снова под санкциями. Неясно, что будет с UnionPay

Часть российских крупных банков попала под новый пакет санкций ЕС. Среди них, например, до сих пор почти избежавший санкций Тинькофф.

Проблемы назревают у клиентов Тинькофф Инвестиций: там уже говорят о переводе клиентов в неподсанкционную компанию.

Владельцев россиийских карт UnionPay за рубежом просят снять наличные (на всякий случай).

Для трудовых проверок работодателей будет новый чек-лист.

Большой обзор от эксперта основных информационных систем: забирайте и сохраняйте себе.

Все самые важные и нужные для бухгалтера новости февраля в новом Бухстриме: скорее включайте смотреть, если еще не видели.

НДФЛ опять меняют! Изменения ждут всех бухгалтеров. Снова нужно будет изучать и думать, как составить отчётность без ошибок. Обо всех изменениях в налогах и отчётности 2022–2023 расскажут эксперты из ФНС Россиина бесплатном онлайн-конгрессе 2 марта. Вы получите доступ к полезным материалам и презентациям выступающих. Записаться бесплатно Реклама ООО «ТАКСКОМ» ИНН 7704211201

Новости

1 ⚡ С 2024 года у малого бизнеса вырастут страховые взносы

2 Бизнесу из приграничных районов Белгородской области дадут годовую отсрочку по налогам

3 Одобрили законопроекты о бесплатной юрпомощи

4 ФНС предлагает выбирать операторов ЭДО через нее. Появился сервис подбора с фильтрами

5 Изменят правила по выходным для ухода за детьми-инвалидами

6 ФНС не будет делать для ИП сервис для уплаты фиксированных взносов

7 При открытии р/с в Сбере можно получить скидку на Звук Бизнес. Он помогает увеличить средний чек

8 Ozon запустит для продавцов программу с бонусами. Ими можно оплатить размещение на складе

9 📑 Аптекам упростили получение разрешений на дистанционную продажу безрецептурных препаратов

10 Чиновников хотят увольнять за длительное нахождение за границей

11 Роструд напомнил, как оплатить работнику командировку в нерабочий праздничный день

12 ГИС ЕИС уйдет на регламентные работы

13 В Райффайзенбанке для платежей юрлиц в долларах установили минимальный порог

14 По решению правительства некоторые статданные будут закрывать

15 ⚡ Росфинмониторинг обновил отчеты по национальной оценке рисков

16 Знаем, почему бухгалтеры боятся работать на себя

17 ФНС ожидает, что через год все организации будут взаимодействовать с налоговой по ТКС

18 Налоговая не должна покрывать недоимки по НДС за счет НДФЛ

19 Люди со всего мира ответили на вопрос, сколько им нужно сбережений для комфортной пенсии

20 Маркетплейсы заплатят больше штрафов за продажу электронных сигарет

21 Сбер отменит еще несколько комиссий для участников СВО

22 В центре занятости Тамбовской области открыли «Лабораторию успеха»

23 Сбермаркет стал больше доставлять продуктов и увеличил годовую прибыль в 1,7 раза

24 Вышли новые контрольные соотношения для деклараций по НДС, УСН, 6-НДФЛ

25 Сумму разового взноса в бюджет определят в марте 2023 года

26 Как списывают с ЕНС деньги организаций-банкротов

27 ТПП даст бизнесу рекомендации по итогам послания Путина

28 Появился отечественный сервис для удаленной работы дизайнеров

29 Какие выплаты надо указывать в строке 070 персонифицированных сведений

30 IT-компания может применять льготы, если доход идет от ПО для рекламы в интернете

31 В декларации по НДС налог к уплате не может быть меньше нуля

32 До 20 марта организации должны сдать уведомление о КИК

33 IT-компании из Санкт-Петербурга применяют ставку 1% при УСН «доходы»

34 Проект с новым размером соцвычетов по НДФЛ внесли в Госдуму

35 Что принести ИП для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС

36 Судоремонтные работы не будут облагаться НДС

37 Австралия распространила санкции еще на два российских банка

38 Доходы от ПО для заявок на открытие счета не учитывают для льгот IT-компаний

39 На отсроченные взносы за 2022 год дадут рассрочку по заявлению

40 С крупных компаний планируют взять дополнительный разовый сбор

41 Налог на прибыль от ценных бумаг включают в уведомление по ЕНП

42 Будет новый чек-лист для трудовых проверок работодателей

43 Доля покупок по СБП превысит 10% от всех карточных операций

44 Бизнес из новых регионов может до 30 июня сдать уведомление о переходе на УСН

45 Верхний предел микрозаймов для бизнеса собираются увеличить до 10 млн рублей

46 Приложение МТС-банка пропало из AppStore и Google Play

47 Альфа-банк, Тинькофф-банк, Росбанк попали под санкции ЕС. Клиентов успокоили

48 «Тинькофф Инвестиции» переведет своих клиентов в неподсанкционную компанию

49 UnionPay – всё? Банки предупредили о проблемах с картами китайской платежной системы

50 ❗️ С 1 марта стартует эксперимент: лекарства по рецептам будут продавать онлайн

51 IT-компании с разработками в области естественных и технических наук теперь смогут получить госаккредитацию. И претендовать на поддержку

52 Брокер «Тинькофф» приостановит торги иностранными бумагами

53 💥 ФНС назвала ошибки бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП

54 Если банк в начале января не проводил платежку на налоги, это не спасет от пеней

55 Люди жалуются, что декабрьскую зарплату им выплатили слишком рано

56 ФНС советует ИП на спецрежимах до 1 мая заявить о льготе по налогу на имущество

57 📌 Новый перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний: таблица

58 Лекарства по рецепту можно заказать с доставкой

События

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учётe

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Учитываем расходы на служебный автотранспорт

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Учитываем расходы на служебный автотранспорт

Дата проведения: 6 марта, понедельник

Коммерческая осмотрительность при выборе контрагента: как избежать претензий ИФНС

Дата проведения: 2 марта, четверг

Как настроить программу 1С:Бухгалтерия, чтобы работать без ошибок?

Дата проведения: 2 марта, четверг

Налоги и отчетность – изменения 2022-2023 гг. Разъяснения специалистов ФНС России и экспертов

Дата проведения: 2 марта, четверг

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов с 1 марта 2023 года

Дата проведения: 2 марта, четверг

Сопровождение и развитие корпоративной системы на базе 1С. Как сделать так, чтобы бизнес-пользователь был доволен своей ИТ-службой?

Дата проведения: 1 марта, среда

Допрос в налоговой: как не подставить себя и компанию

Дата проведения: 1 марта, среда

Налоговое планирование в условиях кризиса – полный курс изменений и схем 2023 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Дата проведения: 1 марта, среда

Статьи

– Профпереподготовка в 2023 году: это правда нужно бухгалтеру?

Принесли вам пару аргументов, чтобы поменять свою жизнь к лучшему. Действуйте прямо сейчас!

– «Утренний бухгалтер». Новый разовый сбор с бизнеса хотят побыстрее согласовать

Об этом говорят в РСПП: там хотят как можно скорее узнать сумму.

– Обзор топовых справочно-правовых систем для бухгалтера в 2023 году

Для бухгалтера настольная книга это не только НК, есть еще масса федеральных законов, постановлений, писем Минфина и ФНС, рекомендаций, указаний ЦБ и прочей нормативки. Не говоря о том, что еще нужно учитывать региональное законодательство. Чтобы нужные документы были под рукой, удобно пользоваться СПС – справочно-правовыми системами.

– Как выходные дни 23-26 февраля 2023 года считать при расчете отпуска

По производственному календарю 2023 года в конце февраля – длинные четырехдневные выходные. Их учитывают в календарных днях отпуска в зависимости от формулировки в заявлении работника.

– Учет представительских расходов в 2023 году

Коммерческие компании заинтересованы в крепких партнерских отношениях. Их налаживанию способствуют различные мероприятия, например, деловые завтраки, обеды.

– Как пересчитать УСН-налог, если фирма переехала в регион с пониженной ставкой

Переезд УСН-фирмы в регион с пониженными ставками по УСН поможет существенно сократить налоговую нагрузку и высвободить деньги на развитие бизнеса.

– Нюансы учета кассовых операций в бюджетных учреждениях

Учет кассовых операций в бюджетных учреждениях связан с отражением движения наличных денежных средств по кассе организации. Есть несколько важных нюансов.

– «Вклады для бедных»: зачем они нужны, каковы условия и кто сможет открыть такой депозит

В следующем году в России может появиться специальный тип вкладов и счетов для малообеспеченных людей. В статье рассказываем, для кого и на каких условиях будет открываться спецвклад.

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В сети только и разговоров, что об искусственном интеллекте, опробовать который может любой пользователь.

🔒 Что важно знать и что должно быть в чеке, если вы продаете маркированные товары + чек-лист, что учесть

Чтобы реализовывать маркированные товары, продавцу понадобится немало подготовительных действий. В работе с ККТ придется учесть ряд нюансов.

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Короткая неделя перед праздником – не повод не думать о работе. Наоборот, стоит заглянуть в календарь и свериться, не забыли ли вы отправить один из новых отчетов или подать уведомление по ЕНП. Собрали для вас самые актуальные новости и статьи, а также посты коллег в Трибуне – им есть, что сказать.

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И вроде бы ничего неожиданного: взносы растут каждый год, но на этот раз анонс повышения пришел заранее. Если кто не понял: уже известно, на сколько поднимут МРОТ. А вместе с ним поднимутся и взносы.

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Для многих бухгалтеров новых российских регионов различные государственные информационные системы – нечто новое и пока неизведанное. При этом вникнуть во все тонкости товарооборота и работы с контрагентами им все-таки придется, так как часть систем – обязательны к использованию, а добровольные – упрощают работу и говорят о прозрачности бизнеса.

– Профпереподготовка для бухгалтера в 2023 году: рассказываем, кому это нужно

Станьте главбухом прямо сейчас! Повысьте уровень своих знаний по УСН или в расчете зарплаты: можно выбрать любой интересный вам курс. В итоге получите диплом о профессиональной переподготовке, а с ним и ключ к работе мечты.

– Почему тормозит 1С:Бухгалтерия и как её ускорить

Большинство бухгалтеров сталкивается с проблемами медленной работы в 1С:Бухгалтерии. Откуда берутся эти проблемы и как их решить самостоятельно – об этом и расскажет в данной статье Илшат Муратов, руководитель отдела 1С разработки в АДС-Софт.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/1379@ от 03.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/8074 от 07.02.2020

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 27-16/013080@ от 07.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какие выплаты надо указывать в строке 070 персонифицированных сведений

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/2048@ от 21.02.2023

Конституционный Суд РФ: Определение № 2604-О от 30.09.2019

Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ17-258 от 15.02.2017

Верховный Суд РФ: Определение № 308-КГ17-15031 от 24.10.2017

Федеральный закон № 237-ФЗ от 03.07.2016

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/1754@ от 12.02.2021

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/376@ от 09.06.2020

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